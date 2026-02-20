Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Воробьева

Кошки устраивают салон красоты друг другу: 7 причин, по которым язык заменяет слова

Зоосфера

Кошки могут часами приводить в порядок свою шерсть или уделять внимание друг другу, и со стороны это выглядит как обычная гигиена. Однако за привычным grooming скрываются не только чистота и блеск шёрстки. Поведение питомцев часто продиктовано эмоциями, инстинктами и социальными правилами внутри "пушистой семьи".

Фото: Pravda.Ru by Елена Воробьёва is licensed under publiс domain
Зачем кошки вылизываются

Самостоятельный уход — важная часть жизни любой кошки. Язык питомца покрыт жёсткими сосочками, которые работают как мини-расчёска, помогая удалять выпавшие волоски и поддерживать кожу в хорошем состоянии. Именно поэтому регулярный уход важен не только для красоты, но и для здоровья

"Чрезмерное вылизывание нередко становится маркером скрытых проблем — от кожных заболеваний до хронического стресса, поэтому владельцу важно обращать внимание на залысины и изменение поведения", — считает ветеринарный врач общей практики, обозреватель Pravda.Ru Рябинин Сергей.

Вылизывание помогает и регулировать температуру тела: при испарении влаги кожа слегка охлаждается. Кроме того, кошка возвращает свой естественный запах, что связано с врождённым чувством безопасности.

Иногда питомец начинает активно умываться после объятий хозяина — это нормальная реакция, а не признак недовольства.

Почему кошки лижут друг друга

Социальный grooming — это форма общения. Кошки вылизывают друг друга, демонстрируя доверие, укрепляя родственные связи или помогая в уходе за труднодоступными участками головы и шеи.

Для кошек совместный уход — это ритуал, который снижает уровень тревожности и укрепляет социальные связи в группе, особенно если животные живут вместе давно. Однако иногда такой контакт связан с иерархией. Старший или более уверенный питомец может инициировать процесс, а младший — принимать его, подтверждая своё положение.

Есть и физиологическая сторона: во время вылизывания кошки получают вещества с витамином B, присутствующие на шерсти, что способствует снижению возбуждения и помогает справиться со стрессом.

Когда стоит насторожиться

Если grooming становится навязчивым, появляются проплешины или раздражение кожи, важно не откладывать визит к ветеринару. Подобное поведение может указывать на аллергию, боль или гормональные сбои.

"Любые резкие изменения в привычках ухода — повод для диагностики. Иногда за безобидным на первый взгляд вылизыванием скрываются проблемы с кожей или внутренними органами", — считает ветеринарный врач по домашним животным, обозреватель Pravda.Ru Лазарев Максим.

Регулярный осмотр, сбалансированное питание и спокойная обстановка дома помогают снизить риски.

Аутогруминг или социальный grooming

Аутогруминг направлен на личную гигиену, охлаждение тела и поддержание естественного запаха. Он характерен для всех кошек и связан прежде всего с физиологией.

Социальный grooming — инструмент коммуникации. Он отражает доверие, родственные связи и иерархию, помогая питомцам выстраивать отношения внутри группы. Об этом сообщает ВиЖ.

Плюсы и минусы частого вылизывания

Такое поведение имеет очевидные преимущества:

  • поддержание чистоты шерсти без дополнительных средств;
  • мягкий массаж кожи и стимуляция кровообращения;
  • снижение стресса и укрепление связи между питомцами.

Но есть и риски:

  • образование залысин при навязчивом поведении;
  • проглатывание большого количества шерсти;
  • возможные скрытые кожные заболевания.

Советы владельцам кошек

  1. Наблюдайте за частотой и интенсивностью grooming.
  2. Поддерживайте комфортную температуру в доме.
  3. Регулярно вычёсывайте питомца в период линьки.
  4. Следите за состоянием кожи и шерсти.
  5. При тревожных признаках обращайтесь к ветеринару.

Популярные вопросы о grooming у кошек

Почему кошки моют друг друга?

Это способ укрепить связь, снизить тревожность или обозначить иерархию.

Как понять, что вылизывание связано со стрессом?

Если процесс становится навязчивым и сопровождается залысинами, стоит проконсультироваться со специалистом.

Что лучше — вмешиваться или позволить кошкам ухаживать друг за другом?

Если поведение проходит спокойно и без агрессии, вмешательство не требуется.

Автор Елена Воробьева
Елена Воробьева — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
