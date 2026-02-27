Минус 27 зубов за один раз: престарелый малыш той-терьер начал новую жизнь после сложнейшей операции

Стоматологические проблемы у домашних животных часто остаются незамеченными владельцами до критического момента. В Зеленограде ветеринарные врачи столкнулись с непростым клиническим случаем: 13-летний метис той-терьера по кличке Тео поступил в клинику с признаками тяжелого воспаления ротовой полости. Маленький пациент весом чуть более четырех килограммов страдал от потери аппетита и выраженной болезненности, что для пожилого животного является серьезным испытанием для организма.

Ситуация осложнялась сопутствующим анамнезом: у Тео диагностировано хроническое заболевание сердца. При таком состоянии любой общий наркоз несет повышенные риски, однако оставлять ветеринарные препараты для домашнего лечения было уже бессмысленно — требовалась радикальная хирургическая санация. После тщательной диагностики было принято решение об удалении 27 пораженных зубов, фактически оставив собаку почти без зубного ряда, но избавив от источника постоянной инфекции.

Важно понимать, что здоровье с собакой в одном доме напрямую зависит от гигиены питомца. Гнилостные процессы в пасти животного не только причиняют ему боль, но и меняют микробиологический фон в помещении. Операцию проводила хирург Надежда Кузина, используя ингаляционный наркоз. Этот метод позволяет точечно контролировать глубину сна и жизненные функции, что критически важно для «сердечников».

Риски стоматологических заболеваний у пожилых собак

У маленьких пород, таких как той-терьеры, проблемы с зубами начинаются в раннем возрасте из-за скученности зубного ряда. К 13 годам без должного ухода бактериальный налет превращается в массивный камень, вызывая остеомиелит челюсти и абсцессы. Постоянный очаг воспаления в пасти — это «бомба замедленного действия», так как бактерии через кровоток могут поражать почки и клапаны сердца. Именно поэтому уход за собакой должен обязательно включать регулярные осмотры стоматолога.

Когда животное отказывается от еды, это сигнализирует о том, что компенсаторные механизмы исчерпаны. В случае с Тео воспаление достигло такой стадии, что сохранение зубов было невозможным. Чистка камня ультразвуком здесь бы не помогла — требовалось именно удаление корней, которые уже не фиксировались в разрушенной лунке челюсти.

"Зубная боль у животных гораздо коварнее, чем у людей, так как они не могут о ней сообщить. Часто владельцы списывают вялость на возраст, хотя причина в хронической интоксикации из-за больных зубов", — в разговоре с Pravda.Ru объяснил ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.

Особенности проведения операций при болезнях сердца

Проведение многочасовой операции пожилому пациенту с кардиологическими проблемами требует ювелирной точности от анестезиолога. Ингаляционный наркоз (газовый) считается золотым стандартом для таких случаев, так как он быстрее выводится из организма и позволяет мгновенно менять концентрацию препарата при изменении сердечного ритма или давления.

Во время удаления 27 зубов специалисты контролировали каждый вдох Тео. Это сложный процесс, требующий наличия современного оборудования, которое редко встречается в «кабинетах у дома». Правильная подготовка и мониторинг позволили минимизировать негативное влияние на миокард, несмотря на масштаб вмешательства. Иногда владельцы боятся операции больше, чем самой болезни, провоцируя развитие осложнений из-за промедления.

"Современная ветеринарная анестезиология позволяет оперировать даже глубоко возрастных животных. Главное — полная диагностика сердца и анализы крови перед процедурой, чтобы купировать возможные кризы прямо на столе", — в беседе с Pravda.Ru подметил ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин.

Реабилитация и жизнь после удаления зубов

Удивительно, но собаки без зубов чувствуют себя значительно лучше, чем с больными зубами. Через две недели Тео вернулся в клинику на осмотр «помолодевшим». Исчезновение постоянного источника боли и токсинов позволило организму восстановить силы. Даже без 27 зубов собаки мелких пород прекрасно справляются с мягким кормом и ведут активный образ жизни.

Владельцы Тео отметили возвращение аппетита и былой задорности «собачьего пенсионера». Это подтверждает, что возраст не является противопоказанием к лечению, если оно направлено на улучшение качества жизни. После операции важно следить за диетой и регулярно посещать врача, чтобы контролировать состояние десен и оставшихся (если они есть) единиц.

Параметр Описание случая Пациент Метис той-терьера, 13 лет Объем вмешательства Удаление 27 зубов Тип анестезии Ингаляционный наркоз Срок реабилитации 14 дней до полного восстановления

"После удаления зубов у питомцев меняется не только пищевое поведение, но и общее психологическое состояние. Животное перестает испытывать стресс от боли, что благотворно сказывается на его характере и привязанности к хозяину", — в разговоре с Pravda.Ru рассказала зоопсихолог Елена Воробьёва.

Ответы на популярные вопросы о здоровье зубов питомца

Как понять, что у собаки болят зубы?

Основными признаками являются неприятный запах из пасти, слюнотечение, отказ от твердого корма или попытки жевать на одну сторону. Собака может тереть морду лапами или проявлять агрессию при попытке прикоснуться к голове.

Можно ли оперировать собаку с больным сердцем?

Да, наличие сердечных патологий требует более тщательной подготовки и специального протокола анестезии, но не является абсолютным запретом. Без санации рта инфекция будет нагружать сердце ещё сильнее.

Чем кормить собаку после удаления почти всех зубов?

В период заживления используются паштеты и размоченные гранулы сухого корма. После полного восстановления десны становятся достаточно твердыми, чтобы собака могла перетирать ими мягкую пищу и даже мелкие кусочки мяса.

