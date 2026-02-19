Смертный приговор за красоту: раскрыта правда о болезнях самых модных пород собак

Выбирая щенка, многие ориентируются на внешность, характер и популярность породы, но редко задумываются о её "слабых местах". Между тем некоторые собаки действительно чаще других оказываются в ветклиниках из-за генетических предрасположенностей и особенностей строения тела. Это не повод отказываться от любимой породы, а причина подойти к выбору осознанно. Рассказываем о популярных породах, которым требуется повышенное внимание к здоровью.

Йоркширский терьер: хрупкость и чувствительный ЖКТ

Миниатюрные йорки нередко сталкиваются с вывихами, подвывихами и проблемами шейного отдела позвоночника. Для породы характерен коллапс трахеи, из-за которого возникают приступы кашля и затруднённое дыхание.

Также у йоркширских терьеров часто встречаются аллергии, проблемы с пищеварением и заболевания зубов — от гингивита до пародонтита. Регулярные осмотры, правильно подобранный корм и аккуратность в обращении — обязательны.

Немецкая овчарка: дисплазия и проблемы со спиной

Современные линии, особенно выставочные, подвержены дисплазии суставов и патологиям позвоночника. Нередко владельцы сталкиваются с пищевой аллергией и расстройствами ЖКТ.

Крупный размер и селекционные особенности требуют контроля веса, грамотной физической нагрузки и обследований у ветеринара.

Немецкий дог: гигантизм и риски для сердца

Из-за внушительных размеров доги предрасположены к дисплазии суставов и завороту желудка — опасному состоянию, которое требует срочной помощи.

Также у породы встречаются кардиомиопатии, болезни почек и повышенный риск онкологических заболеваний. Средняя продолжительность жизни короче, чем у многих других пород.

Чихуахуа: миниатюрность с последствиями

При хорошем уходе чихуахуа живут долго, но они чувствительны к травмам и вывихам. Слабые места — глаза (конъюнктивит, глаукома) и сердце.

Также порода склонна к пищевой аллергии и проблемам с ЖКТ, поэтому питание должно быть строго контролируемым.

"Даже миниатюрная собака — это не декоративный аксессуар, а полноценный организм со своими уязвимостями. Часто проблемы начинаются из-за перекорма и недостатка движения, а не только из-за генетики", — считает кинолог, обозреватель Pravda.RU Олег Мартынов.

Мопс: брахицефальный синдром

Короткая морда делает мопсов уязвимыми к заболеваниям дыхательных путей. Одышка, храп и перегрев летом — частые проблемы.

Дополнительно возможны ожирение, болезни глаз и суставов, а также мочекаменная болезнь.

Американский стаффордширский терьер: сердце и суставы

Амстаффы могут иметь генетическую предрасположенность к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Также встречаются дисплазия суставов и кожные заболевания.

Контроль веса и регулярная диагностика помогают снизить риски.

Лабрадор: аппетит и суставы

Лабрадоры известны склонностью к перееданию, что повышает риск ожирения, диабета и проблем с суставами.

Для породы характерна дисплазия и наследственное заболевание нервной системы — EIC (коллапс при нагрузке). Важно дозировать активность и следить за рационом. Об этом сообщает БОТАНИЧКА.

Такса: позвоночник под угрозой

Длинное тело и короткие лапы делают такс уязвимыми к межпозвоночным грыжам. Резкие прыжки и спуски по лестнице увеличивают риск.

"Породы с удлинённым корпусом требуют особого режима активности. Прыжки с дивана или лишний вес могут ускорить развитие проблем с позвоночником", — отмечает зоопсихолог, обозреватель Pravda.RU Елена Воробьёва.

Также порода склонна к ожирению, что дополнительно нагружает позвоночник.

Французский бульдог: дыхание и кожа

Французы часто страдают от затруднённого дыхания и могут нуждаться в хирургической коррекции.

Дополнительно возможны дисплазия, дерматиты и заболевания глаз. Контроль веса для этой породы особенно важен.

Вельш-корги: суставы и спина

Корги имеют предрасположенность к дисплазии тазобедренных суставов и проблемам с межпозвоночными дисками.

Из-за любви к еде они склонны к ожирению, что усугубляет нагрузку на опорно-двигательный аппарат.

"Генетическая предрасположенность — это не приговор. При ответственном разведении и регулярной диагностике многие риски удаётся держать под контролем", — подчёркивает зоотехник, обозреватель Pravda.RU Сергей Пахомов.

Популярные вопросы о здоровье породистых собак

Все ли представители этих пород болеют?

Нет, но у них выше генетическая предрасположенность к определённым заболеваниям.

Можно ли снизить риски?

Да, благодаря ответственному разведению, правильному питанию и регулярным осмотрам.

Что важнее — порода или условия содержания?

Оба фактора важны: наследственность играет роль, но уход и образ жизни часто определяют качество и продолжительность жизни.