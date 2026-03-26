Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Воробьева

Шелковый атлет в ожидании объятий: навязчивая любовь этих кошек не знает личных границ

Зоосфера

Некоторые кошки выбирают путь независимых охотников, но существуют породы, для которых смысл жизни заключен в тактильном контакте. Они не просто живут рядом — они интегрируются в ваш быт, превращаясь в живые грелки и пушистые антидепрессанты. 

Фото: flickr.com by Николас Титков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Рэгдолл: мягкость без границ

Название породы дословно переводится как "тряпичная кукла". Это не метафора, а физиологическая особенность. При контакте с человеком мышцы этой кошки полностью расслабляются. Рэгдоллы обожают шершавые поцелуи и готовы часами принимать любую позу, лишь бы оставаться на руках у хозяина.

"Рэгдоллы феноменально доверчивы. Они лишены агрессии на глубоком уровне. Это идеальный биотоп для семьи, где ценят покой и тишину", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Мейн-кун: нежный тяжеловес

Несмотря на суровый взгляд и кисточки на ушах, мейн-куны — это "коты-собаки". Они не прячутся в шкафах. Они сопровождают вас из комнаты в комнату. Их мурлыканье — басовитое, раскатистое, пробирающее до костей. Даже если питание животных организовано идеально, мейн-кун всё равно придет "попрошайничать" — не еду, а порцию ласки.

Порода Тип тактильности
Рэгдолл Полное обмякание, пассивное созерцание
Мейн-кун Сон на груди, активное сопровождение
Сфинкс Постоянный поиск тепла, "липучесть"

Сфинкс: горячая привязанность

У сфинкса нет выбора — ему нужно ваше тепло. Из-за отсутствия шерсти их кожа кажется горячей, а желание прижаться становится жизненной необходимостью. Сфинксы лезут под свитера, ныряют в постель и буквально обнимают лапами шею. Это абсолютный антипод скрытности, которую проявляет какая-нибудь длиннохвостая ночница в глубокой пещере.

"Сфинкс — это кошка-экстраверт. Им жизненно необходим контакт кожа к коже. Без внимания они начинают тосковать, что сказывается на их общем состоянии", — отметил в беседе с Pravda. Ru зоотехник Сергей Пахомов.

Бурма и бирма: ангельское терпение

Бурманские кошки отличаются атлетичным телосложением и шелковистой шерстью. Они навязчивы в своей любви. Если вы сели — бурма уже на вас. Священная бирма действует тоньше. Это спокойные интеллектуалы, которые чувствуют ваше состояние. Бирма не будет навязываться, но обязательно окажется рядом в сложную минуту, работая эффективнее, чем любая редкая прибрежная куница, скрывающаяся от глаз.

Эти кошки обладают уникальным ритмом мурлыканья. Вибрации в диапазоне низких частот действуют умиротворяюще. Пока гигантские рептилии веками сохраняют свои размеры и холодную кровь, домашние кошки развили способность буквально согревать человеческую душу и тело.

"Выбирая ласковую породу, помните об ответственности. Эти животные не могут без людей. Им нужно ваше время, а не просто полная миска", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Ответы на популярные вопросы о ласковых породах

Правда ли, что сфинксы самые ласковые из-за температуры тела?

Да, их метаболизм ускорен, им нужно больше тепла. Но это подкреплено и характером — они крайне социальны и плохо переносят одиночество.

Может ли мейн-кун быть агрессивным?

Как и любое крупное существо, мейн-кун требует воспитания. Но породная черта этих гигантов — миролюбие и терпение к детям.

Не мешает ли длинная шерсть рэгдоллов обниматься?

Напротив. Их шерсть по текстуре напоминает кроличий пух, она не склонна к образованию колтунов и очень приятна на ощупь.

Читайте также

Экспертная проверка: ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов, зоотехник Сергей Пахомов, эксперт по поведению животных Павел Смирнов
Елена Воробьева — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы кот кошка питомцы питомец животные уход за кошками домашние питомцы
Новости Все >
Экскурсии сменили правила игры: как новый закон изменит прогулки по историческим местам
Топливо для вечного двигателя: ученые нашли молекулу, которая может замедлить старение клеток
Вместо рассвета — привычная суета: вечерний рейс до Вологды теперь приходит в удобное время
Рубильник вместо уговоров: на Камчатке ввели сверхжесткий режим охоты на неплательщиков
Ловушка предоплаты: в Томске мебельный салон превратил жизнь 35 семей в судебный кошмар
Большой брат на трассе: вологодские дороги охватывает сеть камер с безжалостным алгоритмом
Миллионы в воздух: в Находке вскрыли схему распила оборонного заказа на 18 миллионов
Шрам на всю жизнь: в Уссурийске суд наказал чиновницу, разрушившую мир опекунской семьи
Рекорды на стройплощадке: власти форсируют запуск огромного медцентра в Череповце
Мясные чудеса на Камчатке: Россельхознадзор поймал дельцов на попытке выдать свинью за корову
Сейчас читают
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Красота и стиль
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Садоводство, цветоводство
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Старость за несколько суток: студенты поседели и угасли после встречи с бездной Хакасии
Наука и техника
Старость за несколько суток: студенты поседели и угасли после встречи с бездной Хакасии
Популярное
Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть

Спрос на российскую нефть настолько большой, что скоро России может стать сложно удовлетворять заявки на энергоресурсы.

Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Банкет за чужой счёт окончен: Москва закрывает финансовые краны для вузов в странах СНГ
Заговор молчания под землей: почему советские горняки решили спрятать от Сталина пугающую находку
Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля Любовь Степушова В США готовятся к 200 долларам за баррель. А пока американцы стали меньше есть Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Крепости превратились в декорации: Иран объявил о полной ликвидации всех военных объектов США
Истерика закончилась: ЕС тайно нажал на паузу и вернул российские ресурсы в игру
Истерика закончилась: ЕС тайно нажал на паузу и вернул российские ресурсы в игру
Последние материалы
Миллиарды против людей: во Владивостоке сопки превращают в фундаменты, не спрашивая хозяев
История отливается в бронзе: Череповец устанавливает памятник, вызывающий споры у горожан
Цифровой гербарий за бешеные деньги: в Магадане цветочные дельцы оставили мужчину с пустым кошельком
Ход конем от энергетиков: мартовские квитанции в Саратовской области станут пустыми для тысяч семей
Месть за отказ кормить Украину даром: ЕС нашёл рычаг давления на Венгрию
Вода из-под крана портит кожу каждый день: эти факторы делают лицо сухим и уставшим
Иммунитет сбился с пути: как врачам удалось дважды перезагрузить систему смертельно больному
Перекопать нельзя оставить: почему ремонт Петрозаводской в Вологде растянули на несколько лет
Нерест без пощады: в Нижегородской области патрули Росгвардии выходят на охоту за хитрыми рыбаками
Пытка бетонной коробкой окончена: эти новые схемы расстановки создают динамику в компактном жилье
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.