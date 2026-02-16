Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Мельников

Защитная диарея или биоатака? Вскрыт самый позорный секрет выживания в океане

Зоосфера

В океане даже гиганты вынуждены защищаться, когда сталкиваются с голодными хищниками. Недавнее наблюдение у побережья Австралии показало, что кашалоты способны использовать крайне необычный способ обороны. Эта стратегия оказалась настолько неожиданной, что биологи сперва приняли её за признаки ранения. Об этом сообщает Naturaliste Charters Bremer Canyon Killer Whale and Pelagic Expeditions.

Кашалоты
Фото: Pravda.Ru by Павел Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кашалоты

Редкая охота в каньоне Бремер

Инцидент произошёл 19 марта 2024 года в каньоне Бремер у берегов Западной Австралии — известной глубоководной экосистеме, где регулярно наблюдают косаток. Во время экспедиции биологи и туристы заметили десятки косаток, которые стремительно двигались в одном направлении.

Вскоре стало ясно, что объектом их внимания стали пять кашалотов, среди которых находилась более молодая особь. Косатки нередко пытаются изолировать слабого члена группы, чтобы атаковать его. Такие сцены происходят редко, но голодные косатки способны объединяться в крупные охотничьи группы.

Как кашалоты обороняются

Стадо кашалотов держалось плотно, формируя защитный круг. Животные поднимали головы над водой, активно били хвостами и пытались восстановить дыхание.

В какой-то момент один из крупных кашалотов всплыл с широко открытой пастью. Одновременно рядом появилось тёмное облако, которое наблюдатели сначала приняли за кровь. Однако косатки внезапно отступили.

Позже стало понятно, что это было не ранение, а так называемая "защитная диарея". Кашалоты нередко испражняются в стрессовой ситуации, создавая вокруг себя плотное облако фекалий и взбалтывая его хвостами. Такой приём может дезориентировать и отпугнуть хищников.

"Подобные реакции выглядят шокирующе для человека, но для животных это вполне рабочая стратегия выживания: резкий запах и снижение видимости могут сорвать атаку даже у сильного хищника", — считает биолог-эколог, обозреватель Pravda.RU Аркадий Кузнецов.

Почему метод сработал

Косатки — одни из самых эффективных морских хищников, однако их стратегия основана на координации и визуальном контроле добычи. Плотное облако в воде снижает видимость и создаёт резкий запах, что делает охоту менее выгодной.

В данном случае косатки предпочли отказаться от преследования и отправились искать более лёгкую добычу. Для кашалотов это стало успешной демонстрацией коллективной обороны..

Популярные вопросы о взаимодействии кашалотов и косаток

Часто ли косатки нападают на кашалотов?

Такие случаи редки, но возможны, особенно если в группе есть молодые или ослабленные особи.

Почему кашалоты держатся вместе?

Плотное построение снижает вероятность изоляции слабого члена стада и повышает шансы на выживание.

"Коллективная оборона — один из самых древних и эффективных механизмов в природе: даже самые сильные одиночные хищники редко рискуют атаковать плотную группу крупных животных", — считает специалист по содержанию диких животных, обозреватель Pravda.RU Константин Ершов.

Это обычная защитная реакция?

Да, кашалоты могут использовать подобную стратегию в стрессовых ситуациях, хотя наблюдать её удаётся крайне редко.

Автор Дмитрий Мельников
Мельников Дмитрий Сергеевич — зоолог с 19-летним стажем. Специалист по животным, их поведению и адаптации в природной среде.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука животные австралия поведение животных
Новости Все >
Хотели лайков — получили бурю: скандалы с компаниями начинаются не с атаки конкурентов
Работа в логистике стала золотой жилой: водители и курьеры выходят в лидеры
Аплодисменты громче баллов: почему сильный прокат не стал победным
Россия ставит на тарелку больше, чем еду: самый холодный регион разогрел интерес гостей
Тётка Чарлея запускает хаос: одна роль ломает планы сразу всем
Красивый яд на прилавке: почему блестящие сухофрукты могут уничтожить ваш желудок
Волосы как в рекламе за 20 рублей: этот кухонный секрет заменит дорогие процедуры
Когда любовь становится ловушкой: грань между близостью и зависимостью оказалась пугающе тонкой
Инсулинорезистентность тихо ускоряет диабет: риск можно вычислить дома одним простым замером
Валютный шторм уже близко: золото готовит сюрприз, о котором молчат в обменниках
Сейчас читают
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Садоводство, цветоводство
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Еда и рецепты
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода
Садоводство, цветоводство
Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода
Популярное
Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью

Вишнёво-фиолетовые соцветия, устойчивые к времени, и куст, который превращает клумбу в акцентный центр. Что скрывает амарант "Вишнёвый бархат"?

Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Плотные, ароматные, как десерт: сорта клубники, которые бьют рекорды по урожайности
Оранжевый старт, золотое лето, медная осень: куст, который забирает внимание соседей
Магнитные поля Вселенной — не просто следствие: открытие пересматривает основы космологии Александр Рощин Сводка с фронта: попытка прорыва на Гуляйполе обернулась для ВСУ ловушкой Любовь Степушова Владимир Бутенко: Для меня огромная честь воплощать на экране героев военного времени Анжела Якубовская
Метровые бусы на грядке: это растение превращает скучный забор в сказочный лес
Скука однотонной плитки в прошлом: 6 идей для фартука, от которых гости просто ахнут
Пять квадратов превращаются в тесную коробку: главные ошибки при ремонте кухни
Пять квадратов превращаются в тесную коробку: главные ошибки при ремонте кухни
Последние материалы
Рассада после холодов чахнет — делаю так и собираю урожай даже после заморозков
Аплодисменты громче баллов: почему сильный прокат не стал победным
Проказа стучит в соседнюю дверь: болезнь с десятилетней спячкой уже среди нас, а врачи видят лишь сыпь
Россия ставит на тарелку больше, чем еду: самый холодный регион разогрел интерес гостей
Холод крадёт мягкость рук: один приём возвращает коже защиту и комфорт
Огурцы, которые не сдаются в холодное лето: урожай за 38 дней без теплицы
Тётка Чарлея запускает хаос: одна роль ломает планы сразу всем
Эффект танка за копейки: полноприводные кроссоверы, которые стоят меньше 3 миллионов
Красивый яд на прилавке: почему блестящие сухофрукты могут уничтожить ваш желудок
Заднее стекло с полосами оказалось хитрее: простая кнопка запускает двойной эффект
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.