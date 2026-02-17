Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Стерлитамак под ограничениями: в черте города обнаружен очаг смертельной инфекции

Зоосфера

В одном из городов Башкортостана введён карантин из-за выявленных очагов бешенства. Ограничения уже действуют и затрагивают владельцев домашних животных, фермеров и жителей целого микрорайона.

Ветеринар, вакцинация собаки
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ветеринар, вакцинация собаки

Где выявлены очаги и какие меры введены

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал документ о введении карантина по бешенству животных на территории Стерлитамака. Официально эпизоотическими очагами признаны автомобильная газозаправочная станция на Раевском тракте, 4А, и частный дом на улице Лунайской, 38.

В радиусе 500 метров вокруг этих точек установлена неблагополучная зона. Жителям запрещено перемещать животных, ввозить и вывозить скот, а также перегруппировывать его. Под запрет попало и лечение заболевших питомцев, а также снятие шкур с павших животных из-за риска распространения инфекции.

Почему бешенство остаётся смертельно опасным

Бешенство — вирусное заболевание с практически стопроцентной летальностью при развитии клинических симптомов. Инфекция передаётся через слюну при укусе, царапине или попадании на повреждённую кожу. Основными переносчиками в регионе остаются дикие животные — лисы, енотовидные собаки и волки, которые могут заражать домашних питомцев.

Инкубационный период способен длиться до нескольких месяцев, и в это время внешне здоровое животное уже представляет опасность. Симптомы могут проявляться как в агрессивной форме, так и в виде паралича. Единственной эффективной мерой защиты специалисты называют регулярную вакцинацию.

Отдельно подчёркивается, что мясо больных животных употреблять запрещено. Тушки и внутренности подлежат уничтожению путём сжигания, поскольку захоронение может способствовать дальнейшему распространению вируса.

Проверки, вакцинация и изоляция

На территории неблагополучной зоны отменены ярмарки, выставки и любые мероприятия с участием животных. Вывоз питомцев допускается только для убоя либо при наличии справки о вакцинации, сделанной не позднее чем за 179 дней до выезда.

Ветеринарные службы проводят поквартирные и подворовые обходы. Проверке подлежат владельцы кошек, собак, крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и лошадей. Животных без актуальной прививки вакцинируют в обязательном порядке, после чего они должны находиться на изоляции в течение двух месяцев.

Бездомные животные в очагах и прилегающих районах подлежат отлову с последующим 14-дневным карантином и вакцинацией. Контроль за исполнением указа поручен вице-премьеру — министру сельского хозяйства Ильшату Фазрахманову. Документ вступил в силу 6 февраля, а срок отмены ограничений будет зависеть от полной ликвидации угрозы.

Когда отменят ограничения

Срок действия карантина напрямую зависит от того, как быстро специалисты ликвидируют угрозу и подтвердят отсутствие новых случаев. Решение об отмене примут только после выполнения всех ветеринарных предписаний и завершения обязательных проверок. До этого момента жителям неблагополучной зоны придётся соблюдать установленные ограничения, а контроль со стороны профильных служб останется усиленным, сообщает mkset.ru.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы карантин здоровье животные безопасность башкортостан домашние питомцы
Новости Все >
Точка, где искра меняет расклад: Харьков становится узлом, от которого зависит многое
Организации рискуют потерять контроль над инфополем: эта ошибка превращает работу в хаос
Россия накрыла стол для туристов, но не вписала его в реестр: последствия уже ощутимы
Белгород жертвует не из патриотических лозунгов: почему помощь фронту не стихает
Кризис как публичный экзамен: эта стратегия даёт организации очки даже в разгар скандала
Разочарование наматывают на вилку: этот просчёт может лишить регионы щедрых туристов
Крылатые хищники не просто летают: угроза в Белгородской области поменяла тактику
Бренд горит в ленте новостей: бизнес останется в дыму без той самой красной папки
Рынок кипит, но блюдо всё ещё сырое: гастротуризму не хватает главного ингредиента
Тревога не попадает в ленту новостей: белгородские сёла выстроили свою систему выживания
Сейчас читают
Королевский вид усадьбы: эти гигантские цветы превратят ваш участок в райский сад
Садоводство, цветоводство
Королевский вид усадьбы: эти гигантские цветы превратят ваш участок в райский сад
Скука однотонной плитки в прошлом: 6 идей для фартука, от которых гости просто ахнут
Недвижимость
Скука однотонной плитки в прошлом: 6 идей для фартука, от которых гости просто ахнут
Пионы раскрываются как короны: простые приёмы для пышных бутонов и роскошных шапок
Садоводство, цветоводство
Пионы раскрываются как короны: простые приёмы для пышных бутонов и роскошных шапок
Популярное
Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода

Молочай "Бонфайр" — яркий многолетник для сада, который цветет до трех месяцев, не требует сложного ухода и подходит для бордюров и клумб.

Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода
Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето
Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето
Подводный капкан на глубине: кто преследовал моряков там, где не выживет ни одно судно
Королевский вид усадьбы: эти гигантские цветы превратят ваш участок в райский сад
Советская легенда без прикрас: чем Москвич-2140 разочаровывал владельцев Сергей Милешкин Магнитные поля Вселенной — не просто следствие: открытие пересматривает основы космологии Александр Рощин Сводка с фронта: попытка прорыва на Гуляйполе обернулась для ВСУ ловушкой Любовь Степушова
Яд экзотических лягушек против законов химии: тайные улики Европы рассыпаются при первой проверке
Валютный шторм уже близко: золото готовит сюрприз, о котором молчат в обменниках
Сводка с фронта: попытка прорыва на Гуляйполе обернулась для ВСУ ловушкой
Сводка с фронта: попытка прорыва на Гуляйполе обернулась для ВСУ ловушкой
Последние материалы
Льготный утиль за 160 лошадей: как правильно выбрать мотор для минимальной пошлины
Тайная печать на египетском даре: невидимый мастер напомнил о себе спустя 4000 лет
Организации рискуют потерять контроль над инфополем: эта ошибка превращает работу в хаос
Бессмертный император сада: цветок, живущий десятилетиями без ухода
Плотная пенка запечатывает аромат: кофе в турке становится мягким и насыщенным
Тюрьма за скрученный счетчик: один закон может навсегда прикрыть бизнес всех перекупов
Россия накрыла стол для туристов, но не вписала его в реестр: последствия уже ощутимы
Символы смерти из польской пещеры: кость медведя выдала тайные обряды прошлого
Белгород жертвует не из патриотических лозунгов: почему помощь фронту не стихает
Минимализм без швов и пузырей: эта штукатурка создаёт ровный фон для интерьера в доме
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.