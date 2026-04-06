Дмитрий Мельников

Маленький зверёк устраивает резню в сарае: почему куры запускают у куницы охотничий срыв

Зоосфера

Ночной переполох в птичнике — кошмар любого фермера. За считанные минуты спокойное хозяйство превращается в поле боя. Перья, шум и погибшие птицы указывают на визит скрытного гостя. Часто за этим стоит не лиса или волк, а каменная куница. Этот зверь меньше кошки, но его эффективность как охотника поражает. Гибкое тело позволяет ему проникать в отверстия диаметром всего в пять сантиметров. Для владельцев приусадебных участков такое соседство становится настоящим вызовом.

Курятник
Курятник

Биотоп хищника: где ждать гостя

Каменная куница — мастер приспособления. В отличие от лесных сородичей, она обожает человеческую архитектуру. Ее привлекают чердаки, конюшни и сараи. Зверек не боится людей и часто исследует новые территории. В поисках тепла или еды хищник может залезть даже под капот автомобиля. Это создает риски не только для мелких грызунов, но и для сложной техники. Провода нередко становятся объектом интереса молодых особей.

"Куница — это прежде всего невероятная мобильность. Если она наметила путь, остановить ее может только сплошной металл или бетон. Тонкие перегородки она просто игнорирует", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Одиночный образ жизни делает куницу почти невидимой. Территория одной самки может охватывать огромные площади. Осенью подросший молодняк ищет свои участки, расширяя зону влияния. Если рядом есть домашняя птица, она неизбежно попадет в поле зрения хищника. В этом случае дикие животные проявляют чудеса изобретательности, находя лазейки в самых защищенных хозяйствах.

Механика атаки: почему гибнет всё стадо

Многие принимают действия куницы за жестокость. Однако это специфика охоты в закрытом пространстве. Когда птица начинает паниковать и метаться, у хищника срабатывает программа преследования. Он не может остановиться, пока движение в курятнике не прекратится. Это делает куницу опаснее, чем домашняя кошка, которая охотится избирательно. В итоге фермер находит десятки тушек, которые зверь даже не пытается унести.

Параметр Каменная куница Лиса
Способ проникновения Узкие щели, крыша Подкоп, открытые двери
Тактика Массовое поражение обусловлено паникой жертв Забирает одну особь и уходит

"Для экзотического или дикого зверя курятник — это не магазин, а стрессовая ловушка. Куница атакует всё, что движется, чтобы обезопасить себя в замкнутом периметре", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Адаптация и скрытые таланты

Зверек обладает поразительными физическими данными. Прыжок на четыре метра для него — обычное дело. Она легко перемещается по вертикальным стенам, используя малейшие неровности. Подобно тому как жирафы адаптировались к жизни в саванне, куница отточила навыки выживания в техногенной среде. Она использует чердаки как наблюдательные пункты. Тишина и скрытность — её главные союзники.

Важно помнить, что куница — не только вредитель. Она эффективно очищает участок от мышей и крыс. Это часть природного баланса, который важно соблюдать. Однако если вы заметили следы пребывания хищника, стоит проверить целостность всех строений. Даже если ваш пес спит крепко, а собака зимой предпочитает тепло дома, угроза остается реальной. Куница активна именно тогда, когда охрана ослабевает.

"Присутствие хищника рядом с жильем всегда требует бдительности. Куница не агрессивна к человеку, но защищая территорию или потомство, может проявить характер", — отметил в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин.

Как заблокировать периметр

Защита курятника требует инженерного подхода. Обычная рабица не поможет — куница может прокусить тонкую проволоку или протиснуться сквозь ячейку. Используйте сварную сетку с мелким шагом. Все вентиляционные отверстия должны быть закрыты металлическими решетками. Помните, что куница — отличный верхолаз, поэтому крыша и стыки под кровлей требуют особого внимания. Проверьте постройки так же тщательно, как рыбаки осматривают макруруса на предмет повреждений — любая течь в безопасности станет лазейкой.

Ответы на популярные вопросы о каменной кунице

Почему куница убивает сразу много кур?

Метания испуганной птицы провоцируют непрерывную атаку. Хищник не может остановиться, пока жертвы двигаются.

Может ли куница поселиться в доме?

Да, она часто выбирает чердаки и пространства под кровлей, так как там сухо и тепло.

Как отличить след куницы от кошачьего?

У куницы на следу четко видны отпечатки пяти пальцев и когтей, лапа более вытянутая.

Экспертная проверка: ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов, специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов, ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин
Автор Дмитрий Мельников
Мельников Дмитрий Сергеевич — зоолог с 19-летним стажем. Специалист по животным, их поведению и адаптации в природной среде.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
