Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Мельников

Самые ревнивые собаки: 5 пород, которые готовы на всё, чтобы получить ваше внимание

Зоосфера

Хозяева часто шутят, что их собака ревнует сильнее любого человека. Но за этим нередко скрывается вполне объяснимое поведение. Психологи животных уверяют, что ревность у собак — не выдумка. Это реакция на конкуренцию за внимание и ресурсы. Некоторые породы особенно остро реагируют на появление "соперников".

Чихуахуа
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чихуахуа

Самые ревнивые породы: лидеры по чувству собственничества

На первом месте часто оказываются чихуахуа. Эти миниатюрные собаки обладают огромным чувством собственничества. Они могут вставать между хозяином и другим животным, пытаясь вернуть себе внимание. Если в доме есть щенок другой породы, чихуахуа приложит все усилия, чтобы остаться единственным центром вселенной.

"Ревность — не признак плохого характера. Это сигнал, что собаке не хватает внимания или уверенности", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Вторыми в списке специалисты называют шпицев. Эти пушистые комочки энергии плохо переносят конкуренцию. Шпицы могут демонстративно обижаться или требовать ласки, если чувствуют угрозу. Третье место часто отдают французским бульдогам. Несмотря на спокойный вид, они очень привязаны к хозяину и могут ревновать даже к детям.

Порода Проявление ревности
Чихуахуа Физически блокирует доступ к хозяину
Шпиц Демонстративные обиды и лай
Йоркширский терьер Навязчивое поведение, постоянный контакт

Эмоциональный фон и социальные связи

Четвёртыми в рейтинге оказываются йоркширские терьеры. Эти маленькие собаки обладают большим характером. Если подбор породы осуществлялся без учета их потребности в доминировании, хозяин может столкнуться с деструктивным поведением. Йорки нервничают при появлении других животных, требуя подтверждения своего статуса.

"Хозяевам важно сохранять баланс и уделять питому достаточно времени. Тогда ревность не перерастёт в проблемы", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Пятёрку замыкают лабрадоры. Они добродушны, но очень чувствительны. Лабрадоры могут ревновать тихо, просто стараясь быть ближе к человеку. Когда проводится дрессировка собаки, такие питомцы особенно остро реагируют на похвалу, адресованную другим ученикам в группе.

Как настроить биотоп: советы владельцам

Ревность часто провоцирует стресс, который может сказаться на физическом состоянии. Например, аллергия у собак иногда обостряется на фоне психоэмоционального напряжения. Важно следить и за общим тонусом: лишний вес делает животное менее активным, что усиливает потребность в эмоциональной подпитке от человека.

"Ревнивые породы часто требуют большего внимания к гигиене, так как стресс влияет на состояние слизистых и зубов", — отметил для Pravda. Ru ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.

Для поддержания здоровья всего организма важно не забывать, что зубы питомца требуют ухода не меньше, чем его дисциплина. Уделяйте время каждому животному в доме по отдельности, создавая для каждого свой "островок безопасности" и личное время с вожаком стаи.

Ответы на популярные вопросы

Может ли собака ревновать к новому смартфону?

Да. Животные реагируют на отсутствие визуального контакта. Если хозяин проводит много времени с гаджетом, собака может начать лаять или толкать руку носом, возвращая внимание на себя.

Как понять, что ревность становится опасной?

Если питомец начинает рычать на членов семьи или других животных при попытке подойти к хозяину — это сигнал к коррекции поведения. Агрессия в домашнем биотопе недопустима.

Помогают ли успокоительные средства?

Медикаменты должен назначать только ветеринар. Однако лучшим средством является четкий распорядок дня и уверенное поведение владельца.

Экспертная проверка: эксперт по поведению животных Павел Смирнов, специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов, ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев
Автор Дмитрий Мельников
Мельников Дмитрий Сергеевич — зоолог с 19-летним стажем. Специалист по животным, их поведению и адаптации в природной среде.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы собака животные
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.