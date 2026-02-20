Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Воробьева

Хозяин побежал, кошка включила тревогу: почему игра по дому оборачивается укусами

Зоосфера

Иногда хозяевам кажется, что погоня за кошкой по квартире — это весёлое и безобидное развлечение. Со стороны действительно всё выглядит как игра: питомец мчится по коридору, запрыгивает на диван, скрывается за шкафом. Однако для самой кошки подобная ситуация может восприниматься совсем иначе. 

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Почему погоня вызывает стресс

Главную роль играют врождённые инстинкты. Быстро движущийся объект кошка воспринимает либо как добычу, либо как угрозу. Когда человек устремляется за ней, включается естественная реакция выживания.

Вместо веселья животное ощущает преследование. Усиливает тревогу и разница в размерах: крупный "преследователь" воспринимается как потенциальная опасность.

Для кошки важно ощущение контроля над ситуацией. Когда её загоняют, даже в игровой форме, это может восприниматься как реальная угроза. Такое состояние не проходит бесследно, особенно если подобные эпизоды повторяются регулярно.

Риски травм и агрессии

Во время стремительного бега кошка резко меняет направление, скользит по ламинату или плитке, прыгает на мебель. Это повышает вероятность растяжений, ушибов и падений, особенно у котят и пожилых животных с чувствительными суставами.

Кроме того, почувствовав угрозу, питомец может защищаться. Когти и зубы идут в ход автоматически, и в результате страдает уже человек.

"В состоянии перевозбуждения кошка способна укусить или поцарапать даже знакомого человека, просто реагируя на стресс", — считает ветеринарный врач по домашним животным, обозреватель Pravda.Ru Лазарев Максим.

После всплеска активности у животного нередко наблюдаются раздражительность и беспокойство, что отражается на сне и аппетите.

Как это влияет на доверие

Регулярные "догонялки" формируют устойчивую ассоциацию: приближение хозяина = опасность. Со временем это может подорвать доверие и осложнить воспитание.

"Постоянное возбуждение без безопасного завершения игры негативно сказывается на нервной системе животного", — считает эксперт по поведению животных, обозреватель Pravda.Ru Смирнов Павел.

В результате кошка становится более настороженной и менее контактной. Об этом сообщает Pet Story.

Сравнение: погоня и интерактивные игрушки

Интерактивные игрушки — удочки с перьями, мячики, тоннели — позволяют реализовать охотничий инстинкт без ощущения преследования. Кошка сама регулирует дистанцию и момент контакта.

При погоне контроль теряется, а возбуждение становится чрезмерным. В первом случае укрепляется связь с владельцем, во втором — повышается тревожность.

Плюсы и минусы активных игр

Физическая активность полезна, если она безопасна и предсказуема.

Преимущества правильной игры:

  • Поддержание нормального веса.
  • Снижение скуки у домашних кошек.
  • Реализация природных инстинктов.

Недостатки хаотичной погони:

  • Риск травм.
  • Повышение уровня стресса.
  • Ослабление доверия к хозяину.

Советы для безопасной игры

  1. Используйте игрушки, а не собственное преследование.
  2. Обеспечьте нескользкое покрытие в зоне активности.
  3. Давайте кошке возможность "поймать добычу" в конце игры.
  4. Избегайте загонять питомца в угол или закрытое пространство.

Популярные вопросы о погоне за кошкой дома

Можно ли иногда бегать за кошкой, если она активна?

Даже при видимой игривости важно отслеживать признаки стресса — прижатые уши, напряжённый хвост.

Что лучше выбрать для активности?

Интерактивные игрушки безопаснее и эффективнее.

Как понять, что кошка перевозбуждена?

Она долго не успокаивается, может прятаться или проявлять агрессию.

Автор Елена Воробьева
Елена Воробьева — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
