Шелковый атлет в ожидании объятий: навязчивая любовь этих кошек не знает личных границ

Некоторые кошки выбирают путь независимых охотников, но существуют породы, для которых смысл жизни заключен в тактильном контакте. Они не просто живут рядом — они интегрируются в ваш быт, превращаясь в живые грелки и пушистые антидепрессанты.

Сфинкс

Рэгдолл: мягкость без границ

Название породы дословно переводится как "тряпичная кукла". Это не метафора, а физиологическая особенность. При контакте с человеком мышцы этой кошки полностью расслабляются. Рэгдоллы обожают шершавые поцелуи и готовы часами принимать любую позу, лишь бы оставаться на руках у хозяина.

"Рэгдоллы феноменально доверчивы. Они лишены агрессии на глубоком уровне. Это идеальный биотоп для семьи, где ценят покой и тишину", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Мейн-кун: нежный тяжеловес

Несмотря на суровый взгляд и кисточки на ушах, мейн-куны — это "коты-собаки". Они не прячутся в шкафах. Они сопровождают вас из комнаты в комнату. Их мурлыканье — басовитое, раскатистое, пробирающее до костей. Даже если питание животных организовано идеально, мейн-кун всё равно придет "попрошайничать" — не еду, а порцию ласки.

Порода Тип тактильности Рэгдолл Полное обмякание, пассивное созерцание Мейн-кун Сон на груди, активное сопровождение Сфинкс Постоянный поиск тепла, "липучесть"

Сфинкс: горячая привязанность

У сфинкса нет выбора — ему нужно ваше тепло. Из-за отсутствия шерсти их кожа кажется горячей, а желание прижаться становится жизненной необходимостью. Сфинксы лезут под свитера, ныряют в постель и буквально обнимают лапами шею. Это абсолютный антипод скрытности, которую проявляет какая-нибудь длиннохвостая ночница в глубокой пещере.

"Сфинкс — это кошка-экстраверт. Им жизненно необходим контакт кожа к коже. Без внимания они начинают тосковать, что сказывается на их общем состоянии", — отметил в беседе с Pravda. Ru зоотехник Сергей Пахомов.

Бурма и бирма: ангельское терпение

Бурманские кошки отличаются атлетичным телосложением и шелковистой шерстью. Они навязчивы в своей любви. Если вы сели — бурма уже на вас. Священная бирма действует тоньше. Это спокойные интеллектуалы, которые чувствуют ваше состояние. Бирма не будет навязываться, но обязательно окажется рядом в сложную минуту, работая эффективнее, чем любая редкая прибрежная куница, скрывающаяся от глаз.

Эти кошки обладают уникальным ритмом мурлыканья. Вибрации в диапазоне низких частот действуют умиротворяюще. Пока гигантские рептилии веками сохраняют свои размеры и холодную кровь, домашние кошки развили способность буквально согревать человеческую душу и тело.

"Выбирая ласковую породу, помните об ответственности. Эти животные не могут без людей. Им нужно ваше время, а не просто полная миска", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Ответы на популярные вопросы о ласковых породах

Правда ли, что сфинксы самые ласковые из-за температуры тела?

Да, их метаболизм ускорен, им нужно больше тепла. Но это подкреплено и характером — они крайне социальны и плохо переносят одиночество.

Может ли мейн-кун быть агрессивным?

Как и любое крупное существо, мейн-кун требует воспитания. Но породная черта этих гигантов — миролюбие и терпение к детям.

Не мешает ли длинная шерсть рэгдоллов обниматься?

Напротив. Их шерсть по текстуре напоминает кроличий пух, она не склонна к образованию колтунов и очень приятна на ощупь.

Читайте также