Больше чем ласка: как на самом деле кошки воспринимают наши поцелуи и объятия

Для человека поцелуй — это высший пилотаж нежности. Мы привыкли вкладывать в это действие гигантский объем чувств. Но кошка смотрит на мир через призму своего биотопа. В ее вселенной прикосновение губ к мордочке — жест странный, а порой и пугающий.
Кошка — это совершенный охотник, обитающий в пространстве запахов и вибраций. Когда вы приближаете свое лицо к ее носу, вы вторгаетесь в ее личную зону безопасности. Для многих питомцев такое поведение — вызов или угроза. Тем не менее, домашние тигры умеют адаптироваться. Если ваш мейн-кун не убегает при попытке его поцеловать, это признак высшего доверия в вашей стае.
"Кошки не знают, что такое поцелуй в человеческом смысле. Для них это нарушение дистанции. Но они считывают ваше спокойствие и доброжелательность, принимая это как странный ритуал крупного и неопасного существа", — объяснил в беседе с Pravda. Ru орнитолог Алексей Пронин.
Часто кошки сами инициируют контакт, занимая ваше рабочее место. Кошка упрямо ложится на ноутбук не для того, чтобы мешать работе, а чтобы смешать свой запах с вашим. Это их способ сказать: "Мы одна семья".
Вместо поцелуев кошки используют другие инструменты сближения. Они трутся щеками о ваши ноги, оставляя феромоны. Бодаются головой. Интенсивно мурлычут. Это их способ выстраивания иерархии и комфортной среды. Если хищник спит на вашей старой одежде или игнорирует лежанку ради картонной коробки, он ищет не только тепла, но и безопасности.
|Жест человека
|Эквивалент у кошки
|Поцелуй в щеку
|Бодание лбом (аллорубинг)
|Объятия
|Сон в тесном контакте
|Поглаживание
|Взаимное вылизывание
"Наблюдая за коммуникацией животных, можно понять: кошка ценит предсказуемость. Если вы внезапно хватаете её для поцелуя, вы разрушаете её чувство контроля", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.
Целовать кошку в нос или губы — плохая идея. Даже самый ухоженный домашний зверь — это носитель специфической микрофлоры. К тому же, если у питомца появился неприятный запах, это прямой сигнал для визита в клинику, а не для ласк. Гигиена важна не меньше, чем при защите от клещей в сезон прогулок.
Помните, что кошачий рот — это источник бактерий, способных вызвать воспаление у человека. Лучше ограничиться нежным "поцелуем" в макушку или за ушком. Уважайте границы зверя. Если кошка начинает дергать хвостом или прижимать уши — отступайте. Это не каприз, это предупреждение охотника.
"Не забывайте о гигиене мест обитания. Грязный лоток вызывает у кошки стресс, который она может выплеснуть в виде агрессии при попытке её приласкать", — отметил в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.
Она воспринимает это как проявление внимания и привязанности, но не идентифицирует это как "поцелуй". Для нее это теплый социальный контакт.
Это признак высшего доверия. Она "умывает" вас, считая своим соплеменником. Питомец ухаживает за вами, как за котенком.
Да, через слюну могут передаваться паразиты и бактерии. Избегайте контакта слизистых. Особенно это касается маленьких детей.
