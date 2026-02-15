Вода превращается в ловушку: как рыбы, дельфины и киты тонут даже в родной стихии

Кажется, что вода — самая безопасная среда для её обитателей. Однако даже в океане животные могут погибать от нехватки кислорода. Рыбы способны задохнуться в собственной стихии, а морские млекопитающие — утонуть, не сумев всплыть.
Рыбы получают кислород из воды через жабры. Эти тонкие структуры обеспечивают газообмен, но крайне чувствительны к повреждениям и качеству среды. Если вода бедна кислородом или циркуляция нарушена, организм быстро испытывает дефицит.
"Даже кратковременное падение уровня растворённого кислорода способно вызвать у рыб тяжёлый стресс и гибель, особенно у молоди и ослабленных особей", — считает Ветеринарный врач по экзотическим животным, обозреватель Pravda.Ru Антон Тарасов.
Повреждения жабр нередко возникают из-за рыболовных снастей и загрязнения воды. Кроме того, при массовом цветении водорослей формируются участки с критически низким содержанием кислорода — так называемые "мёртвые зоны". Подобные процессы уже связывают с изменением климата и нарушением экосистем.
Черепахи, дельфины и киты дышат атмосферным воздухом. Им необходимо регулярно подниматься на поверхность. Если животное запутывается в сетях или сталкивается с препятствием, оно может не успеть вдохнуть.
Запутывание в снастях — одна из самых частых причин гибели морских млекопитающих, и проблема остаётся глобальной. По оценкам, ежегодно из-за сетей гибнут сотни тысяч морских млекопитающих. Влияние на их популяции усиливается и другими факторами, включая шум и дефицит кормовой базы, как это наблюдается у южных резидентных косаток.
Когда в воду поступает избыток питательных веществ, начинается бурное цветение планктона. После его отмирания бактерии активно расходуют кислород, снижая его концентрацию. При высокой температуре растворимость кислорода дополнительно падает.
"Мёртвые зоны — это не разовое явление, а сигнал о системных изменениях в водных экосистемах", — считает биолог-эколог, обозреватель Pravda.Ru Аркадий Кузнецов .
Такие участки становятся непригодными для жизни рыб, моллюсков и ракообразных, что отражается на всей пищевой цепи.
Рыбы зависят от концентрации растворённого кислорода в воде. Их выживание напрямую связано с качеством среды и состоянием жабр. Морские млекопитающие получают кислород из воздуха, но уязвимы к запутыванию и ограничению доступа к поверхности.
Таким образом, для рыб ключевой риск — деградация воды, а для дельфинов и китов — антропогенные препятствия и сети. Об этом сообщает Shutterstock.
Рыболовные сети обеспечивают промышленный вылов и продовольственную стабильность. Но их применение связано с экологическими последствиями.
Преимущества:
Недостатки:
Они не тонут в привычном смысле, но способны погибнуть от нехватки растворённого кислорода.
Они не могут всплыть для вдоха воздуха.
Контроль загрязнения и рациональное природопользование.
Гелиотроп называют "ванильным чудом" сада. Этот неприхотливый цветок умеет разворачиваться за солнцем и способен превратить обычную клумбу в магнит для взглядов.