Природа создала идеальный сенсор без микросхем: роботы берут пример у слона

Слоновий хобот давно считают одним из самых чувствительных органов в мире животных, но новое исследование добавило к этому списку ещё один поразительный факт. Выяснилось, что усы на хоботе работают как самостоятельная система анализа прикосновений. Их конструкция буквально "подсказывает" мозгу, где произошёл контакт.

Фото: commons.wikimedia.org by Мухаммад Махди Карим is licensed under GNU Free Documentation License Африканский слон

Как устроены усы на хоботе слона

Учёные под руководством доктора Эндрю Шульца применили микрокомпьютерную томографию и подробно изучили строение усов. Они оказались толстыми, лезвиевидными, с уплощённым сечением и полым основанием. Такая форма делает их одновременно прочными и относительно лёгкими.

Пористая структура напоминает рога и копыта. Это снижает вес и защищает усы от повреждений, ведь слон ежедневно перебирает и поедает сотни килограммов травы, веток и плодов. Тактильная чувствительность при этом сохраняется на высоком уровне.

"Природа часто закладывает часть обработки сигнала прямо в структуру органа, и хобот слона — яркий тому пример", — считает зоолог, обозреватель Pravda.Ru Мельников Дмитрий.

По его словам, подобные механизмы встречаются у разных видов, но у слонов они достигли особой точности.

Градиент жёсткости и точность касания

Главным открытием стал градиент жёсткости: у основания ус твёрдый, а к кончику становится мягче и эластичнее. Это сочетание материалов создаёт особый характер вибрации при соприкосновении с предметами.

Чтобы проверить гипотезу, исследователи напечатали увеличенную модель уса на 3D-принтере и протестировали её на различных поверхностях. По вибрациям можно было определить, какая часть конструкции коснулась объекта — жёсткая или мягкая. Компьютерное моделирование подтвердило: именно распределение жёсткости позволяет точно определять точку контакта.

Слон благодаря этому может аккуратно поднять даже крошечный арахис и не раздавить хрупкую кукурузную чипсу. Такая чувствительность особенно важна для крупных животных, которым нужно точно дозировать силу при манипуляциях.

Перспективы для робототехники

Принцип, обнаруженный в природе, уже заинтересовал инженеров. Если сенсор получает часть информации за счёт собственной конструкции, снижается нагрузка на вычислительные системы. Такой подход называют "воплощённым интеллектом".

В робототехнике это может использоваться при создании тактильных датчиков для промышленных манипуляторов, медицинских инструментов и сервисных роботов. Конструкция материала способна заменить часть сложных алгоритмов. Об этом сообщает издание "Животный Мир".

"Биомиметические решения позволяют создавать более надёжные и энергоэффективные системы", — считает сотрудник научного зоопарка, обозреватель Pravda.Ru Сергей Ильин.

Популярные вопросы о сенсорах на основе воплощённого интеллекта

Что такое "воплощённый интеллект"?

Это принцип, при котором форма и материал устройства участвуют в обработке информации.

Где могут применяться такие сенсоры?

В робототехнике, медицине, промышленности и сервисных системах.