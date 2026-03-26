Аркадий Кузнецов

Яд на кончике хвоста: эти ошибки в выборе средства от клещей стоят питомцу здоровья

Весна — это не только солнце и прогулки, но и сезон невидимой угрозы, которая может поджидать вашего питомца буквально за порогом дома. Клещи не видят различий между лесом и городской квартирой, а ошибка в выборе защиты может стоить животному здоровья. Как разобраться в многообразии средств, не навредить и выстроить надежную систему безопасности? Разбираемся, как работает защита от паразитов и что действительно нужно вашему питомцу.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Арсенал защиты: от капель до таблеток

Клещ — это охотник, ориентирующийся на тепло и углекислый газ. Чтобы сбить его с толку или нейтрализовать при контакте, созданы препараты с разным механизмом доставки действующего вещества. Выбор средства зависит от образа жизни животного. Те, кто ценит совместный сон с кошкой, часто выбирают таблетки, чтобы исключить контакт инсектицида с кожей владельца.

"Таблетки работают системно. Клещ погибает, как только совершает укус. Это идеальный вариант для семей с детьми, где питомца постоянно гладят", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Капли на холку — классика жанра. Они распределяются по липидному слою кожи, создавая невидимый барьер. Важно помнить: поведение кошки может измениться после обработки из-за резкого запаха. Спреи же хороши как временная мера перед выездом в лес или для обработки амуниции. Ошейники — это защита, работающая месяцами за счет постепенного выделения активных компонентов. Однако следует помнить, что для кошек они не подходят — и вот почему.

Разные виды — разные риски: почему защита для собак опасна для кошек

Нельзя использовать собачьи препараты для кошек. Перметрин, безопасный для псов, смертелен для кошачьих. Ошибка в выборе средства может привести к тяжелому отравлению.

Тип средства Особенности применения
Капли Наносятся на кожу, а не на шерсть. Не купать 48 часов
Ошейники Требуют плотного прилегания к коже. Эффект через 2-3 дня
Таблетки Даются строго по весу. Работают изнутри через кровоток

Даже если ваш питомец — флегматик, привыкший к спокойствию, стресс от появления паразита может спровоцировать агрессию.

"Многие владельцы забывают, что защита нужна даже тем, кто не выходит из квартиры. Клеща можно принести на подошве обуви или одежде", — подчеркнул ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин.

Золотые правила инсектицидной терапии

Дозировка — это закон. Препарат для крупной собаки убьет шпица. Игнорирование инструкции превращает лекарство в яд. Если вы планируете путешествие и надеетесь встретить в лесах редкого зверя, помните: защита должна быть комплексной. Одной таблетки может быть мало в пик активности паразитов.

"При обработке соблюдайте гигиену. Используйте перчатки и следите, чтобы другие животные в доме не вылизывали обработанную зону", — объяснил специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о защите от клещей

Можно ли совмещать ошейник и капли?

Да, но только после консультации с врачом. Важно, чтобы действующие вещества не дублировались, иначе возникнет риск передозировки и токсического удара по печени.

Когда начинать обработку весной?

Как только температура поднимается выше нуля и появляются первые проталины. Клещи просыпаются при +1…+3 градусах, не дожидаясь зеленой травы.

Нужно ли обрабатывать экзотических животных?

Да, если они имеют доступ к свежему воздуху или выгулу. Для них используются специализированные препараты с мягкой дозировкой.

Читайте также

Экспертная проверка: ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов, ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин, специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов
Автор Аркадий Кузнецов
Кузнецов Аркадий Викторович — биолог-эколог с 21-летним стажем. Специалист по животному миру и состоянию популяций.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Дороги превратились в кашу: в Югре запускают воздушные маршрутки для спасения от бездорожья
Марс ускоряет бег: планета вращается быстрее из-за гигантской аномалии в своих недрах
Брак на скорость: в Тюмени установили антирекорд по времени супружества
Горючее в Волгограде бьёт рекорды: что творится с ценами и когда ждать потолок по бензину
Космический суп на плите мироздания: вязкая жидкость стала основой рождения всего вокруг
Двукратный рост счетов за тепло: почему жители Кемерова в ярости от новой платёжки
Утренний кофе с привкусом опасности: в Ленобласти в популярном молоке обнаружена кишечная палочка
Танго на минном поле: российская делегация прибыла в Вашингтон для тайной дипломатии
В VK лектории Московской недели моды обсудили продвижение фешн-брендов на маркетплейсах
Двойное дно у орбиты: почему Земля и Марс получились такими странными соседями по дому
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Ночной парфюмер у крыльца: как создать благоухающий оазис, пока другие мучаются с рассадой
Арктика готовит новую угрозу: мёртвая вода останавливает суда прямо в открытом море
Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть

Спрос на российскую нефть настолько большой, что скоро России может стать сложно удовлетворять заявки на энергоресурсы.

Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Банкет за чужой счёт окончен: Москва закрывает финансовые краны для вузов в странах СНГ
Заговор молчания под землей: почему советские горняки решили спрятать от Сталина пугающую находку
Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля Любовь Степушова В США готовятся к 200 долларам за баррель. А пока американцы стали меньше есть Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Крепости превратились в декорации: Иран объявил о полной ликвидации всех военных объектов США
Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Марс ускоряет бег: планета вращается быстрее из-за гигантской аномалии в своих недрах
Брак на скорость: в Тюмени установили антирекорд по времени супружества
Горючее в Волгограде бьёт рекорды: что творится с ценами и когда ждать потолок по бензину
Космический суп на плите мироздания: вязкая жидкость стала основой рождения всего вокруг
Дипломатия в режиме стоп-крана: предложен радикальный сценарий ответа на санкционное давление
Двукратный рост счетов за тепло: почему жители Кемерова в ярости от новой платёжки
Горлышко бутылки для НАТО: передвижения береговых сил заставили западных адмиралов молчать
Модель управления результатом Марии Дроновой
Театр абсурда в Риге: власти Латвии обвинили Россию в падении украинского дрона на поле
Утренний кофе с привкусом опасности: в Ленобласти в популярном молоке обнаружена кишечная палочка
