Роман Беляев

Вода превращается в ловушку: как рыбы, дельфины и киты тонут даже в родной стихии

Зоосфера

Кажется, что вода — самая безопасная среда для её обитателей. Однако даже в океане животные могут погибать от нехватки кислорода. Рыбы способны задохнуться в собственной стихии, а морские млекопитающие — утонуть, не сумев всплыть.

Рыба попала в сеть
Фото: Pravda.Ru by Роман Беляев is licensed under publiс domain
Рыба попала в сеть

Почему рыбы могут задохнуться в воде

Рыбы получают кислород из воды через жабры. Эти тонкие структуры обеспечивают газообмен, но крайне чувствительны к повреждениям и качеству среды. Если вода бедна кислородом или циркуляция нарушена, организм быстро испытывает дефицит.

"Даже кратковременное падение уровня растворённого кислорода способно вызвать у рыб тяжёлый стресс и гибель, особенно у молоди и ослабленных особей", — считает Ветеринарный врач по экзотическим животным, обозреватель Pravda.Ru Антон Тарасов.

Повреждения жабр нередко возникают из-за рыболовных снастей и загрязнения воды. Кроме того, при массовом цветении водорослей формируются участки с критически низким содержанием кислорода — так называемые "мёртвые зоны". Подобные процессы уже связывают с изменением климата и нарушением экосистем.

Морские млекопитающие и риск утопления

Черепахи, дельфины и киты дышат атмосферным воздухом. Им необходимо регулярно подниматься на поверхность. Если животное запутывается в сетях или сталкивается с препятствием, оно может не успеть вдохнуть.

Запутывание в снастях — одна из самых частых причин гибели морских млекопитающих, и проблема остаётся глобальной. По оценкам, ежегодно из-за сетей гибнут сотни тысяч морских млекопитающих. Влияние на их популяции усиливается и другими факторами, включая шум и дефицит кормовой базы, как это наблюдается у южных резидентных косаток.

Как образуются "мёртвые зоны"

Когда в воду поступает избыток питательных веществ, начинается бурное цветение планктона. После его отмирания бактерии активно расходуют кислород, снижая его концентрацию. При высокой температуре растворимость кислорода дополнительно падает.

"Мёртвые зоны — это не разовое явление, а сигнал о системных изменениях в водных экосистемах", — считает биолог-эколог, обозреватель Pravda.Ru Аркадий Кузнецов .

Такие участки становятся непригодными для жизни рыб, моллюсков и ракообразных, что отражается на всей пищевой цепи.

Рыбы и морские млекопитающие

Рыбы зависят от концентрации растворённого кислорода в воде. Их выживание напрямую связано с качеством среды и состоянием жабр. Морские млекопитающие получают кислород из воздуха, но уязвимы к запутыванию и ограничению доступа к поверхности.

Таким образом, для рыб ключевой риск — деградация воды, а для дельфинов и китов — антропогенные препятствия и сети. Об этом сообщает Shutterstock.

Плюсы и минусы рыболовных сетей

Рыболовные сети обеспечивают промышленный вылов и продовольственную стабильность. Но их применение связано с экологическими последствиями.

Преимущества:

  1. Высокая эффективность промысла.
  2. Экономическая доступность.
  3. Массовый объём добычи.

Недостатки:

  1. Повреждение жабр и гибель рыбы.
  2. Запутывание морских млекопитающих.
  3. Формирование "призрачных сетей".

Популярные вопросы о гибели морских животных

Могут ли рыбы утонуть?

Они не тонут в привычном смысле, но способны погибнуть от нехватки растворённого кислорода.

Почему дельфины и киты гибнут в сетях?

Они не могут всплыть для вдоха воздуха.

Что лучше снижает риск "мёртвых зон"?

Контроль загрязнения и рациональное природопользование.

Автор Роман Беляев
Беляев Роман Игоревич — специалист по охране животного мира с 19-летним стажем. Мониторинг, защита видов и природоохранные меры.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
