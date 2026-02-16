Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Мартынов

Арктический характер и двойная шерсть: 3 собаки для экстремального холода

Зоосфера

Зима с трескучими морозами — не повод отказываться от активных прогулок и охоты. Некоторые породы собак чувствуют себя в сугробах так же уверенно, как другие — на диване в тёплой квартире. При температуре до -30 °C они сохраняют энергию и рабочие качества.

Маламут
Фото: Own work by Antonio Kless, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Маламут

Какие породы собак подходят для суровой зимы

Северные породы формировались в условиях долгих морозов, сильного ветра и снежных равнин. Их густой подшерсток и плотная остевая шерсть создают естественную защиту от холода. При этом таким собакам необходимы регулярные нагрузки и простор для движения.

"Северные породы действительно лучше переносят низкие температуры благодаря двойной шерсти и активному обмену веществ, но даже они нуждаются в правильном уходе и сбалансированном питании зимой", — считает ветеринарный врач общей практики, обозреватель Pravda. ru Сергей Рябинин.

Сибирский хаски

Эта порода родом из северо-восточной Азии, где собак использовали в упряжках. Двойная шерсть надёжно защищает от ветра и мороза, а высокая выносливость позволяет долго работать на холоде. Хаски активны, независимы и требуют ежедневных пробежек.

Аляскинский маламут

Маламут крупнее и мощнее хаски. Его выводили для перевозки тяжёлых грузов в арктическом климате, поэтому он отличается силой и устойчивостью к морозам до -20 °C и ниже. Плотная шерсть отталкивает снег и влагу, а развитая мускулатура помогает переносить длительные нагрузки.

Самоедская собака

Самоеды веками жили рядом с кочевыми народами Сибири. Их белоснежная шерсть удерживает тепло и защищает от ветра. Эти собаки дружелюбны, ориентированы на человека и любят активные прогулки даже в сильный мороз.

При этом важно помнить, что густая шерсть требует регулярного груминга и расчёсывания, особенно в период линьки. Без должного ухода подшерсток может сваливаться, что снижает его теплоизоляционные свойства.

Сравнение сибирского хаски, аляскинского маламута и самоеда

Хаски легче и быстрее, подходят для динамичных пробежек и спорта. Маламут мощнее и рассчитан на тяговую работу. Самоед более ориентирован на семью и контакт с человеком, сохраняя при этом устойчивость к морозу.

При выборе стоит учитывать размер собаки, уровень активности владельца и условия содержания — квартира, вольер или частный дом. Об этом сообщает ИА StolicaMedia.

Плюсы и минусы северных пород

Северные собаки обладают рядом преимуществ, но требуют ответственности.

Плюсы:

  • Высокая морозоустойчивость и выносливость.
  • Подходят для охоты, туризма и активного отдыха.
  • Плотная шерсть защищает от ветра и снега.

Минусы:

  • Обильная линька и необходимость регулярного ухода.
  • Потребность в длительных прогулках.
  • Сложности содержания в жарком климате.

Советы по выбору собаки для холодного климата

  1. Оцените, готовы ли вы к ежедневной активности не менее 1-2 часов.
  2. Учитывайте размеры питомца и площадь жилья.
  3. Обеспечьте качественное питание с учётом повышенных энергозатрат зимой.
  4. Следите за состоянием шерсти и лап в морозный период.

Популярные вопросы о северных породах собак

Как выбрать собаку для охоты зимой?

Лучше ориентироваться на выносливые породы с плотной шерстью и устойчивой психикой, такие как маламут или хаски.

Сколько стоит содержание крупной северной породы?

Расходы включают качественный корм, ветеринарное обслуживание, амуницию и груминг. Крупные собаки требуют большего объёма питания.

Что лучше для семьи — хаски или самоед?

Самоед чаще ориентирован на тесный контакт с семьёй, хаски более независим и требует интенсивных нагрузок.

Автор Олег Мартынов
Мартынов Олег Вячеславович — кинолог с 18-летним стажем. Поведение собак, дрессировка и коррекция проблем.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы собака питомцы питомец животные
Новости Все >
Волосы как в рекламе за 20 рублей: этот кухонный секрет заменит дорогие процедуры
Когда любовь становится ловушкой: грань между близостью и зависимостью оказалась пугающе тонкой
Инсулинорезистентность тихо ускоряет диабет: риск можно вычислить дома одним простым замером
Валютный шторм уже близко: золото готовит сюрприз, о котором молчат в обменниках
Головная боль возвращается снова и снова: ошибка, из-за которой мигрень становится сильнее
Огурцы по цене золота: найдены 4 дешевых овоща, которые хрустят в салатах еще круче
Одни животные устраивают хаос, другие мирно ждут: эти питомцы идеально подходят занятым людям
Авто превратилось в пылесос для денег: 2 хитрости спасут ваш бюджет от разорения
Сборы за 60 минут: пошаговый алгоритм, как сорваться в отпуск без хаоса и стресса
Тяга к сладкому пропадает сама: одно изменение в рационе убивает желание тянуться к конфетам
Сейчас читают
Скука однотонной плитки в прошлом: 6 идей для фартука, от которых гости просто ахнут
Недвижимость
Скука однотонной плитки в прошлом: 6 идей для фартука, от которых гости просто ахнут
Блины горкой больше не модно: на Масленицу-2026 все готовят этот нежный десерт
Еда и рецепты
Блины горкой больше не модно: на Масленицу-2026 все готовят этот нежный десерт
Популярное
Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью

Вишнёво-фиолетовые соцветия, устойчивые к времени, и куст, который превращает клумбу в акцентный центр. Что скрывает амарант "Вишнёвый бархат"?

Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Плотные, ароматные, как десерт: сорта клубники, которые бьют рекорды по урожайности
Оранжевый старт, золотое лето, медная осень: куст, который забирает внимание соседей
Магнитные поля Вселенной — не просто следствие: открытие пересматривает основы космологии Александр Рощин Сводка с фронта: попытка прорыва на Гуляйполе обернулась для ВСУ ловушкой Любовь Степушова Владимир Бутенко: Для меня огромная честь воплощать на экране героев военного времени Анжела Якубовская
Метровые бусы на грядке: это растение превращает скучный забор в сказочный лес
Скука однотонной плитки в прошлом: 6 идей для фартука, от которых гости просто ахнут
Пять квадратов превращаются в тесную коробку: главные ошибки при ремонте кухни
Пять квадратов превращаются в тесную коробку: главные ошибки при ремонте кухни
Последние материалы
Брелок от авто умеет больше, чем вы думаете: 4 функции, о которых не знают водители
Инвесторы не хотят рисковать, вкладываясь в доллар
Волосы как в рекламе за 20 рублей: этот кухонный секрет заменит дорогие процедуры
Климатическая бомба тикает: секретные замеры в Атлантике сулят ад половине человечества
Когда любовь становится ловушкой: грань между близостью и зависимостью оказалась пугающе тонкой
Зимняя слякоть превращает авто в капкан: 4 зоны, где лёд ломает кузов незаметно
Инсулинорезистентность тихо ускоряет диабет: риск можно вычислить дома одним простым замером
Валютный шторм уже близко: золото готовит сюрприз, о котором молчат в обменниках
Болит спина, и кошка уже там: секрет её дара оказался хитрым и неожиданным
Головная боль возвращается снова и снова: ошибка, из-за которой мигрень становится сильнее
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.