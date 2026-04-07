Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Мельников

Собака хищник, а не гурман: как превратить питание в путь к здоровью, а не к врачу

Зоосфера

Миска собаки — это не просто посуда, а сложная экосистема. Кинологический мир расколот. Одни заводчики клянутся эффективностью сырого мяса. Другие ветеринары фиксируют случаи перфорации кишечника. Разберемся, стоит ли превращать кухню в цех по переработке субпродуктов.

Фото: Pravda.Ru by Максим Лазарев is licensed under publiс domain
Собака ест кашу из миски

Биотоп собачьей миски: почему натуралка манит

Собака — хищник. Вид пса, терзающего сырую шею индейки, возвращает нас к истокам природы. При правильном подходе шерсть начинает блестеть. Зубы очищаются от налета естественным путем. Это происходит, когда животное грызет хрящи, а не резиновую игрушку. Уходит неприятный запах из пасти. Объем экскрементов уменьшается. Мясо усваивается почти полностью. Это создает правильный микроклимат в организме питомца.

"Кормить костями — всё равно что играть в русскую рулетку", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Однако натуральное питание — это не просто "мясо из магазина". В дикой среде хищник съедает добычу целиком. В ход идут шкура, кости и содержимое желудка. Домашнее филе лишено кальция. Без костной муки и субпродуктов рацион превращается в бомбу замедленного действия. Лишний вес у питомца часто становится результатом избытка калорийных каш при нехватке активности.

Стоимость ошибки: когда мясо становится ядом

Главный риск "натуралки" — дисбаланс кальция и фосфора. Кормление одним мускульным мясом ведет к хрупкости скелета. Щенки могут получать переломы, просто спрыгнув с дивана. Это серьезное испытание для владельца, решившего игнорировать готовые рационы. Уход за щенком требует ювелирной точности в граммовках. Часто аллергию запускает фактор неправильного подбора белка, который хозяин считает "чистым".

Тип питания Главная угроза
Натуральный рацион Дисбаланс минералов и паразиты
Смешанное питание Хронический гастрит и сбой ферментов

"Если ваш пёс начал есть фекалии на улице, при "натуралке" это часто сигнал о нехватке ферментов, а не о дурном характере", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Сырая рыба содержит тиаминазу. Она разрушает витамин B в организме пса. Куриные кости при варке становятся твердыми как стекло. Они разрезают пищевод. Свинина несет риск болезни Ауески. Если питомец перестал идти на контакт, это может быть следствием болей в животе после "вкусного" обеда со стола.

Золотые правила: кости, рыба и запретные смеси

Никогда не смешивайте сухой корм и сырое мясо. Это разные режимы работы желудка. Для переработки гранул нужны одни ферменты, для мяса — другие. Смешивание гарантирует гастрит. Жидкая еда вроде супов — бесполезная нагрузка на поджелудочную железу. Сигналы боли у собак часто неявны: пес просто становится вялым или прячется.

"Натуралка — это удел фанатиков. Нужно высчитывать граммы печени, моркови и семян кунжута", — объяснил в беседе с Pravda. Ru зоотехник Сергей Пахомов.

Идеальный рацион включает рубец, трахею и добавки водорослей. Если вы не готовы стать шеф-поваром с навыками диетолога, выбирайте качественный холистик. Питомец не оценит ваши кулинарные подвиги, если они закончатся в кабинете врача. Помните: стабильность питания важнее разнообразия.

Ответы на популярные вопросы о питании собак

Можно ли давать собаке вареные кости?

Категорически нельзя. Термическая обработка меняет структуру кости, делая её хрупкой и острой. Это ведет к травмам желудка.

Правда ли, что от сырого мяса собака становится агрессивной?

Нет, это миф. Характер зависит от воспитания, а не от типа белка в миске.

Нужно ли добавлять в кашу соль и специи?

Нет. Соль собакам нужна в минимальных количествах, которые уже есть в продуктах. Специи могут вызвать ожог слизистой.

Экспертная проверка: ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов, специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов, зоотехник Сергей Пахомов
Автор Дмитрий Мельников
Мельников Дмитрий Сергеевич — зоолог с 19-летним стажем. Специалист по животным, их поведению и адаптации в природной среде.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы собака питание здоровье
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.