Адский гарем на острове смерти: почему выжившие предпочитают гибель на острых камнях

Самцы греческих сухопутных черепах на небольшом острове Голем Град в Северной Македонии фактически доводят своих самок до гибели. Учёные предупреждают: если ситуация не изменится, местная популяция черепах Германа может исчезнуть уже в этом столетии. Об этом сообщает The New York Times.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Мельников, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Черепаха на краю скалы

Почему остров Голем Град стал опасным для самок

Остров Голем Град, расположенный в Большом Преспанском озере, необитаем людьми. Зато здесь живёт огромное количество греческих сухопутных черепах (их также называют черепахами Германа). На первый взгляд условия для рептилий идеальные: тепло, много пищи, минимум хищников. Однако для самок такая "тихая гавань" превратилась в постоянную борьбу за выживание.

Исследование, опубликованное в журнале Ecology Letters, показало: самцов на острове значительно больше, чем самок. В результате самки буквально становятся объектом непрерывного преследования.

Самцы травмируют самок во время спаривания

Авторы работы изучили около 1000 черепах и пришли к выводу, что агрессивное брачное поведение самцов наносит самкам серьёзный вред. Во время спаривания самцы кусают самок, забираются на них, а затем тыкают острым концом хвоста. Это приводит к кровоточащим травмам и повреждениям гениталий.

Соавтор исследования Драган Арсовски отметил, что три четверти самок на острове имеют подобные повреждения.

"Мы понятия не имеем, откуда они взялись", — сказал соавтор исследования Драган Арсовски.

Демографическое самоубийство: падения со скал

Остров Голем Град отличается крутыми каменистыми склонами. Учёные зафиксировали, что в некоторых случаях преследование самцов заканчивается тем, что самки падают со скал и погибают. В исследовании это описали как своеобразное "демографическое самоубийство", когда животные умирают не из-за хищников или голода, а из-за давления внутри собственной популяции.

По словам Арсовски, за одной самкой может следовать целая колонна самцов, пока она не рухнет от усталости.

"Я разговаривал со многими людьми в этом регионе — с самыми старыми людьми, которых мне удалось найти", — сказал Арсовски.

Соотношение полов стало критическим

Исследователь начал наблюдать за популяцией ещё в 2008 году и уже тогда заметил перекос. Позже цифры стали ещё более тревожными: на исследуемом плато приходилось примерно 19 самцов на одну самку.

Такое соотношение создаёт постоянный стресс для самок. Они быстрее истощаются, реже размножаются, делают меньшие кладки и имеют более низкие шансы пережить год по сравнению с самками с материка.

"Когда в изолированной системе нарушается базовое соотношение полов, поведенческая конкуренция может быстро выйти из-под контроля и привести к саморазрушению популяции", — считает биолог-эколог, обозреватель Pravda.RU Аркадий Кузнецов.

Когда может исчезнуть последняя самка

Учёные считают, что популяция уже приблизилась к точке невозврата. По их прогнозам, если всё продолжится в том же темпе, последняя самка черепахи Голем Града может погибнуть к 2083 году.

Почему самцов стало больше

Причины дисбаланса пока остаются неясными. На материке ситуация противоположная: самок обычно немного больше, чем самцов.

Исследователи предполагают несколько версий. Возможно, всё началось с случайного колебания численности. Также есть гипотеза, что черепах могли завезти люди, причём в разном количестве. На это намекают цифры, вырезанные на панцирях некоторых животных.

Как долго живут черепахи Германа

Черепахи этого вида способны прожить около 100 лет, если условия благоприятные. Однако на Голем Граде даже долгожительство не спасает самок: слишком высокая конкуренция и постоянное давление делают их жизнь заметно короче.

Популярные вопросы о черепахах Германа

Можно ли просто переселить черепах на материк?

Теоретически да, но это требует аккуратной программы, чтобы не разрушить местную экосистему и не занести болезни.

Что лучше для защиты — переселение или завоз самок?

Экологи чаще считают более безопасным сокращение числа самцов, так как завоз новых животных несёт риск генетических и инфекционных проблем.