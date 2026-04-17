Акулы кусают не только добычу: странные находки в воде меняют их мир

Зоосфера

Багамы долгое время считались эталоном морской чистоты. Однако исследование 2026 года разрушило этот миф. В крови акул у острова Эльютера обнаружили коктейль из кокаина, кофеина и лекарств. Химический след человека проник в закрытые акватории. Это ставит под удар биоразнообразие региона.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Химический портрет в чистой воде

Биолог Наташа Восник исследовала 85 особей. В списке — атлантическая акула, лимонная, тигровая и рифовая. Ученые брали пробы крови в шести километрах от берега. Итог: каждая третья рыба носит в себе следы цивилизации. Это не просто мусор на поверхности. Это глубокая трансформация внутренней среды животных.

"Обнаружение лекарственных препаратов в крови таких хищников — тревожный сигнал. Мы видим, как прибрежные зоны превращаются в накопители аптечных отходов", — отметил в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Исследователи тестировали 18 молекул. Среди них антидепрессанты, антибиотики и противовоспалительные средства. Даже глубоководные виды рискуют столкнуться с этими веществами из-за течений. Океан превращается в глобальный растворитель для человеческих привычек.

Кофеин и наркотики в крови хищников

Кофеин стал самым частым гостем в анализах. Его нашли у трех видов. Это мировой рекорд — ранее вещество не фиксировали у акул в таких масштабах. Еще опаснее ситуация с кокаином. Его нашли у двух особей, включая детеныша. Вероятно, рыбы кусают пакеты, сброшенные контрабандистами. Животные проявляют любопытство к любым объектам в воде.

Вещество Источник попадания
Кофеин и парацетамол Бытовые сточные воды, туризм
Кокаин Морской наркотрафик

"Даже малые дозы психоактивных веществ меняют повадки. Хищники могут стать либо слишком агрессивными, либо апатичными, что разрушает пищевые цепочки", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Человеческий фактор: туризм и трафик

Главный путь загрязнения — канализация. Туристы пьют кофе и таблетки, которые затем попадают в воду. Очистные сооружения часто не справляются с микродозами химии. Океан больше не может фильтровать такой объем антропогенного давления. Багамские рифы теряют статус заповедных.

"Проблема в том, что мы не знаем долгосрочных последствий. Акула — это не лабораторная мышь, ее реакцию на диклофенак предсказать невозможно", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Метаболический стресс уже зафиксирован. У зараженных рыб снижены уровни лактата и триглицеридов. Почки некоторых особей имеют признаки поражения. Даже адаптация животных к суровым условиям не спасает от "фармацевтического" удара. Экосистема теряет устойчивость.

Ответы на популярные вопросы о загрязнении океана

Как наркотики попадают в закрытые зоны?

Через морские течения и прямой сброс грузов при преследовании контрабандистов. Акулы пробуют находки "на зуб".

Опасно ли это для людей?

Да, так как через морепродукты химикаты возвращаются в пищевую цепь человека.

Какие виды наиболее уязвимы?

Те, что обитают в прибрежной зоне и детских садах-ручьях, как лимонные акулы.

Экспертная проверка: ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов, эксперт по поведению животных Павел Смирнов, зоолог Дмитрий Мельников
Автор Сергей Рябинин
Рябинин Сергей Алексеевич — ветеринарный врач общей практики с 16-летним стажем. Диагностика, лечение и профилактика болезней животных.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы экология
