Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Дементьев

Один ошейник не спасёт питомца: весенние паразиты понимают только силу этих средств

Зоосфера

Весеннее солнце — это не только витамин D, но и сигнал к пробуждению для самых опасных серийных убийц микромира. Клещи выходят на охоту, едва температура переваливает за отметку 0°C. Для владельцев собак это означает начало сезона высокого напряжения. Главная угроза — пироплазмоз. Смертельный диагноз, который превращает активного пса в тень за считанные часы. Одной таблетки или "волшебного" ошейника недостаточно. Нужна эшелонированная оборона.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Биотоп опасности: где прячутся паразиты

Клещ — мастер засады. Он не прыгает с деревьев, он ждет в высокой траве и на газонах. Городские скверы становятся полигоном для инфекций. Весенний гид по выживанию для хвостатых друзей начинается с понимания: враг везде. Даже если вы не покидаете пределов асфальта, собака может "подцепить" паразита у края тротуара.

"Забудьте про сезонность. Клещи активны при первых проталинах. Мы видим пики обращений, когда владельцы расслабляются, думая, что снег — это защита. Защита — это только химия в крови животного", — отметил в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Важно помнить, что угрозу несут не только клещи. Весной просыпаются и ежи на дачных участках. Эти милые существа — "губки" для паразитов. Один еж может принести на себе сотни клещей, зараженных бабезиозом. Контакт собаки с таким "гостем" фатален без предварительной обработки.

Стратегия защиты: комплексный метод

Ни одно средство не дает абсолютной гарантии. Рынок предлагает капли, таблетки, ошейники и спреи. Но только их комбинация создает непреодолимый барьер. Если собака любит воду, как водоплавающие породы кошек, капли на холку могут смыться быстрее положенного срока. В таких случаях основой защиты должны стать системные препараты (таблетки).

"Индивидуальный график крайне важен. Если у собаки есть аллергия или специфический метаболизм, неправильный выбор препарата превратит защиту в яд. Консультация с врачом — это не формальность, а страховка жизни", — подчеркнул ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин.

Не забывайте про сопутствующие угрозы. Комары и мошки — не просто назойливые насекомые. Они переносят дирофиляриоз. Это глисты, которые живут в сердце. На поздних стадиях болезнь не лечится. Организм собаки — хрупкая биосистема. Даже нарушение режима питания может ослабить иммунитет перед лицом весенней атаки.

Метод защиты Особенности применения
Таблетки Действуют изнутри, не смываются водой, убивают клеща при укусе.
Капли + Ошейник Создают внешний репеллентный эффект, отпугивают паразитов.

Следите за физиологическими сигналами. Если вы почувствовали неприятный запах от питомца, это может быть признаком интоксикации или начала воспалительного процесса после укуса. Организм собаки всегда сигнализирует о сбое. Главное — уметь слушать.

"Наблюдение за поведением — лучший инструмент. Если собака вялая или отказывается от еды после прогулки — бегом в клинику. Время идет на минуты, когда разрушаются эритроциты", — объяснил зоотехник Сергей Пахомов.

Помните, что весна — время пробуждения не только опасностей, но и инстинктов. Как дикие волки взаимодействуют с воронами в лесу, так и ваша собака вступает в симбиоз с окружающей средой. Сделайте этот симбиоз безопасным. Никаких "авось". Только наука и жесткая профилактика.

Ответы на популярные вопросы о защите собак

Когда начинать обработку собаки от клещей?

Как только температура воздуха поднимается выше 0°C и появляются первые проталины. Обработка должна проводиться заранее, так как препаратам нужно время для активации в организме.

Нужно ли давать таблетки, если собака носит ошейник?

Да, комплексный подход рекомендуется экспертами. Ошейник отпугивает, а таблетка гарантирует гибель паразита, если укус все же произошел.

Что делать, если нашел клеща на собаке?

Аккуратно выкрутите его специальным выкручивателем, не сдавливая брюшко. Обработайте место укуса антисептиком и внимательно следите за цветом мочи и температурой собаки в течение 10 дней.

Экспертная проверка: ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов, ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин, зоотехник Сергей Пахомов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Темы кошка собака болезнь животные
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.