40 граммов безумной выносливости: птицы, которые не приземляются месяцами и не устают

Небо — их дом, столовая и спальня. Черный стриж — крошечный авиатор весом в 40 граммов — бросает вызов земному притяжению. Исследования шведских ученых из Лундского университета подтвердили: эти птицы способны находиться в воздухе без единой посадки до 10 месяцев. Они не просто мигрируют, они буквально живут в потоках ветра, игнорируя твердую почву под лапками.
Для стрижа небо — это не пустота, а сложный биотоп, насыщенный пищей и воздушными течениями. Стрижи проводят в полете более 99,5% своего времени вне брачного сезона. Пока другие птицы в городе ищут пропитание на газонах или свалках, стриж фильтрует воздух, собирая "аэропланктон" — мелких насекомых и пауков, поднятых ветром. Это требует колоссальной выносливости и идеальной аэродинамики.
"Стрижи — это венец аэродинамики. Их тело заточено под полет так плотно, что ноги почти атрофировались за ненадобностью. Они не могут взлететь с ровной земли, им нужен обрыв или высота", — объяснил в беседе с Pravda. Ru орнитолог Алексей Пронин.
Интересно, что даже поведение городских птиц, вынужденных адаптироваться к антропогенному шуму, меркнет перед стратегией стрижа. Он не ищет укрытия. Его защита — высота. Во время десятимесячного марафона птицы успевают полностью сменить оперение, не теряя подъемной силы. Это критически важно, ведь любое повреждение крыла в океане воздуха означает гибель.
Главный вопрос: как не разбиться во сне? Стрижи используют однополушарный сон. Пока одна часть мозга отдыхает, вторая управляет полетом. Они поднимаются на высоту двух-трех километров, ловят восходящие потоки и дрейфуют, слегка пошевеливая крыльями. Это напоминает полет на автопилоте, где системы контроля никогда не выключаются полностью.
|Параметр
|Показатель черного стрижа
|Время без посадки
|до 300 дней (10 месяцев)
|Вес взрослой особи
|35-45 граммов
|Способ питания
|Ловля насекомых в воздухе
|Режим сна
|Однополушарный (на лету)
"Такой уровень автономности поражает. Мы привыкли, что уход за птицами требует контроля среды, но стриж сам создает себе среду, выбирая эшелоны высоты с нужной температурой", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.
Наблюдая за ними, понимаешь: стриж — это интеллект, упакованный в перья. Хотя интеллект ворон чаще становится темой тестов на логику, стрижи демонстрируют феноменальную навигационную память. Они возвращаются в одно и то же гнездо после года странствий над целым континентом.
Стрижи — не единственные умники. Пока они парят, вороны учатся сотрудничать с хищниками, а домашние цыплята запоминают руки хозяина. Однако стриж выбрал путь радикальной специализации. Его жизнь — это постоянное движение. Даже птенцы стрижей способны впадать в состояние анабиоза, если родители задерживаются из-за непогоды, замедляя метаболизм до минимума.
"В природе есть тупиковые ветви, где нелетающие птицы теряют крылья, выбирая сытость на земле. Стриж же пошел по пути абсолютной свободы, превратив воздух в свою крепость", — отметил зоолог Дмитрий Мельников.
Эта свобода имеет цену. Стрижи крайне уязвимы весной. Если вы решили, что подкормка птиц весной поможет и стрижам, вы ошибаетесь. Они игнорируют кормушки. Им нужны чистые инсектицидные потоки воздуха, которые, увы, редеют в современных мегаполисах из-за химической обработки газонов.
Они пролетают низко над поверхностью водоема и зачерпывают воду клювом на лету. Это опасный маневр, требующий ювелирной точности.
Да, из-за слишком длинных крыльев и коротких лап взмахнуть ими на ровной поверхности невозможно. Упавшему стрижу нужна помощь: его нужно осторожно поднять на ладони и дать возможность слететь.
В период гнездования они строят гнезда в щелях зданий, скалах или дуплах. Материал для гнезд — пух, соломинки — они также ловят в воздухе и склеивают слюной.
