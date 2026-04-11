Дмитрий Мельников

Кошка, которая лает и убивает змей: в пустыне живёт зверь, ломающий все правила

Зоосфера

В раскаленных песках Сахары обитает существо, которое ломает стереотипы о биологических видах. Барханная кошка (Felis margarita) — миниатюрный хищник с повадками, объединившими черты кота и пса. Этот маленький зверь выработал уникальные механизмы выживания в условиях экстремальных температур и дефицита ресурсов.

Барханный кот в пустыне
Барханный кот в пустыне

Почему голос кошки напоминает собачий лай

Акустика пустыни диктует свои правила. Из-за отсутствия преград звуковые волны здесь распространяются специфически. Чтобы зов был услышан сородичами, барханным кошкам потребовался особый инструмент. Их барабанные перепонки увеличены, что превращает череп в мощный резонатор. Лай — это резкий звук, который лучше прорезает знойный воздух, чем обычное мяуканье.

"Барханная кошка — это вершина эволюционного дизайна. Ее умение обходиться без открытых источников воды неделями, получая влагу только из пищи, ставит ее в один ряд с верблюдами по уровню выносливости", — в беседе с Pravda. Ru подметил специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Такая вокализация используется преимущественно в период размножения. В остальное время эти одиночки предпочитают тишину. Когда самец подает сигнал, он буквально "пролаивает" границы своих владений. Это напоминает повадки, которые демонстрируют опасные животные при защите территории. В отличие от лесных видов, этот кот настроен на режим жесткой экономии ресурсов.

Анатомические секреты выживания в песках

Природа снабдила этого хищника уникальной экипировкой. Густая шерсть на подушечках лап защищает кожу от раскаленного песка, температура которого достигает +80 °C. Этот мех делает кошку "призраком": следы на дюнах практически не проступают. Подобная скрытность необходима, чтобы экзотические питомцы в дикой среде не стали добычей более крупных врагов.

Характеристика Описание
Вес взрослой особи От 2,1 до 3,4 кг
Тип лап Покрыты густым мехом
Голова Широкая, приплюснутая форма

Когти зверя не втягиваются полностью, превращаясь в идеальные инструменты для рытья. Кот строит глубокие норы, спасаясь от жары и ночного холода. Широкая форма головы позволяет ему выглядывать из укрытия, оставаясь незаметным. Такая регенерация традиционных кошачьих повадок под нужды биотопа помогает виду процветать там, где другие гибнут.

"Несмотря на миловидную внешность, барханная кошка категорически не подходит для домашнего содержания. Это дикий зверь с очень специфическими потребностями в климате и диете", — в разговоре с Pravda. Ru объяснил ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.

Особенности охоты и скрытный образ жизни

Рацион этого маленького хищника разнообразен. Он не боится вступать в схватку с рогатыми гадюками. Техника охоты вновь напоминает собачью: быстрые удары лапами по голове змеи оглушают жертву. Также в меню входят песчанки и тушканчики. В отличие от того, как охотятся другие хищники, барханный кот полагается на абсолютную бесшумность.

"Встреча с барханной кошкой в дикой природе — большая редкость. Это скрытное животное, которое умеет буквально растворяться в ландшафте, не оставляя за собой даже запаха", — отметил ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Скрытность зверя затрудняет научные изыскания. Кошка умеет замирать, ее глаза слабо отражают свет, а привычка прижиматься к земле делает ее тень невидимой. Это мастер шпионажа, чей характер убийцы скрыт за "плюшевой" внешностью. Важно помнить: если вы увидели одинокого кота в песках, не нужно его "спасать" — он просто пережидает зной.

Ответы на популярные вопросы о барханной кошке

Можно ли содержать такую кошку в квартире?

Нет. Им необходима крайне низкая влажность. В домашних условиях они быстро погибают от инфекций дыхательных путей, к которым у них нет иммунитета.

Чем она отличается от обычного кота?

Формой черепа, строением лап с "песчаными лыжами" и способностью лаять вместо привычного мяуканья.

Пьет ли она воду?

Она может не пить неделями, извлекая всю необходимую жидкость из тел своих жертв: грызунов, птиц и рептилий.

Экспертная проверка: ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев, ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов, специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов
Автор Дмитрий Мельников
Мельников Дмитрий Сергеевич — зоолог с 19-летним стажем. Специалист по животным, их поведению и адаптации в природной среде.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
