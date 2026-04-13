Сергей Рябинин

Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей

Зоосфера

Королева термитов — биологический феномен, превращающий небольшое гнездо в пульсирующий мегаполис. Её тело работает как совершенный конвейер, производя жизнь с точностью швейцарских часов. Она способна прожить до 50 лет. Это делает её абсолютным рекордсменом-долгожителем в мире насекомых, оставляя далеко позади даже самых стойких обитателей микромира.

Матка термитов
Фото: Pravda.Ru by Сергей Рябинин is licensed under Free for commercial use
Матка термитов

Биотоп власти: от первой камеры до дворца

Жизнь колонии начинается с драматичного момента — единственного в жизни "свадебного" полета пары основателей. Молодые особи ищут пристанище в трещинах древесины или гнилых бревнах. Первая камера — это фундамент, на котором вырастет сложнейшая экосистема. Со временем скромное убежище превращается в монументальный термитник, где поддерживается строгий порядок, напоминающий поведение кошек, стремящихся контролировать каждый сантиметр своей территории.

Изначально самка выглядит обычно. Она откладывает всего пару десятков яиц. Однако через несколько лет её облик меняется до неузнаваемости. Брюшко разрастается до 11 сантиметров. Она становится живым сердцем колонии, в то время как рядовой солдат едва достигает двух сантиметров в длину.

"Такая узкая специализация матки делает её заложницей собственной колонии. Она не может двигаться, но управляет миллионами через химические сигналы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по экзотическим животным Антон Тарасов.

Биологическая фабрика: как работает матка-гигант

Взрослая королева — это конвейер, который никогда не останавливается. Каждые 10-20 секунд на свет появляется новое яйцо. За сутки кладка может составить 4 тысячи штук. Это значительно превышает показатели других социальных насекомых. Например, даже самая плодовитая муравьиная матка редко выдает более 800 яиц в день. Такая нагрузка требует колоссальных ресурсов, которые обеспечивают рабочие особи.

В огромных колониях может существовать сразу несколько королев. Это не приводит к конфликтам. Дочерние матки рождаются путем партеногенеза, являясь точными копиями матери. Это гарантирует стабильность системы даже при внешних угрозах. Подобная предусмотрительность природы встречается и у других видов, создающих сложные союзы, как, например, тумак — уникальный гибрид, ломающий привычные представления о границах видов.

Вид насекомого Продолжительность жизни матки
Термиты До 50 лет
Муравьи До 20 лет
Медоносные пчелы До 5 лет

"Долголетие королевы обеспечивается особыми механизмами защиты клеток. В то время как рабочие особи сгорают за месяцы, матка годами сохраняет репродуктивный потенциал", — отметил в беседе с Pravda. Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Стратегия выживания и секреты долголетия

Королева и её постоянный спутник — король — образуют моногамную пару на десятилетия. Это редкий случай для насекомых, где самец обычно погибает после спаривания. Вместе они контролируют дисциплину в термитнике с помощью феромонов. Этот "королевский запах" подавляет бунты и распределяет роли: от строителей до защитников. Такая иерархия позволяет колонии выживать, несмотря на активность хищников и внешние угрозы.

Помимо внутренней защиты, термиты зависят от экологии среды. Любое резкое изменение, подобно тому как страдает Азовское море от климатических сдвигов, может поставить под удар существование всего термитника. Но высокая плодовитость матки — это страховой полис, позволяющий быстро восполнять потери численности, достигающей миллионов особей.

"Если матка погибает, её место занимают заместители. Это делает колонию практически бессмертной структурой, способной восстанавливаться из руин", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по содержанию диких животных Константин Ершов.

Ответы на популярные вопросы о термитах

Почему матка термитов живет так долго?

Её гены настроены на глубокую защиту от старения и эффективную работу систем очистки клеток, что позволяет ей функционировать десятилетиями.

Может ли король смениться в течение жизни колонии?

Нет, у термитов образуется устойчивая пара. Король живет в специальной камере рядом с маткой на протяжении всей её жизни.

Чем питается королева, если она не может двигаться?

Рабочие особи постоянно кормят её высокопитательной смесью, обеспечивая энергией для непрерывной откладки яиц.

Экспертная проверка: ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов, зоолог Дмитрий Мельников, специалист по содержанию диких животных Константин Ершов
Автор Сергей Рябинин
Рябинин Сергей Алексеевич — ветеринарный врач общей практики с 16-летним стажем. Диагностика, лечение и профилактика болезней животных.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Вчерашнее вербное катание можно смело назвать небывалым… — писала газета Новости дня 13 апреля 1903 года
Ритм искусственного солнца: почему ночная Земля превратилась в электрокардиограф
Легальный обман: почему ваша машина сознательно завышает цифры на приборной панели
Черная смерть каменного века: как невидимый враг уничтожил строителей мегалитов
Билет в пешеходы: как повторный проезд на красный свет лишает водителей прав
Ловушка в правах: как отметка АТ превращает водителя в пешехода-должника
Идеальный шторм: как случайное совпадение стихий создало ледяной щит планеты
Космический сквозняк: фоновая активность Солнца в апреле снизилась до показателей 2022 года
Лотерея на колесах: что заставляет россиян бояться новых брендов из Поднебесной
Число Фишера против хаоса: как ученые взвесили квантовую запутанность в металле
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю

Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
Клубника после зимы выглядит мёртвой, но оживает за пару шагов: что спасает даже погибшие кусты

Клубника после зимы выглядит мёртвой, но оживает за пару шагов: что спасает даже погибшие кусты
Деним вернулся и диктует правила: 11 трендов весны-2026, которые меняют гардероб

Деним вернулся и диктует правила: 11 трендов весны-2026, которые меняют гардероб
Популярное
Сжигаете ветки — теряете урожай: 5 способов превратить мусор в золото для грядок

Обычная обрезка деревьев может стать источником ценных материалов для огорода, если знать несколько хитростей по их правильной переработке и применению.

Сжигаете ветки — теряете урожай: 5 способов превратить мусор в золото для грядок
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Остров, где исчезли тысячи: трагедия, которую десятилетиями держали в тайне
Деним вернулся и диктует правила: 11 трендов весны-2026, которые меняют гардероб
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой Любовь Степушова День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС Олег Володин Кредитный тупик: почему 568 тысяч россиян выбрали банкротство в 2025 году Петр Ермилин
День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС
Лев оказывается слабее: 8 животных, перед которыми он бессилен в одиночку
Иран не уступил давлению США на переговорах в Пакистане. Война продолжится
Иран не уступил давлению США на переговорах в Пакистане. Война продолжится
Боремся с пигментацией: правила эффективного домашнего ухода за кожей
Секрет ленивой жены: как превратить пачку пельменей в изысканную запеканку
Кот после кастрации ведёт себя иначе: понимает ли он, что произошло на самом деле
Пень превращается в труху без лопаты: простой способ освободить участок
Земля билась в одном ритме 9 дней: сигнал, который напугал сейсмологов по всему миру
Теснота больше не приговор: как превратить 2 метра хрущёвки в умный гардероб
Аромат выдает статус: 4 хитрости, которые заставят пахнуть как после люксового спа
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
С одного куста — максимум вкуса: мясистые помидоры, которые стоят каждой грядки
Вчерашнее вербное катание можно смело назвать небывалым… — писала газета Новости дня 13 апреля 1903 года
