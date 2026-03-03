Незваные квартиранты: где осы и шершни строят свои гнёзда — и как избежать соседства

Весной, с марта по апрель, осы и шершни просыпаются после зимней спячки. Оплодотворенные самки-основательницы ищут укромные места для новых гнезд, часто выбирая участки рядом с домами. Балконы, карнизы и чердаки становятся их первыми целями.
Сначала гнездо строит одна особь — королева. Она закладывает первые ячейки и откладывает яйца. Летом колония разрастается, привлекая сотни насекомых. Знание предпочтений помогает вовремя заметить угрозу.
В Италии и других регионах распространены картонные осы и обыкновенные осы, а также шершни. Их гнезда из древесной массы с примесью слюны легкие, но крепкие. Важно не трогать их самостоятельно.
Повышение температуры в марте-апреле будит королев ос и шершней. Они покидают укрытия и обследуют окрестности домов. Балконы, подоконники и навесы привлекают их защищенностью.
Королева действует в одиночку: выбирает точку, строит начальный каркас из пережеванного дерева и слюны. Яйца в ячейках вылупляются через пару недель, первые рабочие расширяют гнездо.
К лету колония достигает пика. В это время насекомые особенно активны рядом с жильем, где много пищи и укрытий.
Картонные осы, или Polistes dominula, строят открытые гнезда из видимых шестиугольных ячеек. Они предпочитают открытые, но защищенные зоны: водостоки, светильники, подоконники, садовую мебель.
Такие места хорошо проветриваются, что важно для развития личинок. Гнезда часто висят под балконами или карнизами, иногда в газовых щитках.
|Вид
|Предпочтения
|Картонная оса
|Водостоки, светильники, подоконники
|Обыкновенная оса
|Зазоры стен, чердаки, почтовые ящики
|Шершень
|Дупла деревьев, садовые сараи
Гнезда небольшие, серо-коричневые, легко заметны днем.
Vespula germanica выбирает скрытые полости для сферических гнезд. Чердаки, щели в стенах, мусорные баки жалюзи, кладовки — их типичные адреса.
Иногда гнезда в земле или среди растений в саду. Материал — бумага из древесины, жеваная слюной, обеспечивает прочность.
Колонии растут быстро, летом в них сотни особей. Поведение ос предсказуемо: они летают по фиксированным маршрутам.
Шершни — крупные осы вроде Vespa crabro или Vespa orientalis. Гнезда большие, скрытые в дуплах деревьев, стеновых щелях, чердаках, почтовых ящиках.
Vespa velutina появилась недавно, предпочитает сады и сараи. Шершни не агрессивны без провокации, но укусы болезненны, опасны для аллергиков.
В городских зонах чаще Vespa orientalis. Гнезда достигают размера футбольного мяча.
Наблюдайте за полетами с расстояния. Осы следуют траекториям к щелям, желобам, контейнерам. Регулярный трафик выдает гнездо.
Не закрывайте отверстия и не брызгайте инсектицидами в полости — это провоцирует агрессию. Ранние гнезда иногда отпугивают запахами кофе или мяты.
Дикие гости вроде ос требуют осторожности, как и крупные хищники в городе.
При развитом гнезде или шершнях зовите специалистов по вредителям или пожарных. Импровизация опасна без экипировки.
Защита людей важнее. Профессионалы используют правильные средства, минимизируя риски.
Осы охотятся на вредителей, опыляют растения, поддерживают баланс. Но близко к дому они угроза. Адаптация насекомых к среде делает их частью экосистемы.
Управляйте ситуацией грамотно, сохраняя пользу.
Признаки активности ос помогают timely реагировать.
С марта по апрель королевы ищут места. Полная активность — летом.
Нет, особенно шершней. Вызовите специалистов.
Защищенные, сухие места рядом с пищей и водой.
Болезненны, риск для аллергиков и детей.
Экспертная проверка: ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин, зоолог Дмитрий Мельников, зоопсихолог Елена Воробьёва
