Ветеринар Антон Тарасов: какие породы собак подходят для содержания в городских квартирах

Зоосфера

Собака в городской квартире — это не предмет декора, а полноценный участник экосистемы вашего дома. Бытует стереотип, что крупный пес страдает в четырех стенах, а маленькая "карманная" собачка — идеальный вариант для ребенка. Реальность сложнее. Часто меланхоличный гигант оказывается куда безопаснее для малыша, чем суетливый терьер.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Что учесть до выбора биотопа

Темперамент животного определяет климат в семье. Размер — вещь вторичная. Компактные породы вроде чихуахуа или шпицев часто демонстрируют острую реакцию на шум. Дети двигаются резко, кричат и нарушают границы. Маленький пес может воспринять это как угрозу и ответить укусом. В то же время характер бультерьера или золотистого ретривера позволяет им сохранять олимпийское спокойствие в эпицентре детских игр.

"Размер собаки не гарантирует её безопасность. Крупный пес — это тяжелый якорь, который сложно сдвинуть с места эмоциональными всплесками. Мелкие же породы часто живут в состоянии повышенной бдительности", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Ваш образ жизни — главный фильтр. Если вы домосед, активный бигль превратит квартиру в руины. Ему нужен драйв и многочасовые исследования. Для спокойного быта лучше подойдет мопс. Помните: любая собака — это ответственность. Даже если на улице ливень или у вас горят сроки, прогулка обязательна.

Какую собаку завести в квартире с детьми: 12 пород

Золотистый ретривер — эталон доброты. Он готов стать живой подушкой. Если обеспечить ему 1,5 часа прогулок дважды в день, в квартире он будет незаметен. Лабрадор-ретривер схож по нраву, но более энергичен. Оба ретривера склонны к перееданию, поэтому правильное питание собак - основа их здоровья.

Порода Главная черта
Бигль Неутомимый исследователь
Мопс Король диванного уюта
Ши-тцу Императорское спокойствие

Бигль — это вечный двигатель. Он терпит любые детские шалости, но требует работы носом. Если бигль заскучает, пострадает мебель. Мопс — полная противоположность. Он ласков, не агрессивен и спит большую часть дня. Из-за строения морды мопсы храпят и плохо переносят зной. Кавалер-кинг-чарльз-спаниель — мягкий дипломат. Он легко подстраивается под ритм семьи: хочет спать — спит, зовут играть — бежит.

"При выборе экзотических или брахицефальных пород важно учитывать их уязвимость к перепадам температур. Контроль среды в квартире — это база для их выживания", — отметил ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Бостон-терьер — идеальный "джентльмен" для города. Он не пахнет, почти не линяет и очень сообразителен. Мальтезе и той-пудель — варианты для тех, кто готов заниматься грумингом. Пудели невероятно умны, а мальтезе ласковы, но обе породы очень хрупкие. Ребенку нужно объяснить: это живое существо, а не мягкая игрушка.

Французский бульдог — флегматичный атлет. Он обожает детей и шум, но быстро утомляется. Поведение животных в тесном пространстве зависит от их воспитания. Бордер-терьер, в отличие от многих сородичей, обладает устойчивой психикой. Басенджи — "молчаливая" собака, которая вместо лая издает звуки йодля. Это прекрасный выбор для многоэтажек, где важна тишина.

Породы, которые плохо уживаются с детьми

Акита и чау-чау — это гордые одиночки. Они не прощают панибратства и резких объятий со спины. Далматины слишком импульсивны: в порыве радости такой пес может сбить малыша с ног. Помните, что даже самая миролюбивая собака может проявлять признаки стресса, если ребенок не дает ей отдыхать.

"Любую собаку нужно учить правилам общежития. Даже самый добрый ретривер без воспитания может стать угрозой просто из-за своей массы и непредсказуемости", — подчеркнул зоолог Дмитрий Мельников.

Ответы на популярные вопросы

Какая собака самая терпеливая?

Золотистый ретривер и лабрадор. Эти собаки лучше других терпят неумелое обращение и громкие звуки.

Безопасны ли маленькие собаки для детей?

Не всегда. Они часто более нервны и хрупки. Крупная собака может быть гораздо терпимее к детской суете.

Что делать, если собака боится ребенка?

Организуйте "безопасную зону", куда ребенку вход запрещен. Дайте собаке возможность уйти от контакта, когда она этого хочет.

Экспертная проверка: эксперт по поведению животных Павел Смирнов, ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов, зоолог Дмитрий Мельников
Автор Елена Воробьёва
Воробьёва Елена Михайловна — зоопсихолог с 16-летним стажем. Поведение животных, стресс, адаптация и коррекция проблем.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
