Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Рябинин

Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям

Крупнейший плотоядный зверь в истории планеты — не лев, не акула и не медведь. Это кит. Зубастый. Мощный. Уверенный в себе настолько, что даже стаи косаток предпочитают держаться подальше. Встреча с ним — не шутка: длина тела — до 20 метров, масса — до 80 тонн. Уступая по размерам синим китам, кашалот остаётся рекордсменом по хищности. Все остальные великаны океана питаются планктоном. Этот — охотится по-настоящему.

Кашалот под водой

Без страха и упрёка: хищник весом в 80 тонн

Даже самки достигают 11 метров в длину и 15 тонн веса. Самцы в полтора раза длиннее и в три — тяжелее. Описан случай особи длиной в 20 метров. Новорождённый детёныш весит более тонны. Такой старт сразу делает его недоступным для большинства хищников. Единственная угроза — косатки. Но даже они в случае нападения получают отпор: ударом хвоста взрослый кашалот может убить агрессора.

"Кашалот — это вершина пищевой цепи. Его невозможно рассматривать просто как крупное животное, это сложнейшая автономная система, адаптированная к экстремальным нагрузкам глубин", — объяснил в беседе с Pravda. Ru зоолог Дмитрий Мельников.

В случае опасности стая кашалотов выстраивается в круг — "маргаритку". В центре — детёныши, по краям — взрослые с хвостами, готовыми к атаке с любой стороны. Иногда в такие конфликты вмешиваются и другие киты, меняя баланс сил в океане.

Глубоководный кочевник с зубами, как карандаш

Миграции — без границ. В один год — у экватора, в другой — в Арктике. Молодые особи тяготеют к тёплым водам, зрелые предпочитают холод. Охотятся на крупную добычу — существ длиной от метра. Размер одного зуба сравним с канцелярским карандашом. Из него можно было бы выточить нож — или его рукоятку. Морские млекопитающие этого типа жестко привязаны к своей среде обитания.

Параметр Значение
Максимальная глубина нырка до 2300 метров
Громкость щелчка до 230 децибел

"Содержание таких гигантов в искусственных условиях невозможно. Им нужен объем воды и давление, которые не воссоздать ни в одном океанариуме мира", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Погружение на 2 километра и дыхание на два часа

Кашалоты способны задерживать дыхание на 2 часа. Это возможно благодаря уникальному устройству тела: гибкий скелет и мощная жировая прослойка. Рёбра крепятся к позвоночнику хрящами — грудная клетка сжимается под давлением, но не ломается. Однако даже такие атланты уязвимы, когда вода превращается в ловушку из-за рыболовных сетей или нехватки кислорода.

Связь громче реактивного двигателя

Охота — дело коллективное. Связь между членами группы поддерживается при помощи щелчков. Это громче, чем реактивный двигатель. Такой эффект дает спермацетовый орган и "мелон". Голос товарища слышен с расстояния до 5 км. Подобная биоакустика океана позволяет им координировать действия в полной темноте.

"При работе с дикими животными такого масштаба мы видим колоссальный уровень социальной организации. Их сигналы — это не просто шум, а сложный код", — отметил в беседе с Pravda. Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Один на один с кальмаром длиной в 20 метров

Крупные самцы охотятся в одиночку. В мрачных глубинах они нападают на гигантских кальмаров. Шанс выжить у головоногих минимален, но сопротивление яростное: следы от присосок остаются на коже китов навсегда. Кашалоты, как и их родственники гринды, демонстрируют невероятное упорство в преследовании добычи.

91 миллион тонн за год

Каждый день гиганту требуется лишь 3% массы тела пищи. Но в масштабах всей популяции — это 91 миллион тонн морепродуктов ежегодно. Океан скрывает множество тайн, которые иногда фиксирует подводная камера, показывая нам истинных хозяев планеты.

Ответы на популярные вопросы о кашалотах

Может ли кашалот проглотить человека?

Анатомически — да, глотка кашалота достаточно велика. Однако люди не входят в их рацион, и подобные случаи в современной истории не зафиксированы.

Зачем кашалоту спермацетовый орган?

Он служит огромной линзой для фокусировки звуковых сигналов при эхолокации и помогает регулировать плавучесть при погружении.

Экспертная проверка: зоолог Дмитрий Мельников, специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов, биолог-эколог Аркадий Кузнецов
Автор Сергей Рябинин
Рябинин Сергей Алексеевич — ветеринарный врач общей практики с 16-летним стажем. Диагностика, лечение и профилактика болезней животных.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.