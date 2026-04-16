Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Воробьева

Больше чем ласка: как на самом деле кошки воспринимают наши поцелуи и объятия

Зоосфера

Для человека поцелуй — это высший пилотаж нежности. Мы привыкли вкладывать в это действие гигантский объем чувств. Но кошка смотрит на мир через призму своего биотопа. В ее вселенной прикосновение губ к мордочке — жест странный, а порой и пугающий.

Фото: Pravda.Ru by Елена Воробьёва is licensed under publiс domain
Биотоп кошачьих чувств: почему они нас терпят

Кошка — это совершенный охотник, обитающий в пространстве запахов и вибраций. Когда вы приближаете свое лицо к ее носу, вы вторгаетесь в ее личную зону безопасности. Для многих питомцев такое поведение — вызов или угроза. Тем не менее, домашние тигры умеют адаптироваться. Если ваш мейн-кун не убегает при попытке его поцеловать, это признак высшего доверия в вашей стае.

"Кошки не знают, что такое поцелуй в человеческом смысле. Для них это нарушение дистанции. Но они считывают ваше спокойствие и доброжелательность, принимая это как странный ритуал крупного и неопасного существа", — объяснил в беседе с Pravda. Ru орнитолог Алексей Пронин.

Часто кошки сами инициируют контакт, занимая ваше рабочее место. Кошка упрямо ложится на ноутбук не для того, чтобы мешать работе, а чтобы смешать свой запах с вашим. Это их способ сказать: "Мы одна семья".

Язык тела вместо слов: как понять хищника

Вместо поцелуев кошки используют другие инструменты сближения. Они трутся щеками о ваши ноги, оставляя феромоны. Бодаются головой. Интенсивно мурлычут. Это их способ выстраивания иерархии и комфортной среды. Если хищник спит на вашей старой одежде или игнорирует лежанку ради картонной коробки, он ищет не только тепла, но и безопасности.

Жест человека Эквивалент у кошки
Поцелуй в щеку Бодание лбом (аллорубинг)
Объятия Сон в тесном контакте
Поглаживание Взаимное вылизывание

"Наблюдая за коммуникацией животных, можно понять: кошка ценит предсказуемость. Если вы внезапно хватаете её для поцелуя, вы разрушаете её чувство контроля", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Опасные ласки: гигиена и границы

Целовать кошку в нос или губы — плохая идея. Даже самый ухоженный домашний зверь — это носитель специфической микрофлоры. К тому же, если у питомца появился неприятный запах, это прямой сигнал для визита в клинику, а не для ласк. Гигиена важна не меньше, чем при защите от клещей в сезон прогулок.

Помните, что кошачий рот — это источник бактерий, способных вызвать воспаление у человека. Лучше ограничиться нежным "поцелуем" в макушку или за ушком. Уважайте границы зверя. Если кошка начинает дергать хвостом или прижимать уши — отступайте. Это не каприз, это предупреждение охотника.

"Не забывайте о гигиене мест обитания. Грязный лоток вызывает у кошки стресс, который она может выплеснуть в виде агрессии при попытке её приласкать", — отметил в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Ответы на популярные вопросы о поцелуях с кошками

Понимает ли кошка, что я ее люблю, когда целую?

Она воспринимает это как проявление внимания и привязанности, но не идентифицирует это как "поцелуй". Для нее это теплый социальный контакт.

Почему моя кошка лижет мне лицо в ответ?

Это признак высшего доверия. Она "умывает" вас, считая своим соплеменником. Питомец ухаживает за вами, как за котенком.

Можно ли заразиться чем-то от поцелуя кошки?

Да, через слюну могут передаваться паразиты и бактерии. Избегайте контакта слизистых. Особенно это касается маленьких детей.

Экспертная проверка: орнитолог Алексей Пронин, эксперт по поведению животных Павел Смирнов, ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов
Автор Елена Воробьева
Елена Воробьева — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.