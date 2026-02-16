Защитная диарея или биоатака? Вскрыт самый позорный секрет выживания в океане

В океане даже гиганты вынуждены защищаться, когда сталкиваются с голодными хищниками. Недавнее наблюдение у побережья Австралии показало, что кашалоты способны использовать крайне необычный способ обороны. Эта стратегия оказалась настолько неожиданной, что биологи сперва приняли её за признаки ранения. Об этом сообщает Naturaliste Charters Bremer Canyon Killer Whale and Pelagic Expeditions.

Фото: Pravda.Ru by Павел Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кашалоты

Редкая охота в каньоне Бремер

Инцидент произошёл 19 марта 2024 года в каньоне Бремер у берегов Западной Австралии — известной глубоководной экосистеме, где регулярно наблюдают косаток. Во время экспедиции биологи и туристы заметили десятки косаток, которые стремительно двигались в одном направлении.

Вскоре стало ясно, что объектом их внимания стали пять кашалотов, среди которых находилась более молодая особь. Косатки нередко пытаются изолировать слабого члена группы, чтобы атаковать его. Такие сцены происходят редко, но голодные косатки способны объединяться в крупные охотничьи группы.

Как кашалоты обороняются

Стадо кашалотов держалось плотно, формируя защитный круг. Животные поднимали головы над водой, активно били хвостами и пытались восстановить дыхание.

В какой-то момент один из крупных кашалотов всплыл с широко открытой пастью. Одновременно рядом появилось тёмное облако, которое наблюдатели сначала приняли за кровь. Однако косатки внезапно отступили.

Позже стало понятно, что это было не ранение, а так называемая "защитная диарея". Кашалоты нередко испражняются в стрессовой ситуации, создавая вокруг себя плотное облако фекалий и взбалтывая его хвостами. Такой приём может дезориентировать и отпугнуть хищников.

"Подобные реакции выглядят шокирующе для человека, но для животных это вполне рабочая стратегия выживания: резкий запах и снижение видимости могут сорвать атаку даже у сильного хищника", — считает биолог-эколог, обозреватель Pravda.RU Аркадий Кузнецов.

Почему метод сработал

Косатки — одни из самых эффективных морских хищников, однако их стратегия основана на координации и визуальном контроле добычи. Плотное облако в воде снижает видимость и создаёт резкий запах, что делает охоту менее выгодной.

В данном случае косатки предпочли отказаться от преследования и отправились искать более лёгкую добычу. Для кашалотов это стало успешной демонстрацией коллективной обороны..

Популярные вопросы о взаимодействии кашалотов и косаток

Часто ли косатки нападают на кашалотов?

Такие случаи редки, но возможны, особенно если в группе есть молодые или ослабленные особи.

Почему кашалоты держатся вместе?

Плотное построение снижает вероятность изоляции слабого члена стада и повышает шансы на выживание.

"Коллективная оборона — один из самых древних и эффективных механизмов в природе: даже самые сильные одиночные хищники редко рискуют атаковать плотную группу крупных животных", — считает специалист по содержанию диких животных, обозреватель Pravda.RU Константин Ершов.

Это обычная защитная реакция?

Да, кашалоты могут использовать подобную стратегию в стрессовых ситуациях, хотя наблюдать её удаётся крайне редко.