Они не так добры, как кажется: за кулисами дельфинариев скрываются истории, о которых молчат гиды

Дельфины миролюбивы и игривы — так думает большинство. Завидя плавник у берега, люди не спешат выходить из воды. Напротив, стараются подойти ближе, потрогать, вступить в контакт. Но этот обитатель океана остается диким животным. При всей покладистости его поведение диктуется эмоциями. Оно часто непредсказуемо для человека.
Дельфины могут не осознавать, что объем легких человека ограничен. Заигравшись, они удерживают пловцов под водой или уносят далеко в открытое море. Иногда дружелюбие переходит в опасную симпатию или ревность к партнеру противоположного пола. Эти существа настойчивы и активны. Морские млекопитающие такого типа крайне привязчивы.
"Дельфин — мощный хищник весом в несколько центнеров. То, что для него — легкий толчок или приглашение к игре, для хрупкого человеческого тела может обернуться серьезной травмой или переломом ребер", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по содержанию диких животных Константин Ершов.
Дельфин — единственное водное существо, которое часто игнорирует межвидовые границы. В поисках внимания он может вести себя навязчиво, преследуя объекты своего интереса. В дикой природе они нередко пытаются очаровать косаток. Их интересуют все высокоразвитые существа, китообразные проявляют любопытство ко всему новому в своей среде.
История знает примеры фатальных привязанностей. В 60-х годах прошлого века дельфин по имени Питер влюбился в наставницу Маргарет Хоу Ловатт. Не вынеся разлуки, он опустился на дно и целенаправленно перестал дышать. Иногда морские животные выбирают тактику агрессивного ухаживания.
|Инцидент
|Последствия
|Дельфин Зафар (Франция, 2018)
|Запрет на купание из-за домогательств дельфина к женщинам.
|Дельфин Питер (эксперимент 60-х)
|Гибель животного от тоски после разлуки с тренером.
Книга Хайнца Конзалика описывает реальный случай: дельфин атаковал мужчин из окружения дрессировщицы, видя в них соперников. Даже обычная подводная камера фиксирует, как быстро меняется настроение этих хищников при появлении посторонних объектов в воде.
Дельфины-самцы иногда проявляют интерес к людям своего пола. Сила дельфина кратно превышает человеческую. Если он решит "проявить симпатию" в километре от берега, выбраться из его объятий будет крайне сложно. Не стоит давать животным ложных надежд. Лишние прикосновения воспринимаются ими как сигнал к сближению.
"Встреча с дельфином в открытой воде требует дистанции. Это не аттракцион, а полноценная личность со своими капризами и физической мощью", — отметил в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.
Берегите себя. Помните: дельфин — умное, но дикое создание. Его дружелюбие не означает безопасность. Уважайте границы обитателей моря, чтобы отпуск не закончился опасным инцидентом.
Они обладают огромной физической силой и могут не соразмерять её в процессе игры, удерживая человека под водой слишком долго.
Рекомендуется сохранять спокойствие, не делать резких движений и стараться плавно покинуть воду, не провоцируя животное на активную игру или преследование.
Обычная обрезка деревьев может стать источником ценных материалов для огорода, если знать несколько хитростей по их правильной переработке и применению.