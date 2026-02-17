Стерлитамак под ограничениями: в черте города обнаружен очаг смертельной инфекции

В одном из городов Башкортостана введён карантин из-за выявленных очагов бешенства. Ограничения уже действуют и затрагивают владельцев домашних животных, фермеров и жителей целого микрорайона.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ветеринар, вакцинация собаки

Где выявлены очаги и какие меры введены

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал документ о введении карантина по бешенству животных на территории Стерлитамака. Официально эпизоотическими очагами признаны автомобильная газозаправочная станция на Раевском тракте, 4А, и частный дом на улице Лунайской, 38.

В радиусе 500 метров вокруг этих точек установлена неблагополучная зона. Жителям запрещено перемещать животных, ввозить и вывозить скот, а также перегруппировывать его. Под запрет попало и лечение заболевших питомцев, а также снятие шкур с павших животных из-за риска распространения инфекции.

Почему бешенство остаётся смертельно опасным

Бешенство — вирусное заболевание с практически стопроцентной летальностью при развитии клинических симптомов. Инфекция передаётся через слюну при укусе, царапине или попадании на повреждённую кожу. Основными переносчиками в регионе остаются дикие животные — лисы, енотовидные собаки и волки, которые могут заражать домашних питомцев.

Инкубационный период способен длиться до нескольких месяцев, и в это время внешне здоровое животное уже представляет опасность. Симптомы могут проявляться как в агрессивной форме, так и в виде паралича. Единственной эффективной мерой защиты специалисты называют регулярную вакцинацию.

Отдельно подчёркивается, что мясо больных животных употреблять запрещено. Тушки и внутренности подлежат уничтожению путём сжигания, поскольку захоронение может способствовать дальнейшему распространению вируса.

Проверки, вакцинация и изоляция

На территории неблагополучной зоны отменены ярмарки, выставки и любые мероприятия с участием животных. Вывоз питомцев допускается только для убоя либо при наличии справки о вакцинации, сделанной не позднее чем за 179 дней до выезда.

Ветеринарные службы проводят поквартирные и подворовые обходы. Проверке подлежат владельцы кошек, собак, крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и лошадей. Животных без актуальной прививки вакцинируют в обязательном порядке, после чего они должны находиться на изоляции в течение двух месяцев.

Бездомные животные в очагах и прилегающих районах подлежат отлову с последующим 14-дневным карантином и вакцинацией. Контроль за исполнением указа поручен вице-премьеру — министру сельского хозяйства Ильшату Фазрахманову. Документ вступил в силу 6 февраля, а срок отмены ограничений будет зависеть от полной ликвидации угрозы.

Когда отменят ограничения

Срок действия карантина напрямую зависит от того, как быстро специалисты ликвидируют угрозу и подтвердят отсутствие новых случаев. Решение об отмене примут только после выполнения всех ветеринарных предписаний и завершения обязательных проверок. До этого момента жителям неблагополучной зоны придётся соблюдать установленные ограничения, а контроль со стороны профильных служб останется усиленным, сообщает mkset.ru.