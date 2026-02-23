Огненный окрас оказался не случайным: редкая аномалия ломает правила природы

Рыжие кошки давно притягивают внимание — их окрас кажется простым, но за ним скрывается сложная генетика. Почти век ученые пытались объяснить, почему одни питомцы полностью огненно-рыжие, а другие — черепаховые. Теперь исследователи приблизились к точному ответу.
Еще в 1912 году генетик Кларенс Кук Литтл выдвинул гипотезу, что цвет шерсти кошек связан с половыми хромосомами. Он предположил, что рыжий оттенок определяется вариантом гена, расположенного на X-хромосоме, задолго до расшифровки механизмов наследования пола.
У самцов все устроено проще: одна X-хромосома — и если в ней есть мутация, отвечающая за пигмент, кот будет рыжим. У самок две X-хромосомы, и в каждой клетке одна из них случайно "выключается". В результате формируется мозаика: где-то проявляется рыжий цвет, а где-то — другой оттенок, что и создает черепаховый окрас. Если же обе хромосомы несут мутацию, самка тоже становится полностью рыжей.
Поэтому трехцветные самцы почти не встречаются — для этого требуется редкая аномалия половых хромосом.
Генетика окраса — это не просто вопрос эстетики. За цветом шерсти стоит тонкая настройка работы генов, и любое изменение может отражаться не только на внешности, но и на особенностях организма.
Современные методы молекулярной биологии подтвердили старую гипотезу на уровне РНК. Выяснилось, что клетки кожи рыжих кошек вырабатывают в 13 раз больше РНК гена Arhgap36 по сравнению с участками без рыжего пигмента.
Изначально ученые предположили, что дело в мутации белок-кодирующей части гена. Однако анализ показал другую причину — делецию в предшествующей последовательности ДНК, которая влияет на экспрессию Arhgap36. Эта перестройка размером около пяти килобаз обнаружена у всех обследованных рыжих животных. В исследовании участвовали 188 кошек: 145 рыжих, шесть черепаховых и 37 с другими вариантами окраса.
"Подобные находки важны не только для понимания кошек. Они демонстрируют, как регуляция генов формирует разнообразие живых организмов и помогает проследить эволюционные механизмы", — отмечает биолог-эколог, обозреватель Pravda.Ru Аркадий Кузнецов.
Понимание генетической природы окраса помогает точнее прогнозировать потомство у породистых кошек, будь то британская короткошерстная или мейн-кун. Для питомников это инструмент планирования вязок, а для владельцев — способ лучше понимать особенности своего питомца.
"Для заводчиков такие открытия означают более предсказуемые результаты при подборе пар. Но важно помнить, что здоровье всегда должно стоять выше внешних характеристик", — считает фелинолог, обозреватель Pravda.Ru Наталья Гаврилова.
Генетика окраса тесно связана с вопросами ответственного разведения и сохранения породных линий. Об этом сообщает ScienceAlert.
Если сравнивать основные варианты, различия выглядят так:
Главный фактор — уровень экспрессии гена Arhgap36 и наличие делеции в регуляторной области ДНК.
Генетические тесты становятся все доступнее в ветеринарной практике и племенной работе.
К преимуществам относятся:
Среди ограничений:
Обратите внимание на пол и генетику родителей. У котов вероятность проявления рыжего цвета выше при наличии мутации на X-хромосоме.
С точки зрения здоровья различий нет. Выбор определяется предпочтениями владельца и стандартами породы.
