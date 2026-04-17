Аркадий Кузнецов

Тактика киллеров: зачем обезьяны патрулируют границы и убивают бывших друзей поодиночке

Зоосфера

Миф о "добрых приматах", не затронутых пороками цивилизации, рассыпается при первом взгляде на жизнь в джунглях. Шимпанзе — это не просто лесные обитатели, а воины с жесткой дисциплиной и политическим чутьем. Их социальная структура напоминает шахматную доску, где целями становятся территории, ресурсы и власть. Когда дипломатия бессильна, в ход идут клыки.

Кричащий шимпанзе
Фото: Pravda.ru by Смирнов Павел, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кричащий шимпанзе

Война Касакела против Кахамы: гражданский раскол

В 1973 году в национальном парке Гомбе-Стрим мирная жизнь общины Касакела закончилась. Группа из шести самцов и трех самок отделилась, сформировав новый клан — Кахама. Бывшие соратники мгновенно превратились в заклятых врагов. Это не была случайная стычка; началась четырехлетняя кампания на уничтожение. Доминирующая группа практиковала тактику рейдов: патрульные отряды выслеживали одиночных противников и планомерно ликвидировали их одного за другим.

"Группа шимпанзе — это не просто стая. Это сложная социальная структура, где есть политические игры", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Победа досталась Касакеле дорогой ценой. После уничтожения всех самцов Кахамы и захвата их самок, победившая стая оказалась предельно истощена. Ослабление группы привело к потере завоеванных земель в конфликтах с другими соседями. Такие события показывают, что психология домашних животных и их диких собратьев строится на четком осознании границ и ресурсов.

Столкновение титанов: почему шимпанзе напали на горилл

Долгое время считалось, что шимпанзе и гориллы сосуществуют в идиллии. Они занимают разные экологические ниши: гориллы предпочитают нижний ярус леса и растительную диету, шимпанзе — кроны деревьев и фрукты. Однако в 2019 году в парке Лаонго (Габон) ситуация изменилась. Наблюдатели зафиксировали лобовую атаку 18 шимпанзе на семейную группу горилл. Масштаб агрессии поразил ученых: дозорные не просто атаковали, они вызывали подкрепление.

Параметр сравнения Детали конфликта
Количественный перевес 27 шимпанзе против 7 горилл
Тактика нападения Атака на самок и детенышей

В ходе второй крупной атаки шимпанзе удалось отбить детеныша у матери-гориллы. Это демонстрирует, насколько поведение кошек или других питомцев в стрессе отличается от организованной жестокости высших приматов. Шимпанзе осознанно выбирали цели, которые легче атаковать количественным преимуществом.

"Обезьяны обожают свежее мясо и часто оно становится причиной ссор внутри группы. А добычей становятся другие приматы", — объяснил зоолог Дмитрий Мельников.

Голод как катализатор агрессии

Основная гипотеза исследователей сводится к дефициту пищи. Из-за неурожая фруктов привычные границы сосуществования стерлись. Прямая конкуренция за еду заставила шимпанзе воспринимать огромных горилл как врагов. В таких условиях старение собак или болезни диких животных уходят на второй план перед задачей выживания группы.

"Если шимпанзе добрые и мирные, то зачем им такие клыки? Это территориальные животные", — отметил ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Интересно, что вне периодов кризиса виды могут взаимодействовать нейтрально. Известны случаи, когда молодняк шимпанзе и горилл играл вместе. Однако, как только вопрос касается выживания всей стаи, включается механизм жесткой экспансии, что напоминает человеческие законы о питомцах в своей строгости, но лишенных всякого гуманизма. Ослабление внимания к территории ведет к краху всей общины.

Почему шимпанзе нападают группами?

Это стратегия минимизации риска. В одиночку шимпанзе слабее гориллы, но групповой скоординированный рейд позволяет подавить сопротивление даже более крупного противника.

Могут ли разные виды приматов дружить?

В условиях изобилия ресурсов наблюдались случаи совместных игр. Но при возникновении пищевой конкуренции любая "дружба" превращается в агрессивное противостояние за территорию.

Питаются ли шимпанзе другими обезьянами?

Да, шимпанзе — активные охотники. Мясо других, более мелких приматов, является ценной частью их рациона, за которую часто вспыхивают внутренние драки.

Экспертная проверка: эксперт по поведению животных Павел Смирнов, зоолог Дмитрий Мельников, ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов
Автор Аркадий Кузнецов
Кузнецов Аркадий Викторович — биолог-эколог с 21-летним стажем. Специалист по животному миру и состоянию популяций.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы конфликт экология животные поведение
В ЕС признали, что денег на поддержку людей нет. Пусть привыкают
Бизнес
В ЕС признали, что денег на поддержку людей нет. Пусть привыкают
В Краснодарском крае объявлено о подготовке 40 новых пляжей на Азовском побережье
Туризм
В Краснодарском крае объявлено о подготовке 40 новых пляжей на Азовском побережье
Монтажные склейки в архивах NASA: куда исчезли переговоры о странном гуле из недр Луны
Наука и техника
Монтажные склейки в архивах NASA: куда исчезли переговоры о странном гуле из недр Луны
