Аркадий Кузнецов

Опаснее бешеного ежа: обычный укус этого грызуна может закончиться в реанимации

Зоосфера

Встреча с карбышем — это не милое знакомство с домашним грызуном. Этот зверь не прячется при приближении человека. Он атакует. Дикий хомяк выскакивает навстречу, встает на задние лапы и готовится к броску. Если вы увидели на участке развороченные грядки и норы диаметром до 7 сантиметров, знайте: у вас появился бесстрашный и опасный сосед.

Карбыш в огороде
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Карбыш в огороде

Агрессивный пушистик: повадки карбыша

Карбыш — это не декоративный зверек. Это дикий прародитель хомяка, который не знает страха. Он территориален и агрессивен. В отличие от кротов, он не просто копает землю, а создает сложные инженерные сооружения под вашими ногами. Лапы с мощными когтями позволяют ему быстро уничтожать огород, вытягивая растения за корень прямо в нору.

"Он не боится ни шума, ни света, ни человека. Карбыш — одиночка, действующий как целая стая", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по содержанию диких животных Константин Ершов.

Зверь способен запасти на зиму до 11 килограммов вашей продукции. Картофель, морковь, зерно — всё идет в подземные кладовые. Если на пути грызуна встанет кошка, она может позорно бежать. Карбыш атакует первым, не обращая внимания на размеры противника.

Болезни: чем опасен грызун для человека

Присутствие карбыша на участке — это угроза здоровью. Грызун является переносчиком опасных инфекций. Если он укусит или поцарапает вас, необходимо немедленно обратиться в больницу. Контакт с почвой, где обитает животное, также несет риски. Это гораздо опаснее, чем соседство с ежами.

Заболевание Последствия для организма
Лептоспироз Поражение печени, почек, лихорадка и боли в мышцах.
Туляремия Инфекция лимфоузлов, легких и сердца.
Бешенство Смертельно опасный вирус, передающийся через слюну при укусе.

"Бешенство у диких грызунов фиксируется регулярно. Карбыш может запрыгнуть на забор или скамейку и впиться в шею", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Даже если животное здорово, укусы крайне болезненны. Зубы грызуна оставляют глубокие рваные раны, которые долго заживают и склонны к нагноению. Опасность представляют даже птицы, которые могут разносить бактерии из развороченных нор по всему участку.

Как защитить участок и урожай

Бороться с карбышем сложно. Обычное заливание нор водой часто бесполезно — зверь строит систему запасных выходов. Ультразвуковые отпугиватели, которые эффективны, когда на участке зимует мелкая птица, против крупного хомяка работают не всегда. Нужны радикальные меры.

Живоловушки — один из самых гуманных способов. В качестве приманки используют яблоки, морковь или зерно. Однако будьте осторожны при извлечении зверя. Также применяют сертифицированные яды, но их использование требует предельной внимательности, если на дачный участок приезжают дети или домашние питомцы.

"Важно соблюдать правила содержания территории в чистоте. Своевременно убирайте мусор и падалицу плодов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru зоотехник Сергей Пахомов.

Если ваша кошка проявляет беспокойство или отказывается выходить в сад, это может быть признаком присутствия карбыша. Иногда животные-компаньоны могут помочь в обучении детей правилам безопасности в школе, как это делает программа Story Dogs, но в борьбе с диким хомяком домашним питомцам нужна ваша защита.

Ответы на популярные вопросы о карбыше

Как отличить нору карбыша от кротовой?

Нора карбыша значительно шире (до 7-10 см), вход не засыпан землей, а рядом часто можно увидеть экскременты животного и остатки утащенных растений.

Правда ли, что карбыш может напасть первым?

Да, это одна из немногих пород грызунов, которая не убегает при виде человека, а занимает оборонительную позицию и атакует, если посчитает, что вы подошли слишком близко.

Помогают ли домашние кошки и собаки в ловле карбыша?

Чаще всего нет. Карбыш очень силен и агрессивен, он может серьезно травмировать собаку или кошку. Рисковать здоровьем питомца не стоит.

Экспертная проверка: ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов, специалист по содержанию диких животных Константин Ершов, зоотехник Сергей Пахомов
Автор Аркадий Кузнецов
Кузнецов Аркадий Викторович — биолог-эколог с 21-летним стажем. Специалист по животному миру и состоянию популяций.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дача огород советы защита болезни здоровье дикие животные
