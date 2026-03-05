Хищник, которого не должно было существовать: океан поднял на поверхность настоящего морского титана

Команда Ocearch поймала и пометила огромную белую акулу по кличке "Претендент" в северо-западной Атлантике. Этот самец длиной 4,3 метра и весом 750 килограммов побил все рекорды по размерам среди пойманных особей. Такая находка меняет представления о пределах роста этих морских хищников.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Рябинин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Большая белая акула в океане

Поимка произошла 17 января 2025 года в 45 милях от побережья между Джорджией и Флоридой. Ученые быстро измерили гиганта, собрали данные и отпустили его с меткой для слежения. Теперь "Претендент" помогает раскрывать тайны миграций и поведения вида.

Белые акулы остаются загадкой для науки из-за жизни в открытом океане. Каждая такая встреча ценна, как шаг к пониманию экосистем и мер защиты.

В этом материале:

Гигант под прицелом ученых

Ученые из Ocearch наткнулись на "Претенденте" у побережья США. Самец сразу выделился габаритами, что редкость для белых акул-самцов. Быстрое взвешивание и измерение подтвердили: длина 4,3 метра, вес 750 килограммов.

Такие поимки требуют точной координации. Команда использует специальные лодки и оборудование, чтобы не навредить животному. После процедур акулу отпустили, и она продолжила путь.

"Такие крупные особи дают ключ к пониманию максимальных размеров вида", — рассказал в беседе с Pravda. Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Рекордные размеры морского хищника

По сравнению с типичными самцами белой акулы, "Претендент" на голову выше. Взрослые самцы обычно вырастают до 3,3-4 метров. Эта особь вошла в число самых крупных зарегистрированных.

Параметр Значение для "Претенденте" Длина 4,3 метра Вес 750 кг Типичный самец 3,3-4 м

Данные Смитсоновского музея подтверждают исключительность находки. Такие гиганты помогают уточнить пределы роста.

Что это значит для науки

Поимка дает свежие биологические данные. Ученые изучили возраст, состояние здоровья и половой зрелость. Самцы достигают зрелости около 26 лет при 3,5 метрах, так что "Претендент" — ветеран океана.

Это шаг к моделям роста и долголетия. Подобные открытия меняют понимание жизненного цикла акулы.

"Крупные особи раскрывают пределы адаптации к океану", — отметил в беседе с Pravda. Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Как отслеживают таких гигантов

К спинному плавнику прикрепили метку Spot. С января акула проплыла 460 километров. Последний сигнал пришел 10 февраля от острова Меррит во Флориде.

Такие устройства фиксируют места кормежки, миграции и поведение. Данные помогают картировать маршруты глубоководных хищников.

Открытый океан усложняет слежку, но каждая метка — вклад в базу знаний.

Роль в океанической экосистеме

Белые акулы регулируют популяции добычи, поддерживая баланс. Их отсутствие вызовет цепную реакцию, как в случае с морскими ежами.

"Они — ключ к стабильности морских цепочек", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по охране животного мира Роман Беляев.

Изучение гигантов вроде "Претенденте" показывает связи в океанических сообществах.

Угрозы и пути защиты

Акулы страдают от вылова, загрязнения и климатических сдвигов. Световое загрязнение меняет их поведение у берегов.

Данные Ocearch помогают создавать карты для заповедников. Международные усилия усиливают охрану уязвимого вида.

Защита таких хищников сохраняет океан для будущих поколений.

Ответы на популярные вопросы о большой белой акуле

Сколько живут белые акулы?

До 70 лет и больше. Точные данные уточняются по меткам вроде той на "Претенденте".

Где обитают эти акулы?

В умеренных и субтропических водах всех океанов, часто мигрируют на тысячи километров.

Опасны ли они для человека?

Атаки редки. Они предпочитают тюленей и рыбу, избегая людей.

Читайте также

Экспертная проверка: зоолог Дмитрий Мельников, биолог-эколог Аркадий Кузнецов, специалист по охране животного мира Роман Беляев