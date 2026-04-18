Елена Воробьева

Ветеринар Антон Тарасов объяснил риски кормления собак вареными костями

Домашний биотоп собаки — это не только мягкая лежанка и миска с кормом, но и правильные нагрузки на челюстной аппарат. Кость для пса — это одновременно тренажер, зубная щетка и способ снять стресс. Однако неосторожность владельца превращает полезное лакомство в опасное оружие. Разберемся, как превратить грызение в безопасный ритуал и почему кухонные остатки могут стать билетом в ветеринарную клинику.

Фото: commons.wikimedia.org by Майи Думат, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Какие кости запрещено давать собакам

Главный враг домашнего хищника — термообработка. Вареная кость теряет эластичность, становясь хрупкой и ломкой. Она не стачивается, а крошится на острые фрагменты, напоминающие стеклянные осколки. Такие частицы способны вызвать серьезные проблемы со здоровьем, повреждая слизистые на своем пути.

Трубчатые кости птицы — еще одна зона риска. При раскусывании они расщепляются вдоль, образуя длинные "иглы". Рыбные кости опасны своей тонкостью: они легко вонзаются в десну или застревают в горле, вызывая отек и удушье.

"Вареные кости не перевариваются организмом собаки. Они прессуются в кишечнике в плотную массу, похожую на цемент, что приводит к тяжелейшим запорам и непроходимости", — отметил в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Какие кости считаются безопасными

Для правильного ухода за животным выбирайте только сырые продукты. Идеальный вариант — говяжьи мозговые кости. У них массивная структура, которую пес будет стачивать часами, не рискуя пораниться. Это отличная профилактика зубного камня.

Сырые ребра и лопатки подходят для средних и крупных пород. Главное правило: размер кости должен превышать размер пасти, чтобы животное не смогло проглотить ее целиком. Жевание — это естественный процесс, который помогает собаке успокоиться, если она испытывает хронический стресс от городской суеты.

Сырое против вареного: в чем подвох

Сырая кость — это вязкий конгломерат тканей. Она податлива. Вареная — это сухой кальцинированный мусор. Если дикий предок привык добывать питательные вещества из свежей добычи, то современный питомец часто страдает от "заботливо" приготовленных хозяином лакомств.

"Давать собаке кости со стола — преступление против её пищеварения. Мы часто видим пациентов с поломанными зубами и перфорацией желудка именно после таких поощрений", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Что дать погрызть вместо костей

Если вы опасаетесь за зубы питомца, используйте альтернативы из зоомагазинов. Сушеные говяжьи жилы и трахеи обладают нужной жесткостью, но при этом абсолютно безопасны. Для щенков и пожилых собак с чувствительной эмалью идеально подойдут говяжьи уши. А если питомец склонен к разрушительному поведению дома, предложите ему пищевые головоломки, которые займут его интеллект.

Как правильно организовать процесс

Никогда не оставляйте собаку с костью наедине. Наблюдайте за процессом. Как только лакомство сточится до размера, который можно проглотить — забирайте его. Важно помнить, что весной прогулки становятся опаснее из-за паразитов, поэтому защита от клещей должна быть приоритетом, а косточка — приятным дополнением к домашнему отдыху.

"Кость — это не еда, это инструмент гигиены. Чрезмерное увлечение ими приводит к износу зубов, что критично для здоровья домашней собаки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин.

Шпаргалка для владельцев

Тип продукта Вердикт
Любые вареные кости Категорически нельзя (риск травм)
Сырые говяжьи мозговые Можно (лучшая чистка зубов)
Куриные трубчатые Нельзя (раскалываются на иглы)
Сушеные жилы/уши Безопасная альтернатива

Ответы на популярные вопросы

Можно ли давать кости щенкам?

До года лучше воздержаться из-за хрупкости молочных зубов. Используйте мягкие хрящи или специальные дентал-лакомства.

Как понять, что собаке плохо после кости?

Вялость, отказ от еды, попытки срыгнуть или напряженный живот — поводы для немедленного визита в клинику. Иногда проблемы маскируются под долгий отдых или апатию.

Полезны ли свиные кости?

Нет. Свинина слишком жирная для поджелудочной железы собаки, а сами кости часто раскалываются непредсказуемо.

Экспертная проверка: ветеринарный врач Антон Тарасов, специалист Михаил Кравцов, ветеринар Сергей Рябинин
Автор Елена Воробьева
Елена Воробьева — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
