Шерсть лезет, нервы сдают: инструменты груминга, которые не дают довести до болезни

Шерсть, зубы, когти — это не просто внешний вид питомца, а индикатор его здоровья и ответственности владельца. Игнорирование базового ухода быстро превращается в дорогостоящее лечение, тогда как регулярный груминг способен предотвратить большинство проблем ещё на ранней стадии. Какие инструменты действительно работают и как не навредить животному — разбираемся вместе с экспертами.

Фото: commons.wikimedia.org by Lindsey Mead, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кошка

Пуходёрка с металлическими зубьями удаляет лишний волос и массирует кожу. Она незаменима для владельцев длинношерстных пород. Осторожность — главный принцип. Чрезмерное давление травмирует эпидермис.

Фурминатор срезает подшёрсток, не повреждая остевой волос. Это спасение в пик линьки. Без регулярного удаления старой шерсти животное заглатывает её при умывании, создавая риск закупорки ЖКТ.

Инструмент Применение Гребень с частыми зубьями Распутать колтуны, проверить кожу Массажная варежка Удалить пыль, успокоить питомца

Металлические гребни помогают выявить паразитов. Не ждите появления серьезных проблем, ведь честный алгоритм защиты от паразитов требует осмотра шерсти каждую неделю.

"Качество шерсти напрямую зависит от сбалансированности рациона. Если вы тщательно вычёсываете подшёрсток, но при этом питание остаётся неполноценным, результата не будет. Витамины и нутриенты — основа здоровья", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина.

Завершающий этап ухода — подстригание когтей. Регулярное укорачивание их кончиков предотвращает деформацию лап. Не менее важна и гигиена полости рта: уход за зубами помогает избежать развития инфекций и поддерживает общее здоровье питомца.

"Многие владельцы пренебрегают регулярным уходом за питомцем, а затем вынуждены тратить значительные суммы на лечение. Грамотная гигиена — это, по сути, профилактика серьёзных заболеваний и лишних расходов в ветеринарной клинике", — отметил в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин.

Ответы на популярные вопросы о груминге

Почему кошка вырывается при расчесывании?

Животное чувствует натяжение или боль от спутанной шерсти. Начинайте с мягких щеток, постепенно приучая к процедуре. Не забывайте хвалить за спокойствие.

Как часто нужно пользоваться фурминатором?

Раз в одну-две недели в период активной линьки. Чаще — нельзя, можно счесать весь здоровый подшерсток.

Читайте также