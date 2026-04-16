Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Аркадий Кузнецов

Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали

Зоосфера

Каждую зиму наши подоконники превращаются в оживленные пернатые вокзалы. Желтогрудые синицы и чинные снегири кажутся почти ручными, но с первым дыханием весны они бесследно исчезают. Многие полагают, что птицы улетают в далекие края, однако реальность куда прозаичнее и интереснее. Город для них — лишь временная зимняя резиденция, "бесплатная столовая" в период бескормицы.

Фото: commons.wikimedia.org by Francis Franklin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Не перелетные, но кочующие

Синицы не являются классическими перелетными птицами. В отличие от тех же стрижей, демонстрирующих 40 граммов безумной выносливости в многомесячных полетах, синицы — птицы кочующие. Они перемещаются на короткие дистанции в поисках пропитания. Зимой лес превращается в пустой буфет: насекомые спрятались, личинки замерзли. Инстинкт выживания гонит птиц к человеку. Но как только солнце прогревает кору деревьев, их привычки резко меняются.

"Синицы — птицы оседлые, они не улетают за тысячи километров, а лишь мигрируют в ближайшие лесные массивы, где они когда-то вылупились", — объяснил в беседе с Pravda. Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Летнее бегство от цивилизации

Отношения синиц с человеком — это расчетливое партнерство. С наступлением тепла в лесах начинается настоящее пиршество: просыпаются гусеницы, жуки и бабочки. Эта калорийная пища необходима для выкармливания потомства. В условиях городской экологии с ее шумом, выхлопными газами и кошками обеспечить безопасность гнезда крайне сложно. Поэтому птицы выбирают тишину загородных биотопов.

Причина ухода Описание фактора
Кормовая база Появление обилия насекомых в лесах.
Безопасность Отсутствие городского шума и антропогенного давления.

"В городе насекомых значительно меньше, а для роста птенцов нужен животный белок, который в избытке есть только в естественной среде", — подчеркнул ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Лесные ясли и строительные навыки

Основная цель весеннего исхода — размножение. Птицы откочевывают всего на 15-20 километров от мест зимовки. В Сибири они гнездятся по окраинам тайги. Некоторые виды, такие как пухляк, сами выдалбливают дупла, проявляя удивительные навыки превращения в "мини-дятлов". Те, кто решают завести пернатого питомца дома, часто не подозревают, насколько сложна социальная структура этих птиц. Даже тактильный контакт и общение с человеком не заменяют птицам зов дикой природы в период гнездования.

"Городской шум совершенно не подходит для ответственного процесса высиживания птенцов, требующего полной маскировки", — отметил орнитолог Алексей Пронин.

Осенью цикл замкнется. Когда насекомые исчезнут, окрепшие стайки вновь потянутся к знакомым кормушкам. Желтогрудые гости вернутся, чтобы пережить стужу рядом с нами. Этот круговорот остается одним из самых верных признаков смены времен года в каменных джунглях.

Ответы на популярные вопросы о миграции синиц

Почему синицы не остаются в городе летом насовсем?

В городе нет достаточного количества насекомых для выкармливания птенцов. Скверы и парки слишком шумны и опасны из-за хищников и людей.

Как далеко они улетают от города?

Обычно перемещение составляет не более 15-20 километров. Птицы держатся в пределах досягаемости привычных биотопов.

Едят ли синицы хлеб летом?

Летом синицы переходят на естественный рацион из насекомых и личинок, полностью игнорируя человеческую подкормку.

Экспертная проверка: зоолог Дмитрий Мельников, ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов, орнитолог Алексей Пронин
Автор Аркадий Кузнецов
Кузнецов Аркадий Викторович — биолог-эколог с 21-летним стажем. Специалист по животному миру и состоянию популяций.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы птицы природа животные биология экология
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.