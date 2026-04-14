Елена Воробьева

Опасная ошибка владельца: как попытка усмирить кота за холку приводит к серьезным травмам

Загривок кошки — территория, окутанная мифами. Кажется, природа создала эту "ручку" специально для транспортировки. Мама-кошка ловко переносит котят, а те замирают в безмолвном подчинении. Но для взрослого хищника ваша рука на холке — не жест заботы, а акт агрессии или источник физической боли. Это не просто дискомфорт. Это критическая ошибка, способная разрушить доверие и здоровье питомца.

Фото: Pravda.Ru by Елена Воробьёва is licensed under publiс domain
Анатомический тупик: почему котятам можно, а котам — нет

Биотоп домашней кошки ограничен стенами квартиры, но её тело подчиняется законам дикого мира. У котят кожа на загривке эластичная, тонкая, способная растягиваться под весом маленького тела. Вес малыша распределяется равномерно. У взрослого животного ситуация зеркальная. Кожа грубеет, теряет былую растяжимость. Вес взрослого кота в десятки раз превышает вес котенка. Поднимая семикилограммового хищника за шкирку, вы создаете чудовищное натяжение на шейные мышцы и позвоночник.

"Поднимать взрослую кошку за холку категорически запрещено. Это может спровоцировать разрыв мягких тканей и повреждение шейных позвонков. Животное испытывает острую боль, которую неопытные владельцы принимают за покорность", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по экзотическим животным Антон Тарасов.

Часто путают временную фиксацию с перемещением. Если ваш кот после кастрации ведет себя иначе, проявляя агрессию, не пытайтесь усмирить его грубой силой. Загривок — чувствительная зона, связанная с нервными окончаниями, а не просто кусок кожи.

Травмы и стресс: цена вопроса

Для кошки подъем в воздух без опоры под лапами — это шок. В дикой природе так ведут себя лишь враги. Лев оказывается слабее многих противников из-за тактических ошибок, и ваш домашний лев тоже уязвим. Рывок за шкирку сдавливает горло, мешая нормальному дыханию. Питомец начинает брыкаться, выпускать когти, пытаясь обрести опору. В этот момент риск получить вывих или растяжение возрастает многократно.

Последствие Механизм повреждения
Разрыв мышц Критическое натяжение огрубевшей кожи взрослого кота.
Травма гортани Сдавливание мягких тканей шеи при попытке вырваться.
Потеря доверия Формирование страха перед руками хозяина через боль.

Хотите заслужить искреннюю привязанность своего любимца? Забудьте о силовых методах. Помните, что скрытые причины, по которым кот спит с вами, кроются в чувстве безопасности. Насилие на загривке убивает это чувство мгновенно.

"Мы часто видим последствия домашнего 'воспитания' - от гематом до хронического страха перед осмотром. Кошка запоминает боль надолго", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.

Зачем ветеринары хватают за шкирку?

Это классический вопрос. Важно различать фиксацию и подъем. В клинике врач может прижать загривок к столу, чтобы сделать укол или провести осмотр ушей ориентальной кошки. При этом все четыре лапы животного остаются на твердой поверхности. Профессионал никогда не будет трясти кота или держать его на весу за воротник. Это технический прием для безопасности персонала, а не способ переноски.

Помните, что неправильный уход — это не только физическое воздействие, но и неправильная борьба с блохами или скудный рацион натурального питания. Здоровье складывается из мелочей.

"Даже при эвтаназии, когда важно спокойствие, мы окружаем животное заботой, а не грубостью. Хватание за шкирку — это прошлый век зоотехнии", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по содержанию животных Сергей Пахомов.

Почему котенок замирает, если его взять за шкирку?

Это временная остановка активности, облегчающая матери задачу по переноске. У взрослых особей этот механизм работает нестабильно и часто перекрывается чувством боли и паникой.

Как правильно брать кошку на руки?

Одной рукой подхватывайте под грудную клетку за передними лапами, второй — поддерживайте задние лапы и таз. Кошка должна чувствовать опору всеми конечностями.

Можно ли так наказывать за проступки?

Нет. Физическое наказание не учит животное правилам, оно лишь учит его бояться хозяина или атаковать в ответ. Используйте методы переключения внимания.

Экспертная проверка: ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов, ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев, зоотехник Сергей Пахомов
Автор Елена Воробьева
Елена Воробьева — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
