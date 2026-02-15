Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Аркадий Кузнецов

Миниатюрный хищник играет в прятки со смертью: кошка Африки теряет шансы на жизнь

Зоосфера

Крошечная хищница с чёрными лапами остаётся почти незаметной на просторах юга Африки. При весе всего до 2,5 килограмма она демонстрирует поразительную результативность на охоте и ведёт скрытный образ жизни. Однако её будущее напрямую связано с другими обитателями саванны и степей.

Черноногая кошка
Фото: Black-Footed Cat by Jonathan Kriz, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Черноногая кошка

Самый миниатюрный хищник континента

Черноногая кошка (Felis nigripes) считается одной из самых маленьких диких кошек в мире. Несмотря на скромные размеры, она охотится чрезвычайно эффективно и добывает пищу преимущественно ночью, выслеживая грызунов и мелких птиц. Днём животное предпочитает прятаться в норах, избегая встречи с более крупными хищниками.

Даже самые маленькие хищники играют непропорционально большую роль в экосистеме: они регулируют численность грызунов и поддерживают баланс в степных биотопах. Осторожность и мобильность — ключевые черты вида. Самки с потомством регулярно меняют убежища, снижая риск нападения шакалов и хищных птиц.

Норы зайцев как ключ к выживанию

Исследование показало, что решающую роль играют зайцы-прыгуны: их покинутые норы становятся "детскими комнатами" для котят. Радиомониторинг и лидар подтвердили, что без таких укрытий самки становятся значительно уязвимее.
Регулярная смена убежищ в период выращивания потомства требует развитой сети подземных ходов. Потеря этих природных "архитекторов" способна резко снизить устойчивость популяции, как это уже происходит с другими видами на фоне прогнозируемой утраты биоразнообразия к 2100 году.

"Когда исчезает даже один вспомогательный вид, страдает вся цепочка связей. В случае с Felis nigripes речь идёт о прямой зависимости от ландшафта и других животных", — считает специалист по охране животного мира, обозреватель Pravda.Ru Роман Беляев .

Частные фермы и скрытые угрозы

До 90 % ареала черноногой кошки пересекается с частными фермерскими территориями. Здесь зайцев нередко отстреливают, а при борьбе с шакалами используют яды, которые могут случайно поражать мелких кошек.
Численность вида оценивается примерно в 10 000 особей. Низкая рождаемость — обычно не более двух котят в год — и распространённый амилоидоз делают популяцию крайне чувствительной к потерям.
Дополнительную тревогу вызывает общий тренд адаптации хищников к соседству с человеком, который уже меняет генетику и поведение крупных млекопитающих.

Черноногая кошка и другие дикие кошки Африки

Черноногая кошка существенно отличается от льва и каракала. Лев охотится группой и добывает крупную добычу, каракал способен адаптироваться к разным условиям. Felis nigripes же опирается на скрытность, скорость и обязательное наличие нор.
Её зависимость от готовых убежищ и низкий репродуктивный потенциал делают вид более уязвимым к изменениям среды, чем большинство других африканских кошачьих. Об этом сообщает Gismeteo.

Плюсы и минусы соседства с фермерскими хозяйствами

Соседство с аграрными территориями имеет двойственный эффект.

Преимущества:

  1. Открытые пространства удобны для охоты на грызунов.
  2. В ряде районов меньше конкуренции с крупными хищниками.

Недостатки:

  1. Отстрел зайцев-прыгунов лишает кошек убежищ.
  2. Использование ядов создаёт риск случайного отравления.
  3. Фрагментация среды обитания снижает генетическое разнообразие.

Популярные вопросы о черноногой кошке

Почему вид считается уязвимым?

Из-за низкой рождаемости, ограниченного ареала и антропогенных рисков.

Опасна ли она для хозяйства?

Нет, её рацион состоит из мелких животных, а не домашнего скота.

Что важнее для защиты: запрет охоты или сохранение среды?

Оба фактора значимы, но ключевым остаётся сохранение экосистемы и убежищ.

Автор Аркадий Кузнецов
Кузнецов Аркадий Викторович — биолог-эколог с 21-летним стажем. Специалист по животному миру и состоянию популяций.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы кот кошка африка природа животные экология
Новости Все >
Древняя встреча в храме изменила историю: почему Сретение Господне касается каждого сегодня
Галактики готовят столкновение века: Вселенная выдала координаты мировой катастрофы
Турция делает ход первой: новые отели и гибкие цены меняют правила отдыха на 2026 год
15,5% — это разворот или пауза перед бурей: что на самом деле задумал Центробанк
Где выгорает всё живое, Крым нашёл золотую жилу: обычные камни скрывали богатство
НАТО натягивает сети в Балтике: охота под ярлыком теневого флота не принесёт улова
Забытые инфекции могут приехать в чемоданах: заслон может поставить простой фильтр
Заморозки переписывают планы дачников: средства, которые удерживают будущие плоды
НАТО накачивает Сувалкский коридор: участок может обернуться огневым котлом
Луна примет удар, который вспыхнёт ярче Венеры: сценарий судного дня уже просчитан
Сейчас читают
Теплица работает как турбина: сорта томатов, что опережают сезон и прогнозы
Садоводство, цветоводство
Теплица работает как турбина: сорта томатов, что опережают сезон и прогнозы
Лоферы проигрывают лёгкости, кроссовки — изяществу: тренд весны-2026 нашёл баланс
Красота и стиль
Лоферы проигрывают лёгкости, кроссовки — изяществу: тренд весны-2026 нашёл баланс
Причёска без нервов и танцев с феном: стрижка весны-2026 оставляет свободу прядям
Красота и стиль
Причёска без нервов и танцев с феном: стрижка весны-2026 оставляет свободу прядям
Популярное
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора

Гелиотроп называют "ванильным чудом" сада. Этот неприхотливый цветок умеет разворачиваться за солнцем и способен превратить обычную клумбу в магнит для взглядов.

Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Эти черри съедают с куста: 10 сладких сортов для теплицы и открытого грунта
Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью
Сломанный рычаг всё изменил: один случай на гонке подарил миру автомобильный руль Сергей Милешкин Электромобиль по России: куда можно доехать уже сегодня, а куда лучше не соваться Ленар Кашапов Спектакль Школа в театре на Трубной: как далеко нам всем до Оззи… Анжела Якубовская
Тонкий, лёгкий, но мощный: материал, который выталкивает OSB и сайдинг с рынка
Щит против тли и клещей растёт сам: 5 цветов, которые охраняют грядки лучше химии
Цветок, который выглядит как мини-галактика: садоводы сходят с ума от этой новинки
Цветок, который выглядит как мини-галактика: садоводы сходят с ума от этой новинки
Последние материалы
Пока всё крутится — беды не видно: этот узел ГРМ убивает двигатель без шанса
Снег ещё не сошёл, а хвоя рыжеет: сосны могут остаться без иголок — дело не в морозе
Зрелый стиль перестаёт быть скучным: простые правила, которые делают образ заметным
Край, который лечит тишиной: путь туда меняет состояние сильнее любого специалиста
Зима закрутила счётчик на максимум: найден способ снизить платёж и не отдать лишнего
Галактики готовят столкновение века: Вселенная выдала координаты мировой катастрофы
Куда вложить 100 тысяч рублей в 2026 году: новая ставка открывает окно возможностей
Кошка чешется — болеют все: паразиты и инфекции, которые превращают дом в очаг риска
Кошмар авиаперевозчика : секретный пункт правил превращает перевес багажа в ваше право
Турция делает ход первой: новые отели и гибкие цены меняют правила отдыха на 2026 год
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.