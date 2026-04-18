Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения

Весна пробуждает не только первоцветы, но и хладнокровных охотников. Пока мы греемся под первыми лучами солнца, чешуйчатые обитатели лесов и степей уже покинули свои зимние квартиры. В России насчитывается десятки видов змей, но три из них — самые частые "соседи" человека. Пора разобраться, кто из них опасен, а кто просто мастерски пугает, ведь даже скорость удара гадюки не всегда означает агрессию.

Фото: flickr.com by Bernard DUPONT from FRANCE, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Змея гадюка

Обыкновенный уж — самая распространённая змея

Уж — настоящий космополит. Он захватил почти всю европейскую часть страны и добрался до Забайкалья. Его идеал — берег водоема, где много лягушек и укрытий. Если вы видите змею с ярко-желтыми или оранжевыми "ушками" (пятнами на висках), знайте: это безобидный сосед. Ужи обожают воду, они способны задерживать дыхание на полчаса, скрываясь на дне от опасности.

"Укус ужа не ядовит, однако он всё ещё не изобрёл зубную пасту. Поэтому на зубах рептилии могут обитать опасные для человека бактерии, способные вызвать воспаление и нагноение", — отметил в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

При встрече с человеком уж предпочтет бегство. Загнанный в угол, он может притвориться мертвым — расслабить мышцы и высунуть язык. Кусает крайне редко, только если его сильно травмировать. В отличие от таких гигантов прошлого, как титанобоа, наш уж — скромный санитар прибрежных зон.

Обыкновенная гадюка: кусает больно, но с ней можно договориться

Гадюка — главный бренд наших лесов. Она меньше ужа, обычно около 60 см. Ее легко узнать по зигзагообразному рисунку на спине и треугольной голове. Это не кровожадный монстр, а осторожное животное. Прежде чем пустить в ход зубы, она будет шипеть и делать ложные выпады, пытаясь вас отпугнуть. Это своего рода защита экосистемы, где змея играет роль регулятора численности грызунов.

Признак Обыкновенная гадюка Яд Гемолитический (разрушает кровь) Активность Дневная, на солнечных участках

"Яд гадюки вызывает сильную боль и отёк. Нужно обеспечить пострадавшему обильное питьё и антигистаминные, а также не шевелить конечностью, пока везёте в больничку", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин.

Смертность от укуса гадюки крайне мала — менее 1%. Тем не менее, это не повод для тесного контакта. Помните, что змея никогда не нападает первой без причины. Гадюки высоко ценят свою среду обитания, предпочитая сухие поляны и завалы коряг, где можно эффективно греться.

Обыкновенный щитомордник — самая хитрая змея

Щитомордник — обитатель Южной Сибири и Дальнего Востока. Его тактика выживания зависит от "боеприпасов". Если яда много — он агрессивен и готов к обороне. Если запасы пусты — щитомордник исчезнет быстрее, чем вы успеете его заметить. Хотя это не тайпан маккоя с его смертоносным коктейлем, встреча с щитомордником обещает долгий период восстановления.

"Щитомордник родственен гадюкам. Симптомы укуса достигают максимума на 4 день, а полное восстановление может занять месяц", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru зоолог Дмитрий Мельников.

В отличие от более древних видов, вроде морских змей эоцена, щитомордник идеально адаптирован к каменистым степям и опушкам. Плотность их расселения порой поражает: до 260 особей на один гектар. Внимательность в таких зонах — залог вашего спокойствия.

Ответы на популярные вопросы о змеях России

Нужно ли отсасывать яд при укусе?

Современная медицина не рекомендует этого делать. Вы можете занести инфекцию в рану или получить дозу яда через микротрещины во рту. Лучше сосредоточиться на иммобилизации конечности и быстрой доставке к врачу.

Правда ли, что медянка ядовита?

Нет, медянка — абсолютно мирная змея из семейства ужеобразных. Ее часто путают с гадюкой из-за окраса, но она не представляет угрозы для человека.

Как избежать укуса в лесу?

Используйте высокую обувь и плотные брюки. Прежде чем сесть на бревно или засунуть руку в густую траву, проверьте место палкой. Змея услышит вибрацию и постарается уйти.

