Дмитрий Мельников

Плавает лучше рыбы и топит хищников: эта кошка уходит в море на километры и не возвращается без добычи

Зоосфера

Кошки традиционно ассоциируются с теплым пледом и боязнью капель дождя. Но виверровая кошка, она же кот-рыболов, ломает стереотипы о мягких лапах. Этот зверь превратил воду в свою охотничью территорию, где он чувствует себя увереннее, чем на суше. Его возможности поражают: зафиксированы случаи, когда этот хищник проплывал два километра в открытом море и нырял на четырехметровую глубину.

Виверровая кошка-рыболов у воды
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Мельников is licensed under Free for commercial use
Виверровая кошка-рыболов у воды

Биотоп и анатомия ихтиандра

Для кота-рыборова идеальный биотоп — это мангровые заросли, берега рек и болотистые низины Юго-Восточной Азии. Природа снабдила его уникальными инструментами для выживания в водной стихии. Между пальцами лап у него развиты перепонки, которые не дают когтям полностью втягиваться, но превращают конечности в эффективные весла.

"Рыболов — это не просто кошка, умеющая плавать. У него особым образом устроены ушные раковины: они маленькие, прижатые к голове и снабжены клапанами, которые автоматически закрываются при погружении, защищая внутреннее ухо от давления воды", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Шерсть этого зверя двухслойная. Плотный подшерсток настолько густой, что вода практически не доходит до кожи, сохраняя тепло тела даже во время долгих заплывов. Это позволяет зверю игнорировать холод и сырость, которые заставили бы любого другого пушистого домоседа спасаться бегством.

Победа над леопардом: характер бойца

Внешне виверровая кошка напоминает крупного домашнего кота с осанкой атлета. Вес взрослого самца может достигать 17 килограммов. Однако за приземистым телом скрывается мощь, позволяющая вступать в схватку с противниками вдвое крупнее. Известен случай в зоопарке, когда кот-рыболов одолел леопарда, защищая свою территорию.

Параметр Особенности вида Prionailurus viverrinus
Максимальный вес До 15-17 кг у самцов, самки изящнее — до 7 кг.
Главное отличие Межпальцевые перепонки и неполное втягивание когтей.
Дистанция плавания Способен преодолевать до 2 км водного пространства.

Такая уверенность делает их хозяевами береговой линии. В отличие от барханной кошки, выживающей в раскаленных песках, рыболов требует избытка влаги. Его агрессивность — это способ избежать атаки лесного зверя еще до её начала, демонстрируя готовность идти до конца.

Рацион и тактика охоты

Основу питания составляет рыба, но этот кот — универсальный ликвидатор. Он может сидеть в засаде у кромки воды, имитируя лапами легкое касание поверхности, чтобы приманить добычу, или нырнуть прямо на стаю рыб. Если водоемы мелеют, хищник переключается на грызунов, птиц и даже змей. Хотя его яд не так смертоносен, как убийственный яд тайпана, челюсти кота-рыболова дробят кости за секунду.

"Содержание такого зверя в неволе — колоссальный труд. Это территориальный одиночка, которому требуется огромный бассейн и специфический рацион. В обычной квартире создать для него условия невозможно, стресс превратит его в крайне опасное существо", — отметил эксперт по содержанию диких животных Константин Ершов.

Виверровые кошки обладают феноменальной прыгучестью, достигая высоты в два метра. Этот навык позволяет им доставать птиц в воздухе или мгновенно выскакивать из воды на крутой берег. В саванне они могли бы конкурировать с теми, перед кем лев бессилен, благодаря своей маневренности и скрытности.

"Поведение кошек часто диктуется необходимостью защиты ресурсов. Виверровая кошка не мстительна, но крайне ревностно относится к своим границам. Если она чувствует угрозу своей охотничьей зоне, она нападет первой", — добавила зоопсихолог Елена Воробьёва.

Ответы на популярные вопросы о котах-рыболовах

Правда ли, что они могут жить дома?

Нет, это дикое животное с агрессивным темпераментом. Домашние условия не могут обеспечить им необходимый биотоп с водоемом, а отсутствие охоты ведет к деградации характера и болезням.

Как кошка-рыболов видит под водой?

Их глаза адаптированы к охоте в сумерках и отлично фокусируются в водной среде. Окраска помогает им полностью сливаться с прибрежной растительностью.

Умеют ли котята плавать с рождения?

Тяга к воде у них природная. Котята начинают проявлять интерес к играм в воде и первой "рыбалке" уже в возрасте двух месяцев под присмотром матери.

Экспертная проверка: ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов, специалист по содержанию диких животных Константин Ершов, зоопсихолог Елена Воробьёва
Автор Дмитрий Мельников
Мельников Дмитрий Сергеевич — зоолог с 19-летним стажем. Специалист по животным, их поведению и адаптации в природной среде.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
