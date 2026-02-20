Природа создала идеальный сенсор без микросхем: роботы берут пример у слона

Слоновий хобот давно считают одним из самых чувствительных органов в мире животных, но новое исследование добавило к этому списку ещё один поразительный факт. Выяснилось, что усы на хоботе работают как самостоятельная система анализа прикосновений. Их конструкция буквально "подсказывает" мозгу, где произошёл контакт.
Учёные под руководством доктора Эндрю Шульца применили микрокомпьютерную томографию и подробно изучили строение усов. Они оказались толстыми, лезвиевидными, с уплощённым сечением и полым основанием. Такая форма делает их одновременно прочными и относительно лёгкими.
Пористая структура напоминает рога и копыта. Это снижает вес и защищает усы от повреждений, ведь слон ежедневно перебирает и поедает сотни килограммов травы, веток и плодов. Тактильная чувствительность при этом сохраняется на высоком уровне.
"Природа часто закладывает часть обработки сигнала прямо в структуру органа, и хобот слона — яркий тому пример", — считает зоолог, обозреватель Pravda.Ru Мельников Дмитрий.
По его словам, подобные механизмы встречаются у разных видов, но у слонов они достигли особой точности.
Главным открытием стал градиент жёсткости: у основания ус твёрдый, а к кончику становится мягче и эластичнее. Это сочетание материалов создаёт особый характер вибрации при соприкосновении с предметами.
Чтобы проверить гипотезу, исследователи напечатали увеличенную модель уса на 3D-принтере и протестировали её на различных поверхностях. По вибрациям можно было определить, какая часть конструкции коснулась объекта — жёсткая или мягкая. Компьютерное моделирование подтвердило: именно распределение жёсткости позволяет точно определять точку контакта.
Слон благодаря этому может аккуратно поднять даже крошечный арахис и не раздавить хрупкую кукурузную чипсу. Такая чувствительность особенно важна для крупных животных, которым нужно точно дозировать силу при манипуляциях.
Принцип, обнаруженный в природе, уже заинтересовал инженеров. Если сенсор получает часть информации за счёт собственной конструкции, снижается нагрузка на вычислительные системы. Такой подход называют "воплощённым интеллектом".
В робототехнике это может использоваться при создании тактильных датчиков для промышленных манипуляторов, медицинских инструментов и сервисных роботов. Конструкция материала способна заменить часть сложных алгоритмов. Об этом сообщает издание "Животный Мир".
"Биомиметические решения позволяют создавать более надёжные и энергоэффективные системы", — считает сотрудник научного зоопарка, обозреватель Pravda.Ru Сергей Ильин.
Это принцип, при котором форма и материал устройства участвуют в обработке информации.
В робототехнике, медицине, промышленности и сервисных системах.
