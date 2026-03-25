Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эволюция на асфальте: как птицы научились бороться с паразитами с помощью нашего мусора

Зоосфера

Городские синицы превратили человеческий мусор в высокотехнологичное средство химической защиты. Польские орнитологи обнаружили: птицы массово несут в гнезда сигаретные окурки. Это не случайная ошибка и не дефицит веточек. Это осознанное строительство биотопа, где токсичный никотин заменяет редкие в мегаполисе лечебные травы. Пернатые архитекторы научились использовать яды во благо потомства.

Фото: Wikipedia by Laitche, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Никотиновый щит против паразитов

В дикой природе синицы — настоящие знахари. Они набивают гнезда лавандой и мятой, чтобы резкий аромат отпугивал кровососов. Но мегаполис ломает привычные сценарии. Вместо душистых трав птицы находят на асфальте фильтры. Грызуны и птицы часто адаптируются к среде самым причудливым образом — так же, как верблюды научились пить соленую воду в условиях дефицита ресурсов.

"Птицы в городе демонстрируют феноменальную гибкость. Если в лесу важна чистота, то в парке выживает тот, кто умеет использовать антропогенный мусор как инсектицид", — объяснил в беседе с Pravda. Ru орнитолог Алексей Пронин.

Никотин — это мощный природный яд, который табак выработал для защиты от насекомых. Синицы просто "приватизировали" эту технологию. Окурки в подстилке создают газовую камеру для клещей и личинок мух-падальщиц. Это помогает птенцам сохранить кровь и силы, что критически важно в условиях городской суеты.

Эксперимент: фильтры против личинок

Польские исследователи проверили 33 семьи синиц. В одни гнезда подкладывали чистые фильтры, в другие — использованные окурки, третьи оставляли стерильными. Результат впечатляет: там, где лежал табачный мусор, физическое состояние птенцов было на порядок выше. У них зафиксировали высокий уровень гемоглобина, тогда как в "экологичных" гнездах паразиты буквально выпивали из молодняка жизнь.

Материал гнезда Состояние птенцов
Чистая трава и пух Высокая зараженность паразитами, анемия
Сигаретные окурки Минимум вредителей, отличный гематокрит

"Мы видим прямую связь между качеством среды и здоровьем. Иногда 'грязный' с нашей точки зрения предмет становится спасением для вида", — подчеркнул зоолог Дмитрий Мельников.

Защитные свойства предметов в природе часто неочевидны. Иногда даже цвет перьев спасает жизнь, сигнализируя о внутренней силе организма. В случае с синицами "сигналом" становится специфический запах табака, который мы считаем зловонием, а птицы — антисептиком.

Токсичная цена выживания

Однако такая стратегия — это хождение по лезвию бритвы. Кроме никотина, в фильтрах скапливаются тяжелые металлы и мышьяк. Пока ученые видят краткосрочную выгоду, но последствия для здоровья в будущем могут быть фатальными. Подобные риски сопровождают любое животное, меняющее рацион или привычки, будь то древние медведи Европы или современные городские птицы.

"Важно понимать: это не разумный выбор, а адаптация. Птица не знает о вреде мышьяка, она чувствует отсутствие укусов клещей", — отметил эксперт по содержанию диких животных Константин Ершов.

Город диктует свои правила. Здесь даже редкие летучие мыши вынуждены искать новые укрытия. Животные не просто выживают, они перекраивают свои повадки. Синицы просто оказались самыми предприимчивыми "химиками" среди пернатых.

Ответы на популярные вопросы о птицах в городе

Безопасно ли трогать гнезда с окурками?

Нет. Окурки содержат концентрированные токсины, а само гнездо может быть источником инфекций. Наблюдайте издалека — это безопаснее и для вас, и для птиц.

Нужно ли убирать мусор там, где гнездятся синицы?

Чистота всегда в приоритете. Лучше, если птицы будут использовать естественные материалы. Если вы хотите помочь, повесьте кормушку или предложите чистую солому.

Почему птицы не боятся запаха табака?

У многих птиц обоняние настроено на поиск определенных химических маркеров. Если запах ассоциируется с отсутствием паразитов, птица будет к нему стремиться.

Читайте также

Экспертная проверка: орнитолог Алексей Пронин, зоолог Дмитрий Мельников, специалист по содержанию диких животных Константин Ершов
Автор Елена Воробьева
Елена Воробьева — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы птицы животные экология
Новости Все >
Дорогая резина тает на глазах: как весеннее тепло незаметно уничтожает зимний комплект
Биологический тупик: почему медицина не способна продлить привычный век человека
Один кашель в маршрутке — и цепная реакция: Тверская область столкнулась с агрессивным противником
Градус имеет значение: почему календарь обманывает дачников при посадке картофеля
Подвалы Костромы заговорили цифрами: 600 проверок вывели на свет схему с невидимой регистрацией
Тверской обнал на паузе: ФСБ накрыла подпольный банк, работавший шесть лет под прикрытием
Вместо бижутерии — СИЗО: в Костроме удачная кража в ПВЗ обернулась для дамы очередным сроком
Долговой шторм в Ивановской области: как местный бизнес умудрился задолжать 245 миллиардов
Киберпанк в Брянске отменяется: полиция официально ответила на слухи о проверках смартфонов
Элитный бренд из гаража: двое умельцев из Кохмы напоили область химией на 20 миллионов
Сейчас читают
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Красота и стиль
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Секретный приказ Андропова: почему военным запретили стрелять по гигантскому восьмиграннику над Карелией
Наука и техника
Секретный приказ Андропова: почему военным запретили стрелять по гигантскому восьмиграннику над Карелией
Популярное
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку

Западные аналитики столкнулись с неожиданной реакцией общества, а техническое превосходство разбилось о прагматичную тактику выживания в условиях полной изоляции.

Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Секретный приказ Андропова: почему военным запретили стрелять по гигантскому восьмиграннику над Карелией
Пока ЕС спорил о санкциях, Иран выдал дальнобойный удар: итог оказался болезненным
Перемирие на Ближнем Востоке не снизит цены на нефть и другие ресурсы Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз Любовь Степушова
Китайский Нострадамус сложил войны как пазл: прогноз на 4 года рисует тревожный финал для Европы
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Эра дешевой еды закончилась: москвичи массово отказываются от привычной уличной еды из-за цен
Эра дешевой еды закончилась: москвичи массово отказываются от привычной уличной еды из-за цен
Последние материалы
Вместо бижутерии — СИЗО: в Костроме удачная кража в ПВЗ обернулась для дамы очередным сроком
Долговой шторм в Ивановской области: как местный бизнес умудрился задолжать 245 миллиардов
Тля не выносит этот запах: простое решение для тех, кто устал воевать за каждое дерево в саду
Киберпанк в Брянске отменяется: полиция официально ответила на слухи о проверках смартфонов
Элитный бренд из гаража: двое умельцев из Кохмы напоили область химией на 20 миллионов
Чемодан с миллионами не помог: в Белгороде жестко приземлили рейдера из Москвы за наглый подкуп
Думал, что прокатит: директор фирмы под Брянском променял новенький стадион на уголовную статью
Конец ручного управления: как новая система индексации защищает доходы старшего поколения
Таможня бьёт по кошельку, а схемы становятся хитрее: импорт авто превращается в опасную игру
Конец строительному аду в Белгороде: почему за перфоратор днем теперь отдадут сто тысяч
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.