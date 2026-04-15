40 граммов безумной выносливости: птицы, которые не приземляются месяцами и не устают

Небо — их дом, столовая и спальня. Черный стриж — крошечный авиатор весом в 40 граммов — бросает вызов земному притяжению. Исследования шведских ученых из Лундского университета подтвердили: эти птицы способны находиться в воздухе без единой посадки до 10 месяцев. Они не просто мигрируют, они буквально живут в потоках ветра, игнорируя твердую почву под лапками.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Стрижи

Биотоп бесконечного полета

Для стрижа небо — это не пустота, а сложный биотоп, насыщенный пищей и воздушными течениями. Стрижи проводят в полете более 99,5% своего времени вне брачного сезона. Пока другие птицы в городе ищут пропитание на газонах или свалках, стриж фильтрует воздух, собирая "аэропланктон" — мелких насекомых и пауков, поднятых ветром. Это требует колоссальной выносливости и идеальной аэродинамики.

"Стрижи — это венец аэродинамики. Их тело заточено под полет так плотно, что ноги почти атрофировались за ненадобностью. Они не могут взлететь с ровной земли, им нужен обрыв или высота", — объяснил в беседе с Pravda. Ru орнитолог Алексей Пронин.

Интересно, что даже поведение городских птиц, вынужденных адаптироваться к антропогенному шуму, меркнет перед стратегией стрижа. Он не ищет укрытия. Его защита — высота. Во время десятимесячного марафона птицы успевают полностью сменить оперение, не теряя подъемной силы. Это критически важно, ведь любое повреждение крыла в океане воздуха означает гибель.

Как спать, не падая вниз

Главный вопрос: как не разбиться во сне? Стрижи используют однополушарный сон. Пока одна часть мозга отдыхает, вторая управляет полетом. Они поднимаются на высоту двух-трех километров, ловят восходящие потоки и дрейфуют, слегка пошевеливая крыльями. Это напоминает полет на автопилоте, где системы контроля никогда не выключаются полностью.

Параметр Показатель черного стрижа Время без посадки до 300 дней (10 месяцев) Вес взрослой особи 35-45 граммов Способ питания Ловля насекомых в воздухе Режим сна Однополушарный (на лету)

"Такой уровень автономности поражает. Мы привыкли, что уход за птицами требует контроля среды, но стриж сам создает себе среду, выбирая эшелоны высоты с нужной температурой", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Наблюдая за ними, понимаешь: стриж — это интеллект, упакованный в перья. Хотя интеллект ворон чаще становится темой тестов на логику, стрижи демонстрируют феноменальную навигационную память. Они возвращаются в одно и то же гнездо после года странствий над целым континентом.

Рекорды выживания и адаптации

Стрижи — не единственные умники. Пока они парят, вороны учатся сотрудничать с хищниками, а домашние цыплята запоминают руки хозяина. Однако стриж выбрал путь радикальной специализации. Его жизнь — это постоянное движение. Даже птенцы стрижей способны впадать в состояние анабиоза, если родители задерживаются из-за непогоды, замедляя метаболизм до минимума.

"В природе есть тупиковые ветви, где нелетающие птицы теряют крылья, выбирая сытость на земле. Стриж же пошел по пути абсолютной свободы, превратив воздух в свою крепость", — отметил зоолог Дмитрий Мельников.

Эта свобода имеет цену. Стрижи крайне уязвимы весной. Если вы решили, что подкормка птиц весной поможет и стрижам, вы ошибаетесь. Они игнорируют кормушки. Им нужны чистые инсектицидные потоки воздуха, которые, увы, редеют в современных мегаполисах из-за химической обработки газонов.

Ответы на популярные вопросы о стрижах

Как стрижи пьют, если не садятся на землю?

Они пролетают низко над поверхностью водоема и зачерпывают воду клювом на лету. Это опасный маневр, требующий ювелирной точности.

Правда ли, что если стриж упал на землю, он не взлетит?

Да, из-за слишком длинных крыльев и коротких лап взмахнуть ими на ровной поверхности невозможно. Упавшему стрижу нужна помощь: его нужно осторожно поднять на ладони и дать возможность слететь.

Где они проводят те два месяца, когда не летают?

В период гнездования они строят гнезда в щелях зданий, скалах или дуплах. Материал для гнезд — пух, соломинки — они также ловят в воздухе и склеивают слюной.

