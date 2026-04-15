Аркадий Кузнецов

Радиация не берёт, холод не убивает, старость не приходит: 5 животных, которые обманули смерть

Зоосфера

Пока ученые ищут способы продлить жизнь и защитить организм от повреждений, в природе уже есть готовые "решения". Некоторые животные умеют переживать экстремальные условия, восстанавливать утраченные части тела или даже фактически начинать жизнь заново.

Аксолотль
Фото: Pravda.Ru by Аркадий Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аксолотль

В этом тексте — пять существ, чьи способности до сих пор ставят науку в тупик.

Тихоходка: космический десантник в капле воды

Это существо размером меньше песчинки способно пережить апокалипсис. Тихоходка игнорирует абсолютный ноль и радиацию, которая испепелила бы любое другое живое существо. В критической ситуации она превращается в сухую гранулу — "бочонок". Весь секрет в замене воды на сахар трегалозу, который буквально цементирует структуру ее клеток, не давая им разрушиться.

"Тихоходки показывают, что даже у самых простых организмов есть сложные стратегии адаптации. Это важно для понимания того, как поведение и физиология работают вместе, помогая виду выживать в экстремальных условиях", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Гренландская акула: свидетель эпохи мушкетеров

В ледяных водах Арктики время течет иначе. Гренландская акула растет всего на сантиметр в год и достигает зрелости лишь к полутора векам. Ее метаболизм настолько замедлен, что старение кажется побочным эффектом, который ее почти не касается. Пока другие стареют по разным правилам, эта рыба продолжает свой неспешный путь сквозь столетия, переживая смены человеческих цивилизаций.

Аксолотль: конструктор живой ткани

Мексиканская амфибия — живое опровержение необратимости травм. В отличие от млекопитающих, у которых на месте раны образуется шрам, аксолотль просто выращивает новую деталь. Лапа, хвост, фрагмент челюсти или даже часть сердца восстанавливаются до исходного состояния. Это не просто заживление, а полная регенерация, требующая колоссальной координации ресурсов организма. Такое хладнокровие перед лицом увечий делает его уникальным объектом для наблюдения в природной иерархии.

"Аксолотли уникальны тем, что сохраняют свои личиночные черты на протяжении всей жизни. Их способность восстанавливать спинной мозг — это то, чему наука до сих пор пытается подражать", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Осьминог: разум за пределами позвоночника

Три сердца, голубая кровь и девять "мозгов" — осьминог больше похож на инопланетного гостя, чем на обитателя земных глубин. Каждое его щупальце обладает собственной сетью управления и может принимать решения автономно от центрального узла. Он мастерски меняет текстуру кожи, сливаясь с ландшафтом быстрее, чем самый совершенный камуфляж. Несмотря на отсутствие скелета, эти моллюски могут проявлять хитрость и решать логические задачи, недоступные многим птицам или наземным хищникам.

Существо Главная "суперсила"
Тихоходка Абсолютная выживаемость в вакууме и при облучении
Аксолотль Полная регенерация сложных органов и конечностей
Медуза Turritopsis Цикличное омоложение клеток до стадии эмбриона

Медуза Turritopsis: кнопка Reset для жизни

Пока медведи в спячке экономят ресурсы, крошечная медуза Turritopsis dohrnii делает нечто невероятное: она обманывает смерть. Достигнув зрелости или столкнувшись со стрессом, она не погибает, а оседает на дно и превращается обратно в полип. Это биологический цикл "бенджамина баттона" в чистом виде. Клетки медузы меняют свою специализацию, позволяя организму начать жизнь с чистого листа бесконечное количество раз.

"Способность медузы Turritopsis менять тип своих клеток — это единственный задокументированный случай потенциального бессмертия в многоклеточном мире", — отметил в беседе с Pravda. Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Ответы на популярные вопросы о суперспособностях животных

Может ли тихоходка умереть от старости?

В активном состоянии они живут всего несколько месяцев, но состояние криптобиоза позволяет им "растягивать" жизнь на десятки лет.

Действительно ли медуза Turritopsis бессмертна?

Биологически — да, она может омолаживаться вечно. Однако в океане ее часто съедают хищники или убивают болезни, так что физически вечных особей не существует.

Правда ли, что у осьминога каждое щупальце действует самостоятельно?

Да, около 2/3 его нервной системы распределено по конечностям, что позволяет им ощупывать и захватывать объекты без участия основного мозга.

Экспертная проверка: эксперт по поведению животных Павел Смирнов, ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов, зоолог Дмитрий Мельников
Автор Аркадий Кузнецов
Кузнецов Аркадий Викторович — биолог-эколог с 21-летним стажем. Специалист по животному миру и состоянию популяций.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы природа животные биология
