Павел Смирнов

Они не так добры, как кажется: за кулисами дельфинариев скрываются истории, о которых молчат гиды

Зоосфера

Дельфины миролюбивы и игривы — так думает большинство. Завидя плавник у берега, люди не спешат выходить из воды. Напротив, стараются подойти ближе, потрогать, вступить в контакт. Но этот обитатель океана остается диким животным. При всей покладистости его поведение диктуется эмоциями. Оно часто непредсказуемо для человека.

Для личной безопасности лучше не вступать в игры с дельфинами

Дельфины могут не осознавать, что объем легких человека ограничен. Заигравшись, они удерживают пловцов под водой или уносят далеко в открытое море. Иногда дружелюбие переходит в опасную симпатию или ревность к партнеру противоположного пола. Эти существа настойчивы и активны. Морские млекопитающие такого типа крайне привязчивы.

"Дельфин — мощный хищник весом в несколько центнеров. То, что для него — легкий толчок или приглашение к игре, для хрупкого человеческого тела может обернуться серьезной травмой или переломом ребер", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по содержанию диких животных Константин Ершов.

Дельфин — единственное водное существо, которое часто игнорирует межвидовые границы. В поисках внимания он может вести себя навязчиво, преследуя объекты своего интереса. В дикой природе они нередко пытаются очаровать косаток. Их интересуют все высокоразвитые существа, китообразные проявляют любопытство ко всему новому в своей среде.

Бывали случаи, когда дельфины влюблялись в людей

История знает примеры фатальных привязанностей. В 60-х годах прошлого века дельфин по имени Питер влюбился в наставницу Маргарет Хоу Ловатт. Не вынеся разлуки, он опустился на дно и целенаправленно перестал дышать. Иногда морские животные выбирают тактику агрессивного ухаживания.

Инцидент Последствия
Дельфин Зафар (Франция, 2018) Запрет на купание из-за домогательств дельфина к женщинам.
Дельфин Питер (эксперимент 60-х) Гибель животного от тоски после разлуки с тренером.

Книга Хайнца Конзалика описывает реальный случай: дельфин атаковал мужчин из окружения дрессировщицы, видя в них соперников. Даже обычная подводная камера фиксирует, как быстро меняется настроение этих хищников при появлении посторонних объектов в воде.

Мужчины, кстати, тоже не застрахованы

Дельфины-самцы иногда проявляют интерес к людям своего пола. Сила дельфина кратно превышает человеческую. Если он решит "проявить симпатию" в километре от берега, выбраться из его объятий будет крайне сложно. Не стоит давать животным ложных надежд. Лишние прикосновения воспринимаются ими как сигнал к сближению.

"Встреча с дельфином в открытой воде требует дистанции. Это не аттракцион, а полноценная личность со своими капризами и физической мощью", — отметил в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Берегите себя. Помните: дельфин — умное, но дикое создание. Его дружелюбие не означает безопасность. Уважайте границы обитателей моря, чтобы отпуск не закончился опасным инцидентом.

Ответы на популярные вопросы о поведении дельфинов

Почему дельфины могут быть опасны для пловцов?

Они обладают огромной физической силой и могут не соразмерять её в процессе игры, удерживая человека под водой слишком долго.

Как вести себя, если дельфин подплыл близко?

Рекомендуется сохранять спокойствие, не делать резких движений и стараться плавно покинуть воду, не провоцируя животное на активную игру или преследование.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по содержанию диких животных Константин Ершов, ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов
Автор Павел Смирнов
Смирнов Павел Алексеевич — эксперт по поведению животных с 18-летним стажем. Коррекция поведения, адаптация и взаимодействие с человеком.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Политика шумит, экономика решает: главный секрет устойчивости отношений России и Венгрии
Мотоциклы из Китая обгоняют легенды: за низким ценником скрывается сложная игра брендов
Голоса природы в камне: Людвиг Моренц раскрыл тайну звукового кода иероглифов
Экзорцизм для гаджета: как ремонт автомобиля превратился в выкачку денег
Финал эпохи Орбана: политолог объяснил, почему партия Фидес потерпела поражение на выборах
Минус 59% мусора: ученые нашли способ остановить болезнь Паркинсона
Билет в один конец: почему обычная бутылка на АЗС может спровоцировать взрыв
Призрак прошлого или новый бренд: почему ГАИ так и не вытеснила ГИБДД в 2026 году
Павел Трахтман: новая технология перепрограммирования иммунитета требует индивидуального подхода
Учёные из Воронежа разработали алгоритм для анализа путей распространения ВИЧ-инфекции
Упустили апрель — потеряли ягоды: приёмы для крупной и сочной смородины
Садоводство, цветоводство
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
Наука и техника
Сжигаете ветки — теряете урожай: 5 способов превратить мусор в золото для грядок

Обычная обрезка деревьев может стать источником ценных материалов для огорода, если знать несколько хитростей по их правильной переработке и применению.

Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Пень превращается в труху без лопаты: простой способ освободить участок
Трамп посягнул на сакральность Папы Римского, что может дорого ему обойтись Любовь Степушова День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС Олег Володин Кредитный тупик: почему 568 тысяч россиян выбрали банкротство в 2025 году Петр Ермилин
Один противень — и ужин готов: запеканка, которая экономит время и силы
Деним вернулся и диктует правила: 11 трендов весны-2026, которые меняют гардероб
Остров, где исчезли тысячи: трагедия, которую десятилетиями держали в тайне
Остров, где исчезли тысячи: трагедия, которую десятилетиями держали в тайне
Месть отставного шпиона: экс-глава ЦРУ прилюдно выписал Трампу справку о безумии
Минус 59% мусора: ученые нашли способ остановить болезнь Паркинсона
Билет в один конец: почему обычная бутылка на АЗС может спровоцировать взрыв
Водительские права тысяч россиян превратятся в пластик: и всё из-за одной справки для ГИБДД
Химический удар по организму: к чему ведёт неправильная борьба с блохами у кошек
Трамп посягнул на сакральность Папы Римского, что может дорого ему обойтись
Больше не будет хилых ростков: рецепт эффективной подкормки для домашней рассады
Охота на охотников: рекордный за 4 года уровень насилия против ТЦК сломал сценарий Киева
Призрак прошлого или новый бренд: почему ГАИ так и не вытеснила ГИБДД в 2026 году
Восьминогие ищейки: клещи-гиганты открыли сезон активной охоты на жителей юга России
