Акула с загадочной кожей и белыми глазами: раскрыта тайна необычного хищника в Карибском море

В водах у побережья Коста-Рики спортивные рыбаки поймали акулу необычного оранжевого цвета. Это первый документально зафиксированный случай такой окраски у акулы-наждака. Животное длиной около двух метров благополучно отпустили обратно в море.

Фото: Garvin Watson and Parismina Domus Dei. Parismina Limón Bar is licensed under public domain Оранжевая акула

Ученые отметили не только яркий оттенок, но и комбинацию редких генетических аномалий. Окраска получилась из-за сочетания альбинизма и ксантизма, что сделало эту находку настоящей сенсацией в мире морской биологии.

Такие отклонения помогают лучше понять, как работают пигменты у морских хищников и что влияет на их внешний вид в естественной среде.

Как нашли эту акулу

Событие произошло недалеко от национального парка Тортугуэро. Рыбаки заметили акулу на глубине до 37 метров. Животное не проявляло агрессии, и после фото его вернули в океан.

Эта акула-наждак выделялась среди типичных серо-коричневых собратьев. Фотографии передали ученым, которые подтвердили уникальность экземпляра.

Нормальная акула-наждак Оранжевая акула Серый или коричневый оттенок Ярко-оранжевый с белыми глазами Стандартная пигментация Альбинизм + ксантизм

Подобные встречи редки, но они дают шанс изучить поведение акул в их среде обитания.

Что необычного в её окраске

Обычные акулы-наждаки полагаются на камуфляж для охоты. Оранжевый цвет делает особь заметной, что необычно для донного хищника.

Белые глаза указывают на альбинизм, а оранжевый оттенок — на избыток желтых пигментов. Такая комбинация встречается впервые.

"Эта акула — пример, как генетика может менять внешность морских жителей. Такие находки помогают понять мутации в популяциях", — в беседе с Pravda. Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Причины генетических аномалий

Альбинизм подавляет меланин, а ксантизм усиливает каротиноиды. Вместе они дают оранжевый эффект, описанный в журнале Marine Biodiversity.

Генетические факторы могут быть случайными или связанными с окружающей средой. Ученые изучают ДНК для точного анализа.

Аналогичные случаи известны у других видов, но не у акул-наждаков. Это открывает новые вопросы о мутациях в океане.

Особенности вида акулы-наждака

Ginglymostoma cirratum — донный хищник, достигающий двух метров. Обитает на глубинах до 70 метров, питается моллюсками и рыбами.

Вид распространен в теплых водах Атлантики. Акулы этого рода не агрессивны к человеку, но сильны в борьбе.

"Акулы-наждаки адаптированы к жизни на дне, их окраска обычно маскирует. Оранжевый вариант — редкий сбой в пигментации", — в беседе с Pravda. Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Знание привычек вида помогает в охране. Глубоководные акулы показывают разнообразие адаптаций.

Значение находки для науки

Эта акула подтверждает, что мутации возможны даже у стабильных видов. Исследования пигментов улучшают понимание эволюции.

Публикация в научном журнале привлекает внимание к биоразнообразию Карибского бассейна. Такие случаи фиксируют изменения в экосистемах.

Влияние на морскую экологию

Редкие окраски могут влиять на выживание. Оранжевый цвет усложняет охоту, повышая уязвимость. Световое загрязнение уже меняет поведение акул.

Сохранение среды важно для всех видов. Вымирание хищников нарушает баланс. Мутации сигнализируют о стрессе в океане.

"Такие аномалии — индикатор здоровья популяций. Нужно мониторить воды Коста-Рики", — в беседе с Pravda. Ru специалист по охране животного мира Роман Беляев.

Долгожители океана вроде гренландских акул показывают устойчивость видов. Древние хищники эволюционируют иначе.

Ответы на популярные вопросы о редких акулах

Может ли оранжевая акула выжить в дикой природе?

Вероятно, да, если аномалия не сильно влияет на зрение или маскировку. Многие альбиносы адаптируются.

Сколько таких акул известно?

Это первый случай комбинации альбинизма и ксантизма у этого вида. Известны единичные мутации у других акул.

Опасны ли такие акулы для людей?

Нет, акулы-наждаки редко нападают. Они пугливы и избегают контактов.

Что делать, если поймал необычную акулу?

Сфотографировать, измерить и отпустить. Сообщить ученым для базы данных.

