Арктический характер и двойная шерсть: 3 собаки для экстремального холода

Зима с трескучими морозами — не повод отказываться от активных прогулок и охоты. Некоторые породы собак чувствуют себя в сугробах так же уверенно, как другие — на диване в тёплой квартире. При температуре до -30 °C они сохраняют энергию и рабочие качества.
Северные породы формировались в условиях долгих морозов, сильного ветра и снежных равнин. Их густой подшерсток и плотная остевая шерсть создают естественную защиту от холода. При этом таким собакам необходимы регулярные нагрузки и простор для движения.
"Северные породы действительно лучше переносят низкие температуры благодаря двойной шерсти и активному обмену веществ, но даже они нуждаются в правильном уходе и сбалансированном питании зимой", — считает ветеринарный врач общей практики, обозреватель Pravda. ru Сергей Рябинин.
Эта порода родом из северо-восточной Азии, где собак использовали в упряжках. Двойная шерсть надёжно защищает от ветра и мороза, а высокая выносливость позволяет долго работать на холоде. Хаски активны, независимы и требуют ежедневных пробежек.
Маламут крупнее и мощнее хаски. Его выводили для перевозки тяжёлых грузов в арктическом климате, поэтому он отличается силой и устойчивостью к морозам до -20 °C и ниже. Плотная шерсть отталкивает снег и влагу, а развитая мускулатура помогает переносить длительные нагрузки.
Самоеды веками жили рядом с кочевыми народами Сибири. Их белоснежная шерсть удерживает тепло и защищает от ветра. Эти собаки дружелюбны, ориентированы на человека и любят активные прогулки даже в сильный мороз.
При этом важно помнить, что густая шерсть требует регулярного груминга и расчёсывания, особенно в период линьки. Без должного ухода подшерсток может сваливаться, что снижает его теплоизоляционные свойства.
Хаски легче и быстрее, подходят для динамичных пробежек и спорта. Маламут мощнее и рассчитан на тяговую работу. Самоед более ориентирован на семью и контакт с человеком, сохраняя при этом устойчивость к морозу.
При выборе стоит учитывать размер собаки, уровень активности владельца и условия содержания — квартира, вольер или частный дом. Об этом сообщает ИА StolicaMedia.
Северные собаки обладают рядом преимуществ, но требуют ответственности.
Плюсы:
Минусы:
Лучше ориентироваться на выносливые породы с плотной шерстью и устойчивой психикой, такие как маламут или хаски.
Расходы включают качественный корм, ветеринарное обслуживание, амуницию и груминг. Крупные собаки требуют большего объёма питания.
Самоед чаще ориентирован на тесный контакт с семьёй, хаски более независим и требует интенсивных нагрузок.
Вишнёво-фиолетовые соцветия, устойчивые к времени, и куст, который превращает клумбу в акцентный центр. Что скрывает амарант "Вишнёвый бархат"?