Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Мельников

Смертный приговор за красоту: раскрыта правда о болезнях самых модных пород собак

Зоосфера

Выбирая щенка, многие ориентируются на внешность, характер и популярность породы, но редко задумываются о её "слабых местах". Между тем некоторые собаки действительно чаще других оказываются в ветклиниках из-за генетических предрасположенностей и особенностей строения тела. Это не повод отказываться от любимой породы, а причина подойти к выбору осознанно. Рассказываем о популярных породах, которым требуется повышенное внимание к здоровью.

Лабрадор
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лабрадор

Йоркширский терьер: хрупкость и чувствительный ЖКТ

Миниатюрные йорки нередко сталкиваются с вывихами, подвывихами и проблемами шейного отдела позвоночника. Для породы характерен коллапс трахеи, из-за которого возникают приступы кашля и затруднённое дыхание.

Также у йоркширских терьеров часто встречаются аллергии, проблемы с пищеварением и заболевания зубов — от гингивита до пародонтита. Регулярные осмотры, правильно подобранный корм и аккуратность в обращении — обязательны.

Немецкая овчарка: дисплазия и проблемы со спиной

Современные линии, особенно выставочные, подвержены дисплазии суставов и патологиям позвоночника. Нередко владельцы сталкиваются с пищевой аллергией и расстройствами ЖКТ.

Крупный размер и селекционные особенности требуют контроля веса, грамотной физической нагрузки и обследований у ветеринара.

Немецкий дог: гигантизм и риски для сердца

Из-за внушительных размеров доги предрасположены к дисплазии суставов и завороту желудка — опасному состоянию, которое требует срочной помощи.

Также у породы встречаются кардиомиопатии, болезни почек и повышенный риск онкологических заболеваний. Средняя продолжительность жизни короче, чем у многих других пород.

Чихуахуа: миниатюрность с последствиями

При хорошем уходе чихуахуа живут долго, но они чувствительны к травмам и вывихам. Слабые места — глаза (конъюнктивит, глаукома) и сердце.

Также порода склонна к пищевой аллергии и проблемам с ЖКТ, поэтому питание должно быть строго контролируемым.

"Даже миниатюрная собака — это не декоративный аксессуар, а полноценный организм со своими уязвимостями. Часто проблемы начинаются из-за перекорма и недостатка движения, а не только из-за генетики", — считает кинолог, обозреватель Pravda.RU Олег Мартынов.

Мопс: брахицефальный синдром

Короткая морда делает мопсов уязвимыми к заболеваниям дыхательных путей. Одышка, храп и перегрев летом — частые проблемы.

Дополнительно возможны ожирение, болезни глаз и суставов, а также мочекаменная болезнь.

Американский стаффордширский терьер: сердце и суставы

Амстаффы могут иметь генетическую предрасположенность к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Также встречаются дисплазия суставов и кожные заболевания.

Контроль веса и регулярная диагностика помогают снизить риски.

Лабрадор: аппетит и суставы

Лабрадоры известны склонностью к перееданию, что повышает риск ожирения, диабета и проблем с суставами.

Для породы характерна дисплазия и наследственное заболевание нервной системы — EIC (коллапс при нагрузке). Важно дозировать активность и следить за рационом. Об этом сообщает БОТАНИЧКА.

Такса: позвоночник под угрозой

Длинное тело и короткие лапы делают такс уязвимыми к межпозвоночным грыжам. Резкие прыжки и спуски по лестнице увеличивают риск.

"Породы с удлинённым корпусом требуют особого режима активности. Прыжки с дивана или лишний вес могут ускорить развитие проблем с позвоночником", — отмечает зоопсихолог, обозреватель Pravda.RU Елена Воробьёва.

Также порода склонна к ожирению, что дополнительно нагружает позвоночник.

Французский бульдог: дыхание и кожа

Французы часто страдают от затруднённого дыхания и могут нуждаться в хирургической коррекции.

Дополнительно возможны дисплазия, дерматиты и заболевания глаз. Контроль веса для этой породы особенно важен.

Вельш-корги: суставы и спина

Корги имеют предрасположенность к дисплазии тазобедренных суставов и проблемам с межпозвоночными дисками.

Из-за любви к еде они склонны к ожирению, что усугубляет нагрузку на опорно-двигательный аппарат.

"Генетическая предрасположенность — это не приговор. При ответственном разведении и регулярной диагностике многие риски удаётся держать под контролем", — подчёркивает зоотехник, обозреватель Pravda.RU Сергей Пахомов.

Популярные вопросы о здоровье породистых собак

Все ли представители этих пород болеют?

Нет, но у них выше генетическая предрасположенность к определённым заболеваниям.

Можно ли снизить риски?

Да, благодаря ответственному разведению, правильному питанию и регулярным осмотрам.

Что важнее — порода или условия содержания?

Оба фактора важны: наследственность играет роль, но уход и образ жизни часто определяют качество и продолжительность жизни.

Автор Дмитрий Мельников
Мельников Дмитрий Сергеевич — зоолог с 19-летним стажем. Специалист по животным, их поведению и адаптации в природной среде.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы собака здоровье животные уход за собакой
Новости Все >
Горящие туры — это фейк: раскрыт единственный способ улететь за границу за полцены
Город стал героем без официального звания: как в Шебекино страх ставят в рабочую смену
Тайная гимнастика для мозга: один способ победить укачивание без лишних таблеток
США прижали Кубу нефтью — миллионы растворяются: Россия готовится к непростому ответу
Секретная доза для рассады: один микроэлемент который делает плоды в два раза крупнее
Я другой, но актёр — по-прежнему основа: Пётр Орлов, художественный руководитель Театра Всеволода Шиловского
Война за тишину: как законно выжить шумных соседей из дома если полиция не помогает
Украина проиграла раньше финала: главного соперника увидели вовсе не в Киеве
Слабое звено под знаком Кубинской революции: на кого делает ставку Вашингтон
Секрет тишины под ногами: как избавиться от адского скрежета половиц за один вечер
Сейчас читают
Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа
Газ
Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа
Бежевый — это дешево: 8 грязных тонов, которые отделяют элиту от провинции
Красота и стиль
Бежевый — это дешево: 8 грязных тонов, которые отделяют элиту от провинции
Не томат, а пищевой конвейер : один куст кормит всю семью до самых заморозков
Садоводство, цветоводство
Не томат, а пищевой конвейер : один куст кормит всю семью до самых заморозков
Популярное
Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа

Москва и Тегеран продвинулись в реализации проекта по поставкам российского газа в Исламскую Республику.

Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа
Цветочный спецназ в деле: растение-выскочка выживет там, где всё остальное гибнет
Цветочный спецназ в деле: растение-выскочка выживет там, где всё остальное гибнет
Он не должен был там быть: тайна парня с камерой, который на 60 лет опередил время
Июньская вакханалия синего: один посев — и ваш сад утонет в махровой роскоши
Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров Россия возвращается на Венеру: долгоживущая станция бросает вызов адской планете Сергей Ивaнов Трамп против Путина и Си: учения в Ормузском проливе заставили мир замереть Любовь Степушова
Бежевый — это дешево: 8 грязных тонов, которые отделяют элиту от провинции
Чёрная зима пришла в Германию: американский газовоз застрял во льдах на Балтике
Рассада вытянулась — это шанс? Как превратить хилый стебель в мощный корень за минуту
Рассада вытянулась — это шанс? Как превратить хилый стебель в мощный корень за минуту
Последние материалы
Усталость в ногах — тревожный знак: какие упражнения разгружают колени и бедра
Горящие туры — это фейк: раскрыт единственный способ улететь за границу за полцены
Город стал героем без официального звания: как в Шебекино страх ставят в рабочую смену
Соседи больше не заглядывают во двор: эти 3 лианы создают живой забор за одно лето
Тайная гимнастика для мозга: один способ победить укачивание без лишних таблеток
США прижали Кубу нефтью — миллионы растворяются: Россия готовится к непростому ответу
Рынок шепчет о снижении ставок: кредиты подешевеют, но только для самых внимательных
Удар по лишнему весу: сколько шагов на самом деле нужно сделать чтобы сжечь кило жира
Провода больше не висят гирляндой: идеи, которые спасают даже готовый интерьер
Обычный чехол становится капканом: почему батарея изнашивается быстрее именно ночью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.