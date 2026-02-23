Огненный окрас оказался не случайным: редкая аномалия ломает правила природы

Рыжие кошки давно притягивают внимание — их окрас кажется простым, но за ним скрывается сложная генетика. Почти век ученые пытались объяснить, почему одни питомцы полностью огненно-рыжие, а другие — черепаховые. Теперь исследователи приблизились к точному ответу.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Мельников, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рыжий кот

Как X-хромосома влияет на окрас шерсти

Еще в 1912 году генетик Кларенс Кук Литтл выдвинул гипотезу, что цвет шерсти кошек связан с половыми хромосомами. Он предположил, что рыжий оттенок определяется вариантом гена, расположенного на X-хромосоме, задолго до расшифровки механизмов наследования пола.

У самцов все устроено проще: одна X-хромосома — и если в ней есть мутация, отвечающая за пигмент, кот будет рыжим. У самок две X-хромосомы, и в каждой клетке одна из них случайно "выключается". В результате формируется мозаика: где-то проявляется рыжий цвет, а где-то — другой оттенок, что и создает черепаховый окрас. Если же обе хромосомы несут мутацию, самка тоже становится полностью рыжей.

Поэтому трехцветные самцы почти не встречаются — для этого требуется редкая аномалия половых хромосом.

Генетика окраса — это не просто вопрос эстетики. За цветом шерсти стоит тонкая настройка работы генов, и любое изменение может отражаться не только на внешности, но и на особенностях организма.

Что обнаружили современные ученые

Современные методы молекулярной биологии подтвердили старую гипотезу на уровне РНК. Выяснилось, что клетки кожи рыжих кошек вырабатывают в 13 раз больше РНК гена Arhgap36 по сравнению с участками без рыжего пигмента.

Изначально ученые предположили, что дело в мутации белок-кодирующей части гена. Однако анализ показал другую причину — делецию в предшествующей последовательности ДНК, которая влияет на экспрессию Arhgap36. Эта перестройка размером около пяти килобаз обнаружена у всех обследованных рыжих животных. В исследовании участвовали 188 кошек: 145 рыжих, шесть черепаховых и 37 с другими вариантами окраса.

"Подобные находки важны не только для понимания кошек. Они демонстрируют, как регуляция генов формирует разнообразие живых организмов и помогает проследить эволюционные механизмы", — отмечает биолог-эколог, обозреватель Pravda.Ru Аркадий Кузнецов.

Почему это важно для заводчиков и владельцев

Понимание генетической природы окраса помогает точнее прогнозировать потомство у породистых кошек, будь то британская короткошерстная или мейн-кун. Для питомников это инструмент планирования вязок, а для владельцев — способ лучше понимать особенности своего питомца.

"Для заводчиков такие открытия означают более предсказуемые результаты при подборе пар. Но важно помнить, что здоровье всегда должно стоять выше внешних характеристик", — считает фелинолог, обозреватель Pravda.Ru Наталья Гаврилова.

Генетика окраса тесно связана с вопросами ответственного разведения и сохранения породных линий. Об этом сообщает ScienceAlert.

Сравнение рыжего и черепахового окраса

Если сравнивать основные варианты, различия выглядят так:

Рыжий окрас у самцов проявляется при наличии мутации на единственной X-хромосоме. Черепаховый окрас формируется у самок из-за случайной инактивации одной из X-хромосом. Полностью рыжие самки встречаются редко, поскольку должны получить мутацию от обоих родителей.

Главный фактор — уровень экспрессии гена Arhgap36 и наличие делеции в регуляторной области ДНК.

Плюсы и минусы генетического тестирования

Генетические тесты становятся все доступнее в ветеринарной практике и племенной работе.

К преимуществам относятся:

возможность прогнозировать окрас котят;

снижение риска нежелательных комбинаций;

более прозрачная селекция.

Среди ограничений:

дополнительные расходы;

необходимость консультации специалиста;

невозможность изменить уже заданный генотип.

Популярные вопросы о генетике рыжего окраса кошек

Как выбрать котенка с рыжим окрасом?

Обратите внимание на пол и генетику родителей. У котов вероятность проявления рыжего цвета выше при наличии мутации на X-хромосоме.

Что лучше — рыжий или черепаховый окрас?

С точки зрения здоровья различий нет. Выбор определяется предпочтениями владельца и стандартами породы.