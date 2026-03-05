Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Нестеров

Миграция по квартире: эти скрытые причины заставляют питомца менять точку отдыха каждую неделю

Зоосфера

Мягкая обивка, идеальный размер и стильный дизайн новой лежанки часто превращаются в дорогой элемент декора, который кошка упорно обходит стороной. Владельцы нередко воспринимают такое поведение как каприз, однако за игнорированием комфортного домика стоят древние механизмы выживания. В естественной среде постоянная смена места для сна — это залог безопасности, позволяющий оставаться незаметным для угроз.

Когтеточка
Фото: unsplash.com by Tran Mau Tri Tam is licensed under Free to use under the Unsplash License
Когтеточка

Домашний уют не отменяет природной прошивки: ваш питомец может демонстрировать ту же осторожность, что и главные хищники планеты в поисках безопасной гавани. Именно поэтому кошка сегодня выбирает коробку, завтра — верхний ярус шкафа, а послезавтра — солнечный подоконник, игнорируя специально купленную кроватку. Понимание этих циклов "миграции" поможет наладить быт и сделать жизнь любимца комфортнее.

Природные привычки и выбор места

Кошки по своей натуре — существа территориальные и крайне бдительные. В отличие от собак, которые часто привязываются к одной конкретной подстилке на долгие годы, кошачьи склонны менять дислокацию каждые несколько недель. Это помогает им избежать накопления своего запаха в одной точке, что в дикой природе могло бы привлечь нежелательное внимание.

"Кошки редко спят в одном и том же месте постоянно. Их стратегия — это поиск наиболее защищенного угла в конкретный момент времени, будь то высота или закрытое пространство", — объяснила в беседе с Pravda. Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Даже если ваш питомец никогда не сталкивался с опасностями, его поведение диктуется потребностью контролировать пространство. Если лежанка стоит на проходе или в шумном месте, кошка предпочтет ей обычную полку в тихой комнате.

Как найти идеальную точку для отдыха

Прежде чем передвигать мебель, последите за перемещениями животного. Часто кошки выбирают места с хорошим обзором или источники тепла. Зимой это могут быть зоны рядом с радиаторами, а весной — залитые солнцем участки пола. Если ваша кошка любит наблюдать за происходящим снаружи, лежанка на широком подоконнике станет фаворитом.

Важно учитывать, что иногда отказ от привычного места сна может быть связан с физическим дискомфортом. Владельцам стоит обращать внимание на состояние шерсти и кожи питомца, так как резкая смена привычек иногда сигнализирует о том, что шерсть вашего питомица нуждается в осмотре специалиста. Комфорт места отдыха напрямую влияет на общее самочувствие.

Запах и фактура: секреты привлекательности

Новая вещь из магазина пахнет производством, пластиком или чужими людьми, что может отпугивать осторожного зверя. Чтобы "приземлить" лежанку в домашней экосистеме, нужно придать ей знакомый аромат владельца или самого животного. Положите внутрь старую футболку или плед, на котором кошка уже спала.

"Знакомый запах создает ощущение безопасности. Иногда достаточно просто протереть новую лежанку мягкой тканью, которой вы расчесывали кошку, чтобы место перестало казаться враждебным", — отметил фелинолог Наталья Гаврилова.

Не забывайте и о тактильных ощущениях. Некоторые животные обожают длинный ворс, имитирующий шерсть матери, другие предпочитают гладкие, прохладные поверхности из хлопка или льна. Экспериментируйте с подстилками, прежде чем делать окончательные выводы о вкусах вашего питомца.

Тип места Преимущество для кошки
Высокие полки/шкафы Полный обзор территории и недосягаемость
Закрытые домики Защита со всех сторон, сохранение тепла
Подоконники Визуальная стимуляция ("телевизор" с птицами)

Использование трав и дополнительных стимулов

Если кошка игнорирует идеально расположенную лежанку, можно прибегнуть к легкой хитрости. Кошачья мята или мататаби в небольших количествах могут привлечь внимание к новому предмету интерьера. Аромат вызывает интерес и желание "пометить" территорию своим трением, что ускоряет адаптацию.

Также стоит помнить о питании: если место отдыха находится рядом с миской, это может не понравиться некоторым кошкам, которые предпочитают разделять зоны еды и сна. Правильный кошачий рацион и гигиена места кормления также играют роль в общем восприятии дома как стабильной и безопасной среды обитания.

"Интерес к новому объекту часто просыпается через игру. Попробуйте вовлечь кошку в активность рядом с лежанкой или прятать там лакомства. Место должно ассоциироваться с позитивом", — объяснил специалист по поведению животных Павел Смирнов.

Важно не принуждать животное. Если вы будете насильно укладывать кошку в домик, она начнет воспринимать его как зону стресса. В мире животных навязанное поведение редко приводит к успеху — гораздо эффективнее создать условия, при которых выбор будет казаться естественным.

Ответы на популярные вопросы о храме сна для кошки

Почему кошка спит в коробке из-под лежанки, а не в самой лежанке?

Картон отлично сохраняет тепло и обладает высокими бортиками, обеспечивающими чувство защиты. Для кошки функциональность и запах натурального материала часто важнее эстетики искусственного меха.

Стоит ли стирать лежанку, если кошка в ней спит?

Частая стирка уничтожает родной запах животного. Делайте это только при необходимости, используя средства без резких отдушек, чтобы не отпугнуть питомца.

Может ли кошка спать на полу из-за болезни?

Если кошка внезапно перестала запрыгивать на возвышенности и выбирает только пол, это повод обратиться к ветеринару — возможно, ей стало трудно прыгать из-за суставов.

Читайте также

Экспертная проверка: зоопсихолог Елена Воробьёва, фелинолог Наталья Гаврилова, эксперт по поведению животных Павел Смирнов
Автор Андрей Нестеров
Нестеров Андрей Владимирович — эксперт по правилам содержания животных с 19-летним стажем. Нормы, условия и ответственность владельцев.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы кот кошка питомец питомцы животные уход за кошкой домашние животные поведение животных
Новости Все >
Всего один незаметный симптом — и счет идет на часы: эти признаки указывают на надвигающийся инсульт
Старое правило войны проявилось в конфликте США и Ирана: всё может решить один парадокс
Опасный дефект могут найти и у вас: два способа узнать, попало ли авто под отзыв производителя
Есть сладкое без страха набрать вес: в России появились сахарозаменители нового поколения
Российские элиты хотят строить страну по западной инструкции: чем опасны чужие лекала
Операция США против Ирана может затянуться до осени: выдержит ли страна давление
Грязная игра вне футбольного поля: скандальное видео из Москвы обернулось обвинениями в расизме
Весной в организме происходят пугающие сбои: как пережить этот период без последствий
Железо научилось подавать сигнал бедствия: умные датчики в ММК предсказывают поломки до их появления
Погоны не спасли от долга чести: бывший следователь из Челябинска заплатит высокую цену за роковую вспышку гнева
Сейчас читают
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
Садоводство, цветоводство
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
Наука и техника
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
Отпуска отменены, а пушки расчехлены: странная военная суета в Азербайджане на границе с Ираном
Мир. Новости мира
Отпуска отменены, а пушки расчехлены: странная военная суета в Азербайджане на границе с Ираном
Популярное
Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа

Российское руководство изучает возможность досрочного разрыва энергетических связей с западными партнерами на фоне нестабильности мировых сырьевых площадок.

Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа
Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты
Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Слепота за миллиард: удар по радарам США лишил американскую армию главного преимущества в регионе
Американский СПГ не сможет заменить поставки из Катара Олег Артюков Дроны над Нахичеванью: Баку получает повод для воссоединения с соотечественниками в Иране Любовь Степушова Скорость врывается в сознание: как чип-тюнинг меняет представление о мощности автомобилей Сергей Милешкин
Энергетический тупик мирового масштаба: забитые терминалы США больше не выдают добавочного газа
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
Последние материалы
Золото в кастрюле — а не просто рыжий бок: секретный компонент превращает скорлупу в яркое солнце
Опасный дефект могут найти и у вас: два способа узнать, попало ли авто под отзыв производителя
Миграция по квартире: эти скрытые причины заставляют питомца менять точку отдыха каждую неделю
Бетонный замок начал крошиться: цены на готовое жильё в крупных городах пошли на снижение
Израильская ловушка сомкнулась: украинские мигранты тонут в бедности без официального статуса
Американский СПГ не сможет заменить поставки из Катара
Тяжелая фамилия Мирзиёева качает трон: Узбекистан балансирует между Вашингтоном и Москвой в энергетике
Деньги в обмен на покой: нелегальные кредиторы превращают жизнь должников в бесконечный кошмар
Есть сладкое без страха набрать вес: в России появились сахарозаменители нового поколения
Весной вирусы собирают чемоданы в отпуск вместе с вами: как болезнь ловит туристов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.