Мария Круглова

Один раз — и в клинику: почему ваша любовь к питомцу может закончиться трагедией

Собаки не люди, и их желудок не обязан терпеть всё, что хозяину кажется вкусным. Специалисты предупреждают: привычные для человека продукты могут обернуться для питомца отравлением и серьёзными проблемами с желудочно-кишечным трактом.

Фото: Pravda.Ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему человеческая еда опасна

По словам ректора Первого профессионального кинологического института Константина Карапетьянца, пищеварительная система собак устроена иначе, чем у человека. То, что хозяин переносит без последствий, для животного может стать причиной аллергии или серьёзного расстройства.

"Собака — это млекопитающее. И млекопитающие животные, естественно, обладают определенными особенностями.", — говорит Константин.

Эксперт подчёркивает, что основой рациона должны быть мясо и субпродукты, преимущественно говяжьи, с добавлением круп. При этом углеводов в меню должно быть меньше, а свинина и баранина нежелательны из-за жирности.

"Организм собаки приспособлен к потреблению пищи животного происхождения, поскольку она по всем данным является прямым родственником волка и шакала. То, что эти животные съедают в природе, годится и на корм собаке.", — говорит ректор.

Сухие корма и натуральное питание

Карапетьянц отмечает, что владельцам доступен широкий выбор готовых сухих кормов. По его словам, современные рационы сбалансированы по витаминам и минеральным веществам, а щенки и собаки с аллергиями нередко лучше переносят именно такой тип питания.

Он добавил, что и натуральная пища вполне подходит, если удаётся соблюсти баланс. Однако при самостоятельном составлении меню сложнее учесть индивидуальные особенности животного, поэтому готовые корма часто оказываются удобным решением.

Что категорически запрещено

Отдельно специалист перечислил продукты, которые могут нанести серьёзный вред. В список попали шоколад, продукты с высоким содержанием сливочного масла и крема, торты, избыток сахара и солёная селёдка.

"Собакам категорически нельзя селедку и соль в большом количестве. У них может возникнуть солевое отравление", — объясняет Константин.

По его словам, шоколад организм животного не переносит, что может привести к отравлению. Избыточная соль, жир и сладости способны вызвать аллергические реакции и заболевания ЖКТ. Нарушение баланса бактериальной флоры происходит быстро, а лечение человеческими препаратами не всегда безопасно для питомца.

Кости и лакомства: осторожность прежде всего

Кинолог также предостерёг от кормления остатками со стола и костями, особенно куриными и варёными. При разгрызании они распадаются на крупные осколки и причиняют животному дискомфорт.

Иногда собаки проявляют интерес к огурцам, ягодам или арбузным коркам. Эксперт допускает такие угощения в редких случаях, но подчёркивает, что они не должны становиться постоянной частью рациона. То же касается колбас и жареного мяса: баловать можно, но основой питания это быть не должно.

Рацион без экспериментов

Питание собаки требует не импровизации, а взвешенного подхода. Даже редкие "поблажки" в виде сладостей, солёной рыбы или жирных блюд способны обернуться проблемами со здоровьем, которые проявятся не сразу, но будут требовать длительного лечения. Сбалансированный рацион — будь то качественный сухой корм или грамотно подобранная натуральная пища — остаётся самым безопасным вариантом для долгой и стабильной жизни питомца, сообщает Общественная Служба Новостей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
