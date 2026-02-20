Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Аркадий Кузнецов

Природа создала идеальный сенсор без микросхем: роботы берут пример у слона

Зоосфера

Слоновий хобот давно считают одним из самых чувствительных органов в мире животных, но новое исследование добавило к этому списку ещё один поразительный факт. Выяснилось, что усы на хоботе работают как самостоятельная система анализа прикосновений. Их конструкция буквально "подсказывает" мозгу, где произошёл контакт.

Африканский слон
Фото: commons.wikimedia.org by Мухаммад Махди Карим is licensed under GNU Free Documentation License
Африканский слон

Как устроены усы на хоботе слона

Учёные под руководством доктора Эндрю Шульца применили микрокомпьютерную томографию и подробно изучили строение усов. Они оказались толстыми, лезвиевидными, с уплощённым сечением и полым основанием. Такая форма делает их одновременно прочными и относительно лёгкими.

Пористая структура напоминает рога и копыта. Это снижает вес и защищает усы от повреждений, ведь слон ежедневно перебирает и поедает сотни килограммов травы, веток и плодов. Тактильная чувствительность при этом сохраняется на высоком уровне.

"Природа часто закладывает часть обработки сигнала прямо в структуру органа, и хобот слона — яркий тому пример", — считает зоолог, обозреватель Pravda.Ru Мельников Дмитрий.

По его словам, подобные механизмы встречаются у разных видов, но у слонов они достигли особой точности.

Градиент жёсткости и точность касания

Главным открытием стал градиент жёсткости: у основания ус твёрдый, а к кончику становится мягче и эластичнее. Это сочетание материалов создаёт особый характер вибрации при соприкосновении с предметами.

Чтобы проверить гипотезу, исследователи напечатали увеличенную модель уса на 3D-принтере и протестировали её на различных поверхностях. По вибрациям можно было определить, какая часть конструкции коснулась объекта — жёсткая или мягкая. Компьютерное моделирование подтвердило: именно распределение жёсткости позволяет точно определять точку контакта.

Слон благодаря этому может аккуратно поднять даже крошечный арахис и не раздавить хрупкую кукурузную чипсу. Такая чувствительность особенно важна для крупных животных, которым нужно точно дозировать силу при манипуляциях.

Перспективы для робототехники

Принцип, обнаруженный в природе, уже заинтересовал инженеров. Если сенсор получает часть информации за счёт собственной конструкции, снижается нагрузка на вычислительные системы. Такой подход называют "воплощённым интеллектом".

В робототехнике это может использоваться при создании тактильных датчиков для промышленных манипуляторов, медицинских инструментов и сервисных роботов. Конструкция материала способна заменить часть сложных алгоритмов. Об этом сообщает издание "Животный Мир".

"Биомиметические решения позволяют создавать более надёжные и энергоэффективные системы", — считает сотрудник научного зоопарка, обозреватель Pravda.Ru Сергей Ильин.

Популярные вопросы о сенсорах на основе воплощённого интеллекта

Что такое "воплощённый интеллект"?

Это принцип, при котором форма и материал устройства участвуют в обработке информации.

Где могут применяться такие сенсоры?

В робототехнике, медицине, промышленности и сервисных системах.

Автор Аркадий Кузнецов
Кузнецов Аркадий Викторович — биолог-эколог с 21-летним стажем. Специалист по животному миру и состоянию популяций.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука животные
Новости Все >
Фронт вошел в режим сплошного поражения: маневры уступили место точечным рывкам
США оставили санкции против России в силе: политическая логика оказалась сильнее выгодных проектов
Борьба за власть на Украине усиливается: для Зеленского готовится сменщик
Три года конфликта в планах Киева: эти факторы ставят под вопрос долгосрочную стратегию
Сибирские вузы покоряют сердца и умы африканских студентов
Куба без российских самолётов: за туристической паузой проступают другие интересы
Россия достаёт доллары из пыльного ящика: меморандум США стирает три года статистики
Снаряды понятнее формулировок: в Шебекино иначе услышали идею заморозки конфликта
Куба годами наращивала поток гостей — и упустила то, без чего страна не выживает
Олимпиада лишилась сборной России, но не символа: крошечный штрих затмил весь матч
Сейчас читают
Малиновый взрыв на даче: 7 секретов, от которых кусты будут ломиться до заморозков
Садоводство, цветоводство
Малиновый взрыв на даче: 7 секретов, от которых кусты будут ломиться до заморозков
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Садоводство, цветоводство
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Клумба станет как альпийский склон: многолетник, который мгновенно заполняет пустоты
Садоводство, цветоводство
Клумба станет как альпийский склон: многолетник, который мгновенно заполняет пустоты
Популярное
Канцлер Германии захотел стратегического партнёрства с Китаем

Канцлер Германии Фридрих Мерц перед визитом в Китай заявил о намерении Берлина добиваться стратегического партнёрства с Пекином.

Канцлер Германии захотел стратегического партнёрства с Китаем
Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты
Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты
Малиновый пожар в кашпо: как за копейки создать вертикальный сад для избранных
Клумба станет как альпийский склон: многолетник, который мгновенно заполняет пустоты
Тайный путь дронов в Россию: Таиланд раскрывает схемы реэкспорта Любовь Степушова Вагон-отель на колёсах шокировал XIX век: как Пульман изменил поезда навсегда Сергей Милешкин Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров
Он видел города с двумя лунами: пугающая правда о том, кого на самом деле ищет NASA
Малиновый взрыв на даче: 7 секретов, от которых кусты будут ломиться до заморозков
Трамп против Путина и Си: учения в Ормузском проливе заставили мир замереть
Трамп против Путина и Си: учения в Ормузском проливе заставили мир замереть
Последние материалы
Тайный путь дронов в Россию: Таиланд раскрывает схемы реэкспорта
Из мусора в музу: как остатки обоев могут превратить дом в душевное пространство
Питомец раскинул лапы и уснул без стыда и совести: что значат позы кошки во сне
Фронт вошел в режим сплошного поражения: маневры уступили место точечным рывкам
Искусственный интеллект забирает власть тихо: как помощник превращается в невидимого начальника
США оставили санкции против России в силе: политическая логика оказалась сильнее выгодных проектов
Хотели выгнать вирус веником, а разбудили кое-что похуже: баня меняет ход болезни
Борьба за власть на Украине усиливается: для Зеленского готовится сменщик
Три года конфликта в планах Киева: эти факторы ставят под вопрос долгосрочную стратегию
Сибирские вузы покоряют сердца и умы африканских студентов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.