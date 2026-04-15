Дмитрий Мельников

33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон

Зоосфера

Каждую зиму тайга затихает. Бурые медведи исчезают в берлогах, погружаясь в состояние, которое ошибочно называют глубоким сном. На самом деле это сложнейший процесс выживания. В этот период в организме зверя формируется плотный "затвор", известный среди таежников как медвежья пробка. Это не просто биологический мусор. Это 33 сантиметра сухой, спрессованной массы, которая превращает мирное животное в пороховую бочку.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Что такое медвежья пробка: анатомия выживания

Во время спячки медведей кишечник прекращает привычную работу. Животное не ест и не пьет месяцами. Чтобы ценная влага не испарялась, а продукты жизнедеятельности не отравляли берлогу, природа создала естественный барьер. Пробка перекрывает выход, работая как герметичный клапан. Ее длина достигает 40 см, а плотность напоминает древесину или старый войлок.

"Медвежья пробка — это не патология, а венец адаптации. Без нее зверь просто не смог бы поддерживать чистоту в месте зимовки и рисковал бы получить обезвоживание", — объяснил в беседе с Pravda. Ru зоотехник Сергей Пахомов.

Когда наступает весна, зверь начинает двигаться. Давление внутри растет. Процесс освобождения от пробки — болезненный и долгий этап. Именно в эти дни медведь в берлоге становится максимально уязвимым и злым. Физический дискомфорт лишает его сна и осторожности.

Состав и функции закупорки

Основа пробки — обезвоженные остатки пищи, шерсть, кусочки кожи и хвоя. Все это перетирается стенками кишечника в однородную пробковую массу. Она практически не гниет. Благодаря этому хищник остается незаметным для других обитателей леса: запаха почти нет. Интеллект медведя позволяет ему использовать этот период для полной перезагрузки организма.

Состояние зверя Уровень угрозы
В глубоком зимнем сне Низкий (если не тревожить)
"Закупорыш" (весна, до выхода пробки) Критический
После очистки организма Высокий (голод)

"Многие путают вялость весеннего медведя со слабостью. Это ошибка. Зверь в состоянии дискомфорта реагирует на любой шорох как на прямую атаку", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Весной безопасность в лесу зависит от вашего умения читать знаки. Если вы видите на талом снегу плотные темные цилиндры, похожие на спрессованные опилки — медведь где-то рядом. Он только что освободился от балласта и теперь ищет калорийную пищу, чтобы восполнить потери.

Почему закупорыши смертельно опасны

Слово "закупорыш" среди охотников — синоним непредсказуемости. Пока пробка на месте, медведь чувствует себя как человек с тяжелым отравлением. Любое движение причиняет боль. Хищники в таком состоянии не склонны к бегству. Они предпочитают устранить источник раздражения коротким и резким выпадом.

"При встрече с таким животным нельзя использовать резкие звуки. Важно медленно уходить, не провоцируя зверя на преследование", — отметил эксперт по правилам содержания животных Андрей Нестеров.

Организм бурого медведя - это отточенный механизм. Пробка вылетает под давлением, когда животное начинает поедать первую зелень или кору. После этого характер зверя меняется: раздражительность сменяется жгучим голодом. В обоих случаях дистанция — ваш единственный союзник.

Ответы на популярные вопросы о жизни медведей

Медвежья пробка — это болезнь?

Нет. Это нормальный физиологический процесс герметизации кишечника на период холодов.

Как долго медведь ходит с пробкой после пробуждения?

Обычно от нескольких дней до пары недель, пока не найдет подходящую растительную пищу для "запуска" пищеварения.

Правда ли, что пробка состоит только из хвои?

Это миф. Основу составляют клетки самого кишечника и шерсть, которую медведь заглатывает при вылизывании.

Экспертная проверка: зоотехник Сергей Пахомов, эксперт по поведению животных Павел Смирнов, эксперт по правилам содержания животных Андрей Нестеров
Автор Дмитрий Мельников
Мельников Дмитрий Сергеевич — зоолог с 19-летним стажем. Специалист по животным, их поведению и адаптации в природной среде.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
