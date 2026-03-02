Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Мартынов

Микромир на четырех лапах: эти компактные собаки превращают обычную квартиру в уютное королевство

Зоосфера

Мечта о четвероногом друге часто разбивается о реалии городского быта. В условиях ограниченного пространства не каждая порода чувствует себя комфортно: одни страдают от нехватки движения, другие изводят соседей вокальными упражнениями или портят интерьер. Однако жизнь в мегаполисе не повод отказываться от компании преданного существа, если подойти к выбору с умом.

Корги
Фото: Wikipedia by Daniel Stockman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Корги

Существуют породы, которые исторически и генетически лучше адаптированы к проживанию в четырех стенах. Они не требуют огромных территорий для охраны и обладают устойчивой психикой, что позволяет им сохранять спокойствие даже в шумном многоквартирном доме. Правильно подобранный питомец станет не обузой, а органичным дополнением вашего привычного ритма жизни.

Важно понимать, что даже самая "квартирная" собака нуждается в базовом внимании и правильном подходе к содержанию. Чтобы избежать разочарований, стоит заранее изучить особенности тех, кто возглавляет списки идеальных городских компаньонов: вельш-корги пемброков, бостон-терьеров и бишонов фризе.

Вельш-корги пемброк: интеллект и аппетит

Корги давно перестали быть просто королевскими любимцами, превратившись в символ современного горожанина. Эти собаки обладают удивительной способностью подстраиваться под настроение хозяина. В квартире они ведут себя достаточно тихо, не склонны к пустой брехне и не проявляют излишней деструктивности по отношению к мебели. Несмотря на свой пастуший бэкграунд, корги отлично умеют отдыхать в помещении.

Уход за представителями этой породы не требует специфических навыков: достаточно регулярного вычесывания, особенно в периоды сезонной смены шерсти. Однако владельцам стоит быть начеку, когда дело касается рациона. Корм для корги должен быть строго сбалансирован, так как порода склонна к быстрому набору веса из-за отменного аппетита.

"Корги — очень коммуникабельные животные, но их склонность к полноте требует от владельца дисциплины. Лишние граммы быстро превращаются в килограммы, что создает нагрузку на позвоночник", — в беседе с Pravda. Ru объяснил ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.

Контроль питания — это залог долголетия вашего друга. Ожирение у таких собак часто ведет к системным заболеваниям, превращая активного пса в пассивного лежебоку. Если вы понимаете, что ваш образ жизни слишком малоподвижен, корги может потребовать от вас чуть больше усилий на прогулках, чем вы планировали изначально.

Бостон-терьер: компактный джентльмен для малых площадей

Бостон-терьер — это едва ли не идеальный вариант для тех, кто ищет баланс между активностью и спокойствием. Эти собаки редко весят более 11 килограммов, что делает их прекрасными спутниками даже в студиях. В отличие от многих других терьеров, бостоны не обладают взрывным характером и не склонны методично уничтожать здоровье вашей обуви или домашних растений от скуки.

Эти собаки практически не имеют специфического "песьего" запаха и не страдают от обильного слюнотечения, что часто является проблемой у короткомордых пород. Уход за короткой шерстью минимален. Отработанная стратегия выживания в городе для бостона — это умеренные прогулки. Из-за строения морды они чувствительны к перегреву, поэтому в летние месяцы стоит избегать дневного зноя.

Характеристика Показатель бостон-терьера
Уровень шума Низкий (редко лает)
Сложность груминга Минимальная
Отношение к детям Дружелюбное

Стоит отметить, что современный рынок породистых животных иногда предлагает экстремально малые варианты, такие как тикап собаки, цена которых бывает завышена. Однако классический бостон-терьер остается проверенным временем и надежным выбором для городской квартиры.

Бишон фризе: пушистый спутник без запаха

Бишон фризе часто называют "живым антидепрессантом". Это белоснежное облако идеально подходит людям с повышенной чувствительностью к аллергенам, так как их шерсть практически не линяет. По характеру они крайне чистоплотны и быстро приучаются к правилам поведения в доме. В помещении они ведут себя достаточно тихо, предпочитая игры с хозяином пустому бегу по комнатам.

Главная особенность содержания бишона — поддержание его эстетичного вида. Белая кудрявая шерсть требует регулярного расчесывания и профессионального груминга. Если пренебрегать гигиеной, собака быстро приобретет неопрятный вид, а колтуны начнут доставлять животному дискомфорт.

"Бишоны очень зависимы от эмоционального контакта. Они тяжело переносят длительное одиночество, поэтому породе нужно уделять много внимания и обеспечивать интеллектуальную нагрузку", — поделился эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Интересно, что многие городские жители ошибочно полагают, будто декоративные породы не нуждаются в обучении. Напротив, отсутствие воспитания может превратить даже самого милого бишона в маленького тирана, который будет манипулировать вниманием хозяина. Хотя их поведение не так прямолинейно, как у кошек, они отлично знают, как добиться желаемого.

"При выборе собаки для города важно учитывать не только метраж квартиры, но и законодательную базу. Существуют четкие правила содержания, которые обязан соблюдать каждый владелец", — рассказал эксперт по правилам содержания животных Андрей Нестеров.

В конечном итоге, любая из этих пород способна сделать жизнь в городе ярче. Главное — помнить, что домашнее животное требует ответственности, будь то миниатюрный терьер или легендарные козы, падающие от испуга, — каждому существу нужны забота и понимание.

Ответы на популярные вопросы о породах для квартиры

Какая из этих пород самая тихая?

Бостон-терьеры считаются одними из самых спокойных в плане вокализации. Они редко лают без веской причины, что делает их идеальными соседями.

Нужно ли корги много гулять?

Да, вельш-корги склонны к ожирению и обладают хорошим запасом энергии. Им необходимы активные прогулки минимум дважды в день по 40-60 минут.

Правда ли, что бишоны не вызывают аллергию?

Они считаются гипоаллергенными за счет структуры шерсти и отсутствия линьки, но реакция всегда индивидуальна. Перед покупкой рекомендуется провести время с представителем породы.

Трудно ли дрессировать эти породы новичку?

Все три породы ориентированы на человека и обладают высоким интеллектом. При последовательном подходе проблем с дрессировкой обычно не возникает даже у начинающих владельцев.

Читайте также

Экспертная проверка: ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев, эксперт по поведению животных Павел Смирнов, эксперт по правилам содержания животных Андрей Нестеров.
Автор Олег Мартынов
Мартынов Олег Вячеславович — кинолог с 18-летним стажем. Поведение собак, дрессировка и коррекция проблем.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы собака питомец питомцы животные домашние животные
Новости Все >
Водка дорожает, а радость дешевеет: как повышение НДС меняет потребительскую корзину
От Сочи до будущего: почему Олимпийские игры уходят в субтропики и что это значит для спортсменов
Виртуальная корзина больше не преподнесет сюрпризов: правила отображения цен кардинально меняются
Скелет просит защиты, а молоко под запретом: найдены продукты для крепости костей после тридцати
Неожиданный фаворит февраля: товар, о котором мало кто слышал, стал самым дорогим игроком месяца
Ночные пробуждения изматывают все сильнее? Глубокий сон можно восстановить без лекарств
Живые знакомства уходят в прошлое: проверенный способ вернуть романтику в реальность
Переименовали так, что никто ничего не понял: резкий переход в кириллицу ошарашил автолюбителей
Пока одни тянут, другие выигрывают: семейную ипотеку ждёт перезапуск, который ударит по тем, кто медлит
Не хуже форели: две дешёвые рыбы внезапно вошли в элиту самых полезных продуктов
Сейчас читают
Эффект аниме вместо морщин: древний бьюти-приём из Японии возвращает лицу природную свежесть
Красота и стиль
Эффект аниме вместо морщин: древний бьюти-приём из Японии возвращает лицу природную свежесть
Сибирский тигр расправляет плечи: Иркутская область вырвалась в лидеры по темпам роста торговли
Новости Иркутска
Сибирский тигр расправляет плечи: Иркутская область вырвалась в лидеры по темпам роста торговли
Мышцы-аддукторы проснутся сами: простое удержание предмета при ходьбе меняет контуры фигуры
Новости спорта
Мышцы-аддукторы проснутся сами: простое удержание предмета при ходьбе меняет контуры фигуры
Популярное
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка

Власти Пермского края направили 273 млн рублей на ликвидацию ветхих строений. До конца 2026 года в шести округах полностью обновят облик жилых кварталов.

Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Эффект аниме вместо морщин: древний бьюти-приём из Японии возвращает лицу природную свежесть
Петунии приелись? Этот цветок делает клумбу дороже и цветёт до трёх месяцев
Из-за войны с Ираном новые условия завершения конфликта станут для Зеленского шоком Любовь Степушова Нью-Йорк увидел авто без водителя ещё в 1925-м: эксперимент Френсиса Гудины напугал прохожих Сергей Милешкин Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Ранний урожай без лишних хлопот: томаты, которым в теплице словно включили ускорение
Поражение в войне с Ираном запустит процесс необратимого распада США
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Последние материалы
Морозы рвут асфальт в хлам: литой асфальт спасает пензенские дороги от полной разрухи
Смертный приговор: этот скрытый симптом вырождения страны эксперты нашли в новостройках в 2026 году
Масло превращается в деликатес: сливочное масло в Ульяновской области подскочило до 1072 рублей
Ледяная корка крадет сцепление у автобусов: остановки Архангельска превращаются в невидимый капкан
Микромир на четырех лапах: эти компактные собаки превращают обычную квартиру в уютное королевство
Хлеб наливается тяжестью: астраханские прилавки фиксируют скачок цен из-за цепких издержек производства
Серые коробки оживают заново: 42 дома Махачкалы проходят глубокий ремонт с заменой лифтов и крыш в 2026-м
Овощной якорь в шторме цен: Костромская область фиксирует закупки для школ и больниц чуть выше 20 рублей за кило
Бетон оживает в Верхневолжье: стройка Тверской области меняет облик городов и инфраструктуры
Магия монастырской кухни: сытная запеканка без мяса, способная стать украшением любой постной недели
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.