Ветеринар Антон Тарасов объяснил риски кормления собак вареными костями

Домашний биотоп собаки — это не только мягкая лежанка и миска с кормом, но и правильные нагрузки на челюстной аппарат. Кость для пса — это одновременно тренажер, зубная щетка и способ снять стресс. Однако неосторожность владельца превращает полезное лакомство в опасное оружие. Разберемся, как превратить грызение в безопасный ритуал и почему кухонные остатки могут стать билетом в ветеринарную клинику.
Главный враг домашнего хищника — термообработка. Вареная кость теряет эластичность, становясь хрупкой и ломкой. Она не стачивается, а крошится на острые фрагменты, напоминающие стеклянные осколки. Такие частицы способны вызвать серьезные проблемы со здоровьем, повреждая слизистые на своем пути.
Трубчатые кости птицы — еще одна зона риска. При раскусывании они расщепляются вдоль, образуя длинные "иглы". Рыбные кости опасны своей тонкостью: они легко вонзаются в десну или застревают в горле, вызывая отек и удушье.
"Вареные кости не перевариваются организмом собаки. Они прессуются в кишечнике в плотную массу, похожую на цемент, что приводит к тяжелейшим запорам и непроходимости", — отметил в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.
Для правильного ухода за животным выбирайте только сырые продукты. Идеальный вариант — говяжьи мозговые кости. У них массивная структура, которую пес будет стачивать часами, не рискуя пораниться. Это отличная профилактика зубного камня.
Сырые ребра и лопатки подходят для средних и крупных пород. Главное правило: размер кости должен превышать размер пасти, чтобы животное не смогло проглотить ее целиком. Жевание — это естественный процесс, который помогает собаке успокоиться, если она испытывает хронический стресс от городской суеты.
Сырая кость — это вязкий конгломерат тканей. Она податлива. Вареная — это сухой кальцинированный мусор. Если дикий предок привык добывать питательные вещества из свежей добычи, то современный питомец часто страдает от "заботливо" приготовленных хозяином лакомств.
"Давать собаке кости со стола — преступление против её пищеварения. Мы часто видим пациентов с поломанными зубами и перфорацией желудка именно после таких поощрений", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.
Если вы опасаетесь за зубы питомца, используйте альтернативы из зоомагазинов. Сушеные говяжьи жилы и трахеи обладают нужной жесткостью, но при этом абсолютно безопасны. Для щенков и пожилых собак с чувствительной эмалью идеально подойдут говяжьи уши. А если питомец склонен к разрушительному поведению дома, предложите ему пищевые головоломки, которые займут его интеллект.
Никогда не оставляйте собаку с костью наедине. Наблюдайте за процессом. Как только лакомство сточится до размера, который можно проглотить — забирайте его. Важно помнить, что весной прогулки становятся опаснее из-за паразитов, поэтому защита от клещей должна быть приоритетом, а косточка — приятным дополнением к домашнему отдыху.
"Кость — это не еда, это инструмент гигиены. Чрезмерное увлечение ими приводит к износу зубов, что критично для здоровья домашней собаки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин.
|Тип продукта
|Вердикт
|Любые вареные кости
|Категорически нельзя (риск травм)
|Сырые говяжьи мозговые
|Можно (лучшая чистка зубов)
|Куриные трубчатые
|Нельзя (раскалываются на иглы)
|Сушеные жилы/уши
|Безопасная альтернатива
До года лучше воздержаться из-за хрупкости молочных зубов. Используйте мягкие хрящи или специальные дентал-лакомства.
Вялость, отказ от еды, попытки срыгнуть или напряженный живот — поводы для немедленного визита в клинику. Иногда проблемы маскируются под долгий отдых или апатию.
Нет. Свинина слишком жирная для поджелудочной железы собаки, а сами кости часто раскалываются непредсказуемо.
