Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Попытка спасти диван сломает жизнь кошки: вмешательство, после которого страдают лапы и психика

Зоосфера

Ваша кошка не пытается уничтожить интерьер. Царапание — это не вредная привычка, а сложный ритуал ухода за собой и коммуникации. Когда когти вонзаются в обивку, происходит своего рода техническое обслуживание: удаление старых роговых чехлов и разминка связок.

Фото: Pravda.Ru by Елена Воробьёва, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анатомия когтя: почему стрижка не помогает

Когти кошки растут слоями. Представьте луковицу. По мере износа внешняя оболочка отслаивается. Под ней скрывается свежий, острый наконечник. Собачьи когти просто стираются об асфальт, но у кошек механизм сложнее. Если вовремя не сбросить "старую кожу", лапа начинает доставлять дискомфорт. Кошка ищет шероховатую поверхность, чтобы зацепиться и стянуть лишний слой.

"Владельцы часто путают гигиенический маникюр с решением проблемы царапания. Стрижка лишь убирает остроту на пару дней. Затем чехол отслаивается, обнажая новый "штык". Это естественный цикл", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.

Важно следить за общим здоровьем лап. Иногда отказ от активности и вялость могут говорить о скрытых недугах. Если ваш питомец не подходит к миске с водой и перестал точить когти, это повод насторожиться и проверить его состояние у специалиста.

Химическая почта: зачем кошке метить диван

Диван — центр домашней вселенной. Здесь пересекаются пути всех обитателей. Для кошки это идеальный рекламный щит. Между подушечками лап расположены железы. При царапании они выделяют феромоны. Это визуальный и ольфакторный сигнал: "Я здесь, это моя территория". Грубая ткань дивана удерживает запах дольше, чем гладкий пластик или дерево.

Причина царапания Что происходит на самом деле
Гигиена Сброс старых роговых чехлов когтя.
Зарядка Растяжка мышц спины и плечевого пояса.
Маркировка Оставление информационных меток для сородичей.

Даже экзотические обитатели имеют свои способы взаимодействия с поверхностью. Например, странствующая саламандра использует уникальный механизм в лапах для сцепления с корой. У кошек всё проще, но не менее эффективно. Царапины на мебели — это паспорт объекта в мире кошачьих.

"Кошки — территориальные существа. Если в доме несколько животных, диван становится полем для дипломатии. Царапая его, кот заявляет о своих правах, не вступая в открытую драку", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Почему удаление когтей — это табу

Онихэктомия, или операция "мягкие лапки", — это калечащая процедура. Это не просто вырывание когтя, а ампутация последней фаланги пальца. Это лишает кошку опоры, меняет походку и вызывает хронические боли. Животное становится агрессивным, так как теряет главное средство защиты. Вместо когтей оно начинает использовать зубы.

В дикой природе потеря функциональности лап означает смерть. Даже хамелеоны Джексона зависят от крепости своих конечностей, чтобы удерживаться на ветках. Домашняя кошка без фаланг пальцев — инвалид, лишенный возможности вести нормальную жизнь. Поэтому в цивилизованном мире такие операции запрещены.

"Удаление когтей ломает психику животного. Кошка лишается возможности проявлять естественные реакции. Это часто ведет к отказу от лотка, так как копать наполнитель поврежденными лапами становится невыносимо больно", — отметил специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Для сохранения мебели лучше использовать альтернативные методы: когтеточки из сизаля или картона, специальные спреи и регулярный уход за питомцем. Помните, что кошачьи привычки формировались тысячелетиями. Поведение животных всегда имеет цель, даже если она нам не нравится. Поддерживайте чистоту лап после прогулок, чтобы на них не попала опасная инфекция.

Ответы на популярные вопросы о поведении кошек

Почему кошка игнорирует дорогую когтеточку и точит когти о кресло?

Скорее всего, когтеточка стоит в углу, где кошку никто не видит. Место заточки должно быть публичным — там, где животное хочет обозначить свое присутствие. Попробуйте переставить когтеточку ближе к дивану.

Может ли кошка сточить когти полностью?

Нет, когти постоянно обновляются изнутри. Этот процесс прекращается только при серьезных заболеваниях или глубокой старости.

Помогают ли силиконовые накладки ("антицарапки")?

Они могут вызвать грибок или воспаление, если под колпачок попадет влага. Также они мешают кошке полностью втягивать когти.

Экспертная проверка: ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев, эксперт по поведению животных Павел Смирнов, специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.
Автор Елена Воробьева
Елена Воробьева — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы кот кошка питомец питомцы животные домашние животные
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.