Цена агрессии: как изменится судьба бездомных животных в Иркутской области после принятия закона

Законодательные инициативы Иркутской области

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области поддержали в первом чтении проект закона о контроле популяции животных без владельцев. Инициативу приняли 31 голосом "за", двое парламентариев воздержались. Основная концепция документа предполагает отлов особей с их последующим размещением в приютах для дальнейшей социализации или исполнения закона.

"Любое животное в стрессовой среде — это биологическая бомба. Необходим строгий зоотехнический контроль, исключающий субъективизм при оценке состояния пса", — отметил в беседе с Pravda. Ru зоотехник Сергей Пахомов.

Безопасность и оценка рисков

Законопроект вводит режим "экстраординарной ситуации". Меру активируют при выявлении бешенства, высокой плотности стай или в случаях летального исхода после нападений. В таких зонах отлов превращается в тотальный контроль: животных не выпускают обратно в среду. Если спустя 11 дней хозяин не находится, предусмотрена процедура эвтаназии.

Для агрессивных особей, представляющих угрозу, эвтаназию называют крайней мерой. Иркутские власти подчеркивают: механизмы оценки поведения требуют доработки ко второму чтению. Сейчас стоимость гуманного усыпления варьируется от 1,5 до 8 тысяч рублей в зависимости от габаритов животного. Подобные возрастные и физиологические критерии должны стать основой для ветеринарных решений.

"Оценка агрессии — прерогатива специалиста. Нельзя ставить клеймо на собаку только из-за размера. Потребуется глубокий анализ поведенческих паттернов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Параметр Детали Статус проекта Первое чтение (одобрено) Сроки вступления 1 июля 2026 года Лимит содержания 11 дней до принятия решения

Проблема защиты граждан от нападения стай актуальна по всей стране. Жители Кабардино-Балкарии, в частности в городе Прохладный, сталкиваются с ситуацией, когда дикие инстинкты бездомных псов начинают доминировать над безопасностью людей. Укусы детей и угрозы здоровью населения заставляют законодателей искать жесткие, но регламентированные выходы.

"Радикальность — это ответ на отсутствие превентивной профилактики агрессии. Приюты не резиновые, а статистика нападений пугает", — заявил в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач Сергей Рябинин.

Ответы на популярные вопросы о бродячих собаках

Кто будет определять степень агрессии?

Ко второму чтению законопроекта чиновники обязаны прописать четкие критерии оценки, опираясь на заключения ветеринарных специалистов.

Почему именно 11 дней?

Это срок, отведенный для поиска законного владельца или выявления неизлечимых патологий, после чего система переходит к радикальным мерам.

Сколько стоит эвтаназия?

Стоимость процедуры для средних особей начинается от 1500 рублей, затраты на крупных собак могут доходить до 8000 рублей.

Затронет ли это домашних животных?

Нет, новые нормы регулируют исключительно вопрос безнадзорных животных в рамках борьбы с их чрезмерной численностью в городских условиях.

