Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Рябинин

Эти кошки живут почти 20 лет: три породы, которые не спешат уходить

Зоосфера

Домашняя кошка — это не просто пушистый компаньон, а сложная биологическая система со своими генетическими часами. Пока одни представители кошачьих едва преодолевают десятилетний рубеж, другие уверенно справляют двадцатилетие. Понимание этого биотопа, где генетика встречается с качеством среды, позволяет владельцу существенно сдвинуть границы возможного.

Сиамская кошка
Фото: Pravda.Ru by Сергей Рябинин is licensed under Free for commercial use
Сиамская кошка

Тройка чемпионов: кто живет дольше всех

Первое место в иерархии долгожителей по праву занимают сиамские кошки. Это настоящие атлеты животного мира. Их организм отличается невероятной резистентностью к износу. При грамотном подходе сиамская кошка способна радовать владельца 18-20 лет. Секрет кроется в их природной конституции и высокой активности, которая не угасает даже в почтенном возрасте.

"Сиамцы отличаются крепким иммунитетом и устойчивостью к возрастным болезням. Их организм медленнее стареет", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru орнитолог Алексей Пронин.

Серебро забирает бурманская кошка. Эти животные — воплощение жизненной энергии. Они редко сталкиваются с проблемой лишнего веса, что критически важно для сохранности суставов и внутренних органов. Средний срок их жизни составляет 17-19 лет. Замыкает тройку русская голубая. Её спокойный темперамент исключает лишние стрессы, а характер кошки позволяет ей гармонично сосуществовать в домашней экосистеме до 18 лет.

Группы риска: почему породистые кошки уходят рано

На другом полюсе находятся гиганты и обладатели специфической внешности. Мейн-куны, несмотря на свою мощь, часто имеют уязвимое сердце. Массивному телу требуется колоссальный ресурс для поддержания жизнедеятельности, что нередко приводит к финалу уже в 10-12 лет. Аналогичные риски несут и сфинксы, чья незащищенная кожа требует идеального микроклимата.

Порода Средний срок жизни (лет)
Сиамская / Бурманская 17-20
Русская голубая 15-18
Мейн-кун / Сфинкс 10-13

"Некоторые короткомордые породы страдают от дыхательных проблем. Это сокращает их жизнь и требует постоянного наблюдения", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Биотоп квартиры: как продлить жизнь питомцу

Важно понимать: порода — это лишь стартовый чертеж. Финальное здание строит владелец. Натуральное питание должно быть ювелирно сбалансировано, иначе метаболизм даст сбой. Игнорирование медицинских манипуляций также сокращает век: своевременная кастрация котов предотвращает развитие ряда опасных патологий и снижает уровень стрессовой нагрузки на организм.

Квартира — это не коробка, а территория. Чтобы кот жил долго, ему необходимы вертикальные поверхности для лазания и качественный отдых. То, как и почему кошка спит, напрямую отражает её уровень защищенности. Лишний шум и отсутствие личного пространства бьют по ресурсам организма ничуть не слабее плохого корма.

"Регулярные осмотры, контроль веса и спокойная среда продлевают жизнь любой кошке. Порода задаёт лишь стартовые условия", — отметил в беседе с Pravda. Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Ответы на популярные вопросы о долголетии кошек

Влияет ли пол животного на продолжительность жизни?

Статистически стерилизованные животные обоих полов живут дольше из-за отсутствия гормональных качелей и риска специфических заболеваний. При этом корректное содержание питомцев важнее их пола.

Правда ли, что беспородные кошки живут дольше?

У метисов шире генетическое разнообразие, что часто дает им преимущество в выносливости. Однако без должного ухода этот бонус нивелируется.

Как понять, что питомцу не хватает внимания?

Кошка может проявлять апатию или игнорировать звуки, на которые обычно откликается. Социальная изоляция — огромный фактор стресса.

Экспертная проверка: орнитолог Алексей Пронин, ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов, зоолог Дмитрий Мельников
Автор Сергей Рябинин
Рябинин Сергей Алексеевич — ветеринарный врач общей практики с 16-летним стажем. Диагностика, лечение и профилактика болезней животных.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы кошка уход за кошками домашние животные
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.