Загадка древнего сигнала: как жажда выжить создала язык, на котором мы говорим

Птицы, живущие на разных континентах и разделённые миллионами лет эволюции, неожиданно оказались "понятнее", чем казалось учёным. Международная группа исследователей обнаружила, что более 20 видов используют почти одинаковый предупредительный крик, когда замечают рядом с гнездом паразитических птиц. Этот сигнал может оказаться важной подсказкой к тому, как когда-то формировалась человеческая речь. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Ecology & Evolution.

Фото: commons.wikimedia.org by Wernersen04, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Птицы в небе

Универсальный крик против гнездового паразитизма

Учёные изучали явление гнездового паразитизма — ситуацию, когда птицы вроде кукушек подбрасывают яйца в чужие гнёзда. В результате "приёмные родители" выкармливают чужого птенца, который часто вытесняет или уничтожает их собственное потомство. Для видов-хозяев это огромная потеря ресурсов, поэтому у них развились сложные стратегии защиты гнезда.

Исследователи выяснили, что в момент появления угрозы многие птицы издают характерный "хныкающий" или "плачущий" сигнал. Он служит тревожным предупреждением для других птиц и запускает совместную реакцию — наблюдение, проверку и защиту территории.

"С точки зрения эволюции это очень рациональный механизм: единый тип сигнала снижает риск ошибки и ускоряет коллективную реакцию стаи", — считает биолог-эколог, обозреватель Pravda. ru Аркадий Кузнецов.

Почему открытие удивило биологов

Главная загадка заключалась в том, что этот крик звучит почти одинаково у птиц из Австралии, Китая, Замбии и других регионов. При этом виды, которые используют сигнал, никогда не контактировали друг с другом напрямую.

Это означает, что речь идёт не о простом копировании поведения, а о более глубоком механизме. Учёные считают, что такой звук возникает как врождённая реакция, но закрепляется и развивается через обучение.

Сигнал, который находится между инстинктом и обучением

По словам авторов работы, найденный крик оказался уникальным сочетанием врождённого поведения и социального обучения. Это первый известный пример животного сигнала, который одновременно содержит природную основу и приобретённое значение.

Когда птица слышит такой звук, она почти автоматически начинает искать источник опасности. Затем она связывает сигнал с тем, что видит, и в дальнейшем использует его уже осознаннее — как часть коммуникации внутри группы.

Соавтор исследования, лингвист Дэмиен Блази, объясняет этот процесс как социальную передачу, когда знания закрепляются через наблюдение и опыт.

"Тогда, когда птицы поглощают информацию вокруг них, они учатся, когда они производят звук в будущем", — заявил соавтор исследования Джеймс Кеннерли.

Как это связано с происхождением речи у людей

Исследователи подчёркивают: подобные сигналы помогают понять, как мог формироваться язык. Человеческая речь считается одной из самых сложных систем коммуникации, и долгое время существовало мнение, что она резко отличается от "простых" звуков животных.

"Если сигнал закрепляется в группе и передаётся через наблюдение, мы уже видим зачатки культурной передачи — важнейшего шага к языку", — говорит орнитолог, обозреватель Pravda. ru Алексей Пронин.

Однако найденный пример показывает возможный промежуточный этап. Звук рождается как инстинкт, но постепенно приобретает устойчивый смысл благодаря обучению и повторению.

"Самое захватывающее в этом сигнале то, что он представляет собой промежуточный этап между инстинктивными звуками животных и полностью выученными голосовыми системами, такими как человеческие слова", — сказал соавтор исследования Уильям Фини.

Где такие сигналы встречаются чаще всего

Работа также показала, что подобные тревожные крики распространены в тех регионах, где гнездовой паразитизм особенно развит. Там взаимодействие "паразит — хозяин" сложнее, а птицам приходится чаще объединяться для защиты потомства.

По мнению учёных, чем выше риск потерять гнездо, тем важнее становится коммуникация внутри группы. В итоге тревожный сигнал превращается в инструмент сотрудничества, который помогает выживать.

Популярные вопросы о языке птиц

Почему птицы из разных стран используют похожие сигналы?

Учёные считают, что сигнал возник из инстинктивной реакции и закрепился эволюционно, а затем стал частью обучаемого поведения.

Можно ли назвать этот крик настоящим языком?

Нет, это не полноценный язык, но важный пример того, как звук может получать смысл через обучение и социальную передачу.