Короткие лапы и длинный список проблем: эта скрытая сторона жизни с корги пугает всех неподготовленных

Очаровательные корги с их короткими лапками и вечно "улыбающимися" мордами стали настоящим символом уютной городской жизни. Кажется, что эти собаки созданы для того, чтобы радовать глаз на прогулках и собирать тысячи лайков в социальных сетях. Однако за фасадом миловидности скрывается серьезная рабочая порода с непростым характером, которая требует от владельца железной дисциплины и специфических знаний.

Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under publik domain девушка с собакой

Растущая популярность сыграла с породой злую шутку: многие приобретают щенка, ориентируясь только на внешность, и оказываются не готовы к "сюрпризам" в виде бесконечной шерсти, громкого лая и строптивого нрава. Прежде чем решиться на такой шаг, стоит изучить, как маркировка домашних животных и ответственный подход к выбору заводчика могут уберечь вас от разочарований.

Финансовая сторона вопроса и риски

Корги сегодня входят в топ самых дорогостоящих пород. Высокая цена обусловлена не только модой, но и сложностями разведения. Покупка щенка у случайных людей по объявлению — это огромный риск. Нередко под видом породистого пса продают метисов или животных с тяжелыми патологиями. В некоторых случаях отчаявшиеся владельцы даже рассматривают клонирование животных как призрачный шанс вернуть любимца, не подозревая о колоссальных расходах.

Добросовестный заводчик тратит огромные суммы на генетические тесты родителей, качественные корма и социализацию помета. Экономия на старте неизбежно приведет к визитам в клиники, где счета за лечение могут многократно превысить стоимость самого щенка. Важно помнить, что здоровый корги — это результат многолетней селекции, а не случайного скрещивания.

"Высокий спрос на корги привел к появлению огромного количества 'ферм', где собак содержат в ужасных условиях ради наживы. Покупая дешевого щенка без документов, вы поддерживаете этот жестокий бизнес и рискуете получить питомца с нестабильной психикой", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Шерсть как образ жизни

Многие владельцы ошибочно полагают, что раз собака небольшая, то и проблем с чистотой не будет. На самом деле корги обладают мощным двойным шерстным покровом. Линька у этой породы происходит практически круглогодично, а в сезонные периоды она становится катастрофической. Если вы цените идеальную чистоту и черную одежду, вам придется либо сменить гардероб, либо постоянно пользоваться услугами грумера.

Особенность ухода Реальность для владельца Вычесывание Минимум 3-4 раза в неделю Уборка дома Ежедневное использование мощного пылесоса Мытье Из-за низкого роста живот всегда грязный в слякоть

Шерсть корги обладает водоотталкивающими свойствами, что помогало им работать в полях, но в квартире это превращается в испытание. Пух забивается в углы, оседает на мебели и даже попадает в тарелки. Без регулярного профессионального ухода подшерсток может сбиваться в колтуны, что доставляет собаке дискомфорт.

Голос и охранные качества

Несмотря на компактный размер, голос у корги глубокий и звучный, как у овчарки. Это заложено природой: пастушья собака должна была оповещать хозяина о приближении чужаков или хищников. В условиях многоквартирного дома эта черта часто становится причиной конфликтов с соседями. Корги будет "комментировать" каждый шорох в подъезде или пролетевшую за окном птицу.

"Корги — очень интеллектуальные собаки, но их ум часто направлен на манипулирование хозяином. Если не заниматься воспитанием с первых месяцев, лай станет их главным инструментом по привлечению вашего внимания", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Воспитание должно быть последовательным. Эти собаки быстро учатся, но так же быстро находят слабые места в защите владельца. Без должной нагрузки на мозг корги начнет развлекать себя сам, что чревато погрызенной мебелью и испорченными вещами. Важно помнить, что даже редкие птицы в парке могут стать объектом преследования для азартного пса.

Характер пастуха в теле милашки

Корги — это не диванная подушка, а энергичный атлет. У них полностью отсутствует понимание своих габаритов, поэтому они могут бесстрашно пойти на конфликт с гораздо более крупным противником. Этот "синдром большой собаки" требует от владельца постоянной бдительности на прогулках. Правильная социализация крайне важна, чтобы пес адекватно реагировал на сородичей.

Пастуший драйв проявляется и в быту: корги могут прикусывать людей за пятки, пытаясь "сбить в стадо" членов семьи или бегающих детей. Такое поведение нужно пресекать сразу. Кроме того, прогулки должны быть активными в любую погоду. Хотя зимний выгул требует осторожности, корги с их густой шубой прекрасно переносят умеренные морозы, в отличие от многих декоративных пород.

Прожорливость и угрозы здоровью

Главная слабость породы — патологическая любовь к еде. Корги способны выпрашивать лакомства с таким артистизмом, что устоять практически невозможно. Однако лишний вес для них — это приговор. Из-за специфического строения тела (длинная спина и короткие лапы) каждый лишний килограмм создает критическую нагрузку на позвоночник. Ожирение ведет к грыжам межпозвоночных дисков и параличу задних конечностей.

"Контроль веса корги — это пожизненная задача владельца. Нельзя идти на поводу у этих 'вечно голодных' глаз. Рацион должен быть строго сбалансирован, а любые подкормки со стола исключены", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина.

Владельцам следует избегать прыжков собаки с большой высоты и слишком крутых лестниц до окончания формирования скелета. Даже такие мелкие существа, как снежные блохи или другие насекомые, могут вызвать аллергическую реакцию, но именно проблемы с опорно-двигательным аппаратом остаются главной угрозой для этой породы. Правильное питание так же критично, как и знание того, чем безопасно кормить пернатых или других лесных обитателей — у каждого вида свои табу.

Ответы на популярные вопросы о корги

Правда ли, что корги очень упрямые?

Скорее, они очень своенравные и самостоятельные. Поскольку порода пастушья, им веками приходилось принимать решения без участия человека. Это не упрямство, а развитый интеллект, требующий правильной мотивации.

Подходит ли корги для квартиры?

Да, при условии достаточных физических и умственных нагрузок. Если собака будет просто сидеть в четырех стенах, она может стать разрушительной и шумной.

Как корги относятся к детям?

В целом — очень дружелюбно, но могут пытаться "пасти" детей, покусывая за ноги. Это требует коррекции поведения с самого детства.

Читайте также