Сергей Рябинин

Зверь размером с собаку держит Африку в страхе: даже львы отступают, когда появляется он

Зоосфера

Медоед — компактный танк африканской саванны. Вес взрослого самца редко превышает 15 килограммов, но уровень агрессии и живучести выводит его в высшую лигу хищников. Природа создала существо, которое игнорирует иерархию пищевой цепочки.

Медоед
Медоед

Броня, которую невозможно прокусить

Секрет неуязвимости медоеда скрыт в его шкуре. Ее толщина достигает 6 миллиметров. Она плотная, как резина, и при этом невероятно эластичная. Если леопард хватает зверя за загривок, медоед просто проворачивается внутри собственной кожи и впивается врагу в морду. Его когти — это орудия выживания, способные рыть твердый грунт и наносить глубокие рваные раны.

"Медоед — это концентрат ярости. Он не признает авторитетов. В моей практике были случаи, когда даже опытные псы-охотники пасовали перед такой решительностью. Зверь идет до конца, не оставляя противнику шанса на тактическое отступление", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Даже опасные животные стараются не связываться с этим дебоширом. Львы обходят медоеда стороной, понимая, что цена победы будет слишком высокой: глубокие раны и риск заражения крови. Медоед бьет в пах и морду, используя низкий рост как преимущество в ближнем бою.

Иммунитет к смерти: как медоеды едят змей

Четверть рациона медоеда составляют ядовитые рептилии. Он охотится на кобр и черных мамб так же обыденно, как кошка на мышей. В то время как другие рептилии и млекопитающие погибают от одного укуса, медоед просто "отсыпается". После дозы яда он может впасть в оцепенение на пару часов, а затем встать и доесть свою добычу. Его организм научился блокировать действие токсинов на клеточном уровне.

Характеристика Особенность медоеда
Толщина кожи До 6 мм (прочнее бычьей)
Рацион Змеи, мед, личинки, мелкие копытные
Главный враг Отсутствует (львы избегают стычек)

Эффективность медоеда как охотника поражает. Пока барханная кошка выслеживает мелких грызунов, этот атлет вскрывает черепашьи панцири. Челюсти зверя невероятно мощные. Он перекусывает кости и панцири так же легко, как другие хищники мягкое мясо.

"Содержать медоеда в неволе — задача почти невыполнимая. Это не декоративный питомец, а сложнейший механизм выживания. Любые запоры, задвижки и клетки для него — просто временное препятствие, которое он преодолеет за счет силы и сообразительности", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Социальный интеллект и побеги из плена

Медоед не только силен, но и чертовски умен. В Южной Африке самец по кличке Стоффл стал легендой, совершая дерзкие побеги. Он использовал камни, палки и даже грязь, чтобы выстроить горку и перелезть через забор. Его интеллект позволяет вступать в симбиоз с птицами-медоуказчиками: птица находит улей, а зверь его разоряет. В этом тандеме каждый получает свою выгоду.

В дикой природе даже дикобразы и гиены предпочитают уступить медоеду дорогу. Его "маска" из белой шерсти на спине — это предупреждающий знак. Хищники знают: если видишь белую полосу в траве, лучше развернуться. Медоед не умеет отступать, и любая встреча с ним превращается в кровавую баню.

"Биология медоеда уникальна. Он сочетает в себе выносливость марафонца и мощь тяжеловеса. В естественной среде обитания он выполняет роль санитара и регулятора численности ядовитых рептилий, что делает его ключевым звеном экосистемы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Ответы на популярные вопросы о медоедах

Правда ли, что медоеды бессмертны?

Нет, они смертны, но их устойчивость к травмам и ядам феноменальна. Большинство хищников просто не хотят тратить силы на столь опасную и "неудобную" добычу.

Можно ли приручить медоеда?

Практически нет. Даже рожденные в неволе особи сохраняют дикий нрав и склонность к разрушению. Это одиночки, которым не нужна компания человека.

Почему гепарды имитируют окрас медоеда?

Котята гепардов имеют серебристую "гриву", напоминающую окрас медоеда. Это защитная мимикрия: львы и гиены принимают котят за опасных медоедов и проявляют осторожность.

Экспертная проверка: зоолог Дмитрий Мельников, ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов, эксперт по поведению животных Павел Смирнов
Автор Сергей Рябинин
Рябинин Сергей Алексеевич — ветеринарный врач общей практики с 16-летним стажем. Диагностика, лечение и профилактика болезней животных.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
Бизнес
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
Бизнес
В ЕС признали, что денег на поддержку людей нет. Пусть привыкают
Еда и рецепты
Мясо будет таять во рту: шеф-повар назвал лучший маринад для шашлыка и главную ошибку у мангала
В ЕС признали, что денег на поддержку людей нет. Пусть привыкают
Зверь размером с собаку держит Африку в страхе: даже львы отступают, когда появляется он
