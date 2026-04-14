Роман Беляев

Италия внедрила закон о больничном по уходу за питомцем: детали нового законопроекта

Зоосфера

Италия совершила прорыв в гуманизации правового пространства. Власти страны официально разрешили трудящимся брать оплачиваемый отпуск по болезни питомца. Инициатива делает Италию первопроходцем в вопросах защиты интересов домашних животных. Право на отдых получили те, чьи четвероногие друзья внезапно столкнулись с кризисом здоровья.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тонкости юридического оформления

Платформа One Green Planet уточняет детали нового регламента. "Сотрудники могут потребовать до трёх дней в году при условии, что они представят ветеринарную справку, подтверждающую необходимость срочной медицинской помощи", — гласит текст документа. Законодатели поставили жесткие фильтры против злоупотреблений.

"Современные подходы к психологии привязанности требуют от государства признания того факта, что животное для хозяина — не имущество, а полноправный член семьи. Это снимает колоссальный стресс с владельца", — объяснил в беседе с Pravda. Ru Елена Воробьёва.

Больничный выдают исключительно при тяжелом течении заболевания. Мелочи или плановые прививки исключены. Особое внимание — системе регистрации. Льгота распространяется только на питомцев с официальным статусом: чипированных и состоящих в базе данных. Владельцам полезно учитывать и другие аспекты ухода, например, тонкости защиты от паразитов, чтобы не доводить ситуацию до критической точки.

Параметр Требование в Италии
Максимальный срок До 3 дней в году
Основание Справка от ветеринара
Статус животного Чипирован / Зарегистрирован

Важно помнить, что даже при максимальной заботе, возрастные изменения питомца требуют особого внимания к графику посещения клиник. Владельцы часто задаются вопросом, как облегчить путь питомца в клинике, когда состояние становится необратимым.

"В России законодательство пока менее гибкое. Однако работодатели все чаще идут навстречу сотрудникам, рассматривая отгулы в индивидуальном порядке", — отметил в беседе с Pravda. Ru Андрей Нестеров.

Прецедент библиотекаря: как меняется статус питомца

Истоки инициативы уходят в 2017 год. В центре дискуссии оказалось так называемое "Дело Куччиолы". Библиотекарь одного из римских университетов через суд доказала право на оплачиваемый отпуск для ухода за престарелым псом. Юридическая победа создала прецедент. Мир привык считать животное имуществом. Италия первой официально отказалась от этой догмы в рамках трудового права.

Для сравнения, российский подход опирается на трудовой договор. Ни больничный по уходу, ни компенсация в подобных случаях не предусмотрены законом напрямую. Сотрудники вынуждены договариваться о днях за свой счет. При этом правильная организация рационального питания - лучшая профилактика острых состояний, требующих внезапного отпуска.

"Подобные прецеденты опасны своим потенциальным злоупотреблением, поэтому жесткий контроль ветеринарных сертификатов здесь — необходимость, а не бюрократия", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Константин Ершов.

Ответы на популярные вопросы о больничных для питомцев

Обязательно ли чипировать питомца?

Да. В рамках итальянского закона это главное условие идентификации животного для оформления медицинского отпуска.

Покрывает ли страховка визит к врачу?

Это зависит от вашего личного договора страхования, закон обеспечивает лишь право на отсутствие на рабочем месте.

Могу ли я взять отпуск при гибели питомца?

Итальянский закон касается именно болезни и необходимости медицинского вмешательства, это не отпуск по потере.

Существуют ли аналоги в других странах Европы?

Италия стала первой страной, закрепившей данную норму на государственном уровне. Остальные государства пока приравнивают питомцев к имуществу.

Экспертная проверка: зоопсихолог Елена Воробьёва, эксперт по правилам содержания животных Андрей Нестеров, специалист по содержанию диких животных Константин Ершов
Автор Роман Беляев
Беляев Роман Игоревич — специалист по охране животного мира с 19-летним стажем. Мониторинг, защита видов и природоохранные меры.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
